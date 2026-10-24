Vững vàng thương hiệu điện lực TKV

Từ nền tảng năng lượng được xây dựng cùng ngành Than, Tổng công ty Điện lực - TKV từng bước khẳng định vị thế trong hệ thống điện quốc gia gồm 7 nhà máy với tổng công suất 1.735MW. Trước yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, nâng cao hiệu quả sản xuất và chuyển dịch theo hướng xanh hơn, Tổng công ty đang tập trung đổi mới quản trị, đầu tư chiều sâu công nghệ, tối ưu hóa vận hành. Thực tiễn tại Nhiệt điện Cẩm Phả và Nhiệt điện Đông Triều cho thấy những chuyển động cụ thể trong hành trình giữ vững năng lực sản xuất, nâng cao sức cạnh tranh và phát triển bền vững.

Tháng 11/2009, Tổng Công ty Điện lực -TKV chính thức được thành lập. Trong 17 năm qua, sự phát triển của đơn vị đã gắn liền với quá trình đầu tư xây dựng các nhà máy điện trong hệ sinh thái công nghiệp của Tập đoàn.

Từ những dự án ban đầu, Tổng công ty từng bước hình thành hệ thống sản xuất điện gồm 7 nhà máy với các loại hình nhiệt điện và thủy điện, tạo nên nền tảng quan trọng để đơn vị tham gia cung ứng điện cho hệ thống điện quốc gia, đồng thời phát huy lợi thế liên kết giữa sản xuất than và sản xuất điện trong cùng một tập đoàn kinh tế.

Toàn cảnh Công ty Nhiệt điện Sơn Động – TKV. Ảnh đơn vị cung cấp

Chỉ tính riêng trong 10 tháng năm 2026, sản lượng điện sản xuất của Tổng Công ty đạt gần 8,8 tỷ kWh (bằng 83,2% kế hoạch năm và tăng 5,4% so với cùng kỳ năm 2025). Những kết quả này phản ánh nỗ lực duy trì sản xuất, nâng cao hiệu quả vận hành và điều hành hoạt động kinh doanh trong điều kiện còn nhiều áp lực về kỹ thuật, chi phí. Trên nền tảng đó, Tổng Công ty xác định giai đoạn 2026-2030 là thời kỳ tập trung nâng cao chất lượng tăng trưởng, chuyển trọng tâm quản trị từ giao chỉ tiêu sản lượng đơn thuần sang kiểm soát lợi nhuận và hiệu quả sản xuất.

Theo kế hoạch, năm 2027, khi Nhà máy Nhiệt điện Na Dương II với công suất 110MW được bổ sung, tổng công suất quản lý của Tổng Công ty sẽ nâng lên 1.845MW. Sản lượng điện sản xuất năm 2027 dự kiến đạt gần 10,75 tỷ kWh và sẽ tăng lên gần 12 tỷ kWh vào năm 2030; doanh thu tương ứng dự kiến đạt 13.771 tỷ đồng và 15.177 tỷ đồng.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Ngô Hoàng Ngân kiểm tra thực tế tại moong sản xuất lộ thiên của Công ty Than Na Dương – VVMI

Để hiện thực hóa mục tiêu trên, Tổng Công ty đặt trọng tâm vào nâng cao độ khả dụng của các tổ máy lên ít nhất 85%, khống chế suất sự cố không quá 2 sự cố/tổ máy/năm. Đồng thời phấn đấu giảm tối thiểu 5% suất hao nhiên liệu than bình quân trong giai đoạn 2027-2030. Đây là những chỉ tiêu có ý nghĩa trực tiếp đối với hiệu quả sản xuất điện, góp phần giảm giá thành và nâng cao khả năng cạnh tranh.

Bám sát kế hoạch của Tổng Công ty, giai đoạn 2024-2026, Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả đã triển khai sửa chữa lớn 64 hạng mục thiết bị với giá trị hơn 700 tỷ đồng; thay thế hàng nghìn mét ống sinh hơi, ống bộ hâm tại hai lò hơi, trong đó có 338 giàn ống bộ hâm. Năm 2024, tổ máy S2 được đại tu, phục hồi tuabin - máy phát, đưa khả năng vận hành tiệm cận công suất thiết kế.

Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả đặt mục tiêu phát điện 3,8-4 tỷ kWh/năm, đóng góp khoảng 20 tỷ kWh cho hệ thống trong giai đoạn 2026-2030.

Ông Dương Hồng Hải, Phó Giám đốc Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả cho biết: Thời gian vận hành kéo dài khiến một số thiết bị chính có dấu hiệu suy giảm hiệu suất, đòi hỏi công tác sửa chữa, bảo dưỡng phải được thực hiện có trọng tâm, đi cùng các giải pháp xử lý những điểm nghẽn kỹ thuật. Để hoàn thành mục tiêu phát điện 3,8-4 tỷ kWh/năm, đóng góp khoảng 20 tỷ kWh cho hệ thống trong giai đoạn 2026-2030, Công ty đã ban hành chương trình hành động tổng thể, tập trung vào 3 nhóm giải pháp đột phá mang tính “hồi sinh” cho dây chuyền và thiết bị. Giai đoạn 2027-2028, Công ty dự kiến thay thế đồng bộ các bình gia nhiệt cao áp số 2, 3 và bình gia nhiệt hạ áp, qua đó nâng nhiệt độ nước cấp và tối ưu hóa chu trình nhiệt than - nước - hơi, đồng thời phối hợp với TKV bảo đảm nguồn than có chất lượng ổn định.

Ở Nhiệt điện Đông Triều, nhiệm vụ nâng cao hiệu quả vận hành được thể hiện qua việc duy trì trạng thái thiết bị ổn định, chủ động bảo dưỡng, sửa chữa và bám sát phương án điều độ hệ thống điện. Trong 9 tháng năm 2026, sản lượng điện sản xuất của Công ty đạt trên 2.45 tỷ kWh (bằng 83% kế hoạch năm); sản lượng điện bán cho EVN đạt gần 2,2 tỷ kWh (bằng 83% kế hoạch năm). Theo đánh giá của đơn vị, kết quả này có đóng góp quan trọng từ việc thực hiện toàn diện công tác bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ và phòng ngừa, qua đó giúp các thiết bị chính duy trì trạng thái vận hành ổn định, các tổ máy có hệ số khả dụng cao và đáp ứng kịp thời yêu cầu điều độ. Đây là yếu tố đặc biệt quan trọng đối với nhà máy nhiệt điện, bởi việc duy trì khả năng sẵn sàng phát điện không chỉ quyết định sản lượng và doanh thu mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả sử dụng tài sản, nhiên liệu và nhân lực.

Lãnh đạo Công ty Nhiệt điện Đông Triều giám sát tại Trung tâm vận hành của Nhà máy.

Ông Vũ Văn Mão, Phó Giám đốc Công ty Nhiệt điện Đông Triều, cho biết: Trong quý IV/2026, Nhiệt điện Đông Triều đặt mục tiêu sản xuất 496.724MWh, đưa sản lượng cả năm lên 2,95 triệu MWh, hoàn thành kế hoạch được giao. Để đạt mục tiêu, Công ty tiếp tục kiểm soát các chỉ tiêu kỹ thuật, hoàn thành các hạng mục sửa chữa lớn, bảo đảm tiến độ đầu tư và chủ động chuẩn bị vật tư cho kế hoạch sản xuất năm 2027. Phương án điều hành được xây dựng theo hướng linh hoạt, tận dụng khả năng vận hành tối ưu của các tổ máy trong điều kiện cho phép.

Với quyết tâm nâng cao chất lượng tăng trưởng thông qua đầu tư có trọng điểm, đổi mới phương thức quản trị và gắn hiệu quả kinh tế với trách nhiệm môi trường, chiến lược phát triển của Tổng Công ty Điện lực – TKV đang được cụ thể hóa bằng những chuyển biến thực chất tại từng đơn vị, tạo nền tảng để thương hiệu điện lực TKV tiếp tục khẳng định vai trò trong hệ thống điện quốc gia.