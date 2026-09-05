Hiệu quả mô hình lưu động tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính

Không còn phải vượt quãng đường hàng chục cây số để đến trung tâm xã, người dân vùng xa nay có thể thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) ngay tại nơi mình sinh sống. Mô hình lưu động tiếp nhận và giải quyết TTHC đang từng bước tháo gỡ những khó khăn cho những người dân ở các thôn, bản xa trung tâm.

Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, xã Điền Xá có địa bàn rộng, nhiều thôn ở xa trung tâm, có nơi người dân phải đi hơn 30km mới đến được Trung tâm Phục vụ hành chính công (PVHCC) xã để làm TTHC. Để rút ngắn khoảng cách ấy, xã Điền Xá thành lập mô hình “Đội lưu động giải quyết TTHC”, định kỳ vào thứ 7 hằng tuần mang theo máy móc, thiết bị đến trụ sở các thôn để tiếp nhận và trả kết quả TTHC ngay tại chỗ.

Cán bộ Trung tâm PVHCC xã Điền Xá hỗ trợ người dân làm TTHC tại nhà văn hóa thôn Hà Lâm.

Tại thôn Hà Lâm, cách Trung tâm PVHCC 28km, sự có mặt của cán bộ hành chính tại nhà văn hóa thôn đã giúp người dân bớt đi những trở ngại vốn thường gặp khi làm thủ tục. Thay vì tự tìm hiểu, chuẩn bị hồ sơ rồi vượt quãng đường xa, người dân được cán bộ Trung tâm PVHCC xã phối hợp với Đoàn Thanh niên và Công an xã rà soát từng hồ sơ, hướng dẫn, tư vấn và thực hiện thủ tục ngay tại chỗ. Từ tiếp nhận hồ sơ, hỗ trợ số hóa giấy tờ đến giải quyết trực tiếp nếu đủ điều kiện, người dân đều được hướng dẫn cụ thể. Đồng hành cùng người dân làm TTHC, người dân còn được hướng dẫn sử dụng ứng dụng VNeID, thực hiện TTHC qua dịch vụ công trực tuyến và đăng ký nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích ngay tại nhà.

Anh Bế Văn Xin, thôn Hà Lâm (xã Điền Xá), chia sẻ: Từ khi thực hiện mô hình chính quyền 2 cấp, để làm TTHC, chúng tôi phải đi hàng chục cây số, vừa xa vừa tốn thời gian. Nếu thủ tục thiếu cần bổ sung thì đi về quay lại làm mất cả ngày. Nay có tổ lưu động đến tận nơi, được hướng dẫn chi tiết, rất thuận lợi, chúng tôi rất phấn khởi. Tôi mong tổ lưu động được duy trì để hỗ trợ những người vùng sâu, xa như chúng tôi.

Hiệu quả của mô hình còn được thể hiện ở cách chính quyền chủ động tìm đến những người khó có điều kiện đi lại. Không chỉ làm việc tại nhà văn hóa thôn, với các gia đình yếu thế, tổ lưu động đến tận nhà để hướng dẫn, hỗ trợ hoàn thành thủ tục. Từ khi bắt đầu triển khai mô hình (đầu tháng 7 đến nay), Trung tâm PVHCC xã Điền Xá đã tổ chức 5 buổi trực tiếp hỗ trợ tại 5 thôn vào các ngày thứ 7 hằng tuần, với 97 hồ sơ, trong đó 37 hồ sơ về lĩnh vực đất đai. Ông Lã Văn Vy, Phó Giám đốc Trung tâm PVHCC xã Điền Xá, cho biết: Đơn vị tiếp tục tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, thời gian, địa điểm và nội dung chương trình trên hệ thống thông tin cơ sở, mạng xã hội và các hình thức phù hợp. Qua đó, giúp người dân chủ động tiếp cận, sử dụng thiết bị công nghệ thông tin và các tiện ích hỗ trợ trong quá trình thực hiện TTHC, từng bước hướng đến xây dựng công dân số trên địa bàn.

Cùng với Điền Xá, xã Tiên Yên cũng triển khai mô hình “Ngày thứ 7, Chủ nhật vì nhân dân phục vụ” với phương châm “Lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ”. Mô hình nhằm tạo điều kiện để người dân, doanh nghiệp có thể giải quyết TTHC ngoài giờ hành chính, nhất là những người ít có thời gian trong các ngày làm việc như cán bộ công chức, học sinh, công nhân.

Cán bộ Trung tâm PVHCC xã Tiên Yên triển khai mô hình “Ngày thứ 7, Chủ nhật vì nhân dân phục vụ” tại Trung tâm PVHCC xã.

Từ ngày 25/7, Trung tâm PVHCC xã Tiên Yên triển khai mô hình tại Trung tâm PVHCC xã và Đội lưu động ở các thôn xa trung tâm. Những hộ yếu thế, người cao tuổi, người khuyết tật được hỗ trợ trực tiếp tại nhà văn hóa hoặc tại gia đình khi cần thiết. Người dân cũng được hỗ trợ sử dụng dịch vụ công trực tuyến, cài đặt ứng dụng số, số hóa hồ sơ và nhận kết quả.

Bà Vũ Thị Diệu Linh, Phó Giám đốc Trung tâm PVHCC xã Tiên Yên, cho biết: Những ngày đầu triển khai mô hình đã tiếp gần 100 lượt công dân đến làm các thủ tục thiết yếu như đăng ký khai sinh, kết hôn, khai tử; chứng thực bản sao, chứng thực chữ ký trong ngày; hồ sơ biến động đất đai, trợ cấp xã hội, hỗ trợ mai táng phí…

Mô hình lưu động về thôn tiếp nhận TTHC đang mang lại hiệu quả với người dân vùng xa. Khi sự phục vụ bắt đầu từ những nhu cầu thiết thực, khoảng cách giữa chính quyền và người dân cũng được thu hẹp, góp phần xây dựng nền hành chính ngày càng gần dân, sát dân và vì nhân dân phục vụ.