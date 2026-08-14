Quảng Ninh: Phấn đấu hoàn thành các trường học tại xã biên giới trước 30/8

Sáng 14/8, đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính Phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Xây dựng trường học cho các xã biên giới, chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo theo hình thức trực tiếp và trực tuyến kết nối từ điểm cầu Chính phủ đến điểm cầu 22 tỉnh, thành phố. Đồng chí Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, dự cuộc họp tại điểm cầu Quảng Ninh.

Đồng chí Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, phát biểu tại cuộc họp.

Thực hiện chương trình xây dựng trường học tại các xã biên giới theo Thông báo số 81-TB/TW ngày 18/7/2025 kết luận của Bộ Chính trị, cả nước có 108 trường được khởi công tại 19 tỉnh, thành phố đợt 1 năm 2025. Đến nay, trong số 99 trường sử dụng ngân sách Trung ương, có 51 trường đạt từ 80% khối lượng trở lên; riêng 3 trường của tỉnh An Giang đã hoàn thành 100%. Đối với 9 trường không sử dụng ngân sách Trung ương, có 4 trường đạt trên 80% khối lượng.

Đối với 121 trường khởi công đợt 2 trong năm 2026, các địa phương đang tập trung triển khai các thủ tục, công việc cần thiết, như: Khảo sát địa hình, địa chất; lập hồ sơ thiết kế, báo cáo nghiên cứu khả thi; trình thẩm định dự án; hoàn thiện giải phóng mặt bằng và lựa chọn nhà thầu

Về tiến độ xây dựng trường học tại các xã biên giới tại Quảng Ninh, đồng chí Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhấn mạnh: Quảng Ninh có 6 trường tại các xã biên giới được khởi công đồng loạt vào ngày 9/11/2025. Luôn xác định việc xây dựng trường học tại các xã biên giới là nhiệm vụ quan trọng, tỉnh đã chỉ đạo khẩn trương giao vốn cho các xã làm cơ sở triển khai đầu tư; chỉ đạo sử dụng tối đa nguồn lực, nhân lực, máy móc thi công, huy động lực lượng quân đội tham gia hỗ trợ.

Đến nay, toàn tỉnh đã có 4/6 trường hoàn thành trên 50% khối lượng, trong đó có Trường PTNT TH&THCS Bình Liêu đã hoàn thành 95% khối lượng; 2/6 trường hoàn thành dưới 50% khối lượng. Bên cạnh đó, Quảng Ninh đã hoàn thành công tác tuyển sinh với gần 4.800 học sinh; đồng thời, rà soát, bố trí đầy đủ giáo viên, đảm bảo đáp ứng yêu cầu dạy và học. Tỉnh Quảng Ninh cam kết sẽ hoàn thành xây dựng, trang sắm thiết bị, bổ sung cơ sở vật chất tất cả trường vào ngày 30/8 nhằm đảm bảo đầy đủ các điều kiện bàn giao, đưa vào sử dụng, khai giảng năm học mới.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu, Trưởng Ban Chỉ đạo Xây dựng trường học cho các xã biên giới, nhấn mạnh: Việc khánh thành các trường học để tổ chức khai giảng năm học mới là nhiệm vụ chính trị quan trọng, mệnh lệnh, không trì hoãn.

Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ rà soát toàn bộ khối lượng công việc; chịu trách nhiệm trước Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ về tiến độ, chất lượng và các điều kiện bảo đảm. Các trường khởi công giai đoạn 1 phải hoàn thành trước ngày 30/8/2026; các trường giai đoạn 2 hoàn thành trước ngày 30/8/2027.

Phó Thủ tướng yêu cầu bố trí các đoàn công tác làm việc với các địa phương để kịp thời tháo gỡ khó khăn; tổ chức sơ kết, rút kinh nghiệm trong triển khai giai đoạn 1; kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân thực hiện tốt, đồng thời kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm theo thẩm quyền đối với những trường hợp thực hiện chưa nghiêm.

Đối với các trường khởi công đợt 1 đã gần hoàn thiện, Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương tiếp tục hoàn thiện những hạng mục, chi tiết cuối cùng, bảo đảm đầy đủ các điều kiện để đưa trường vào hoạt động. Việc tổ chức đón học sinh nội trú phải thực hiện trên tinh thần thiết thực, không máy móc, hành chính, áp đặt; hoàn thành thủ tục pháp lý thành lập các trường theo quy định; bảo đảm sự phối hợp đồng bộ giữa nhà trường và gia đình, nhất là các điều kiện ăn, ở, học tập, sinh hoạt và an toàn cho học sinh. Các địa phương căn cứ điều kiện thực tế để tổ chức lễ khai giảng phù hợp, bảo đảm vui tươi, phấn khởi, trang trọng, tiết kiệm, an toàn và chu đáo; qua đó, tạo khí thế, niềm tin cho học sinh, phụ huynh và nhân dân tại các xã biên giới trong năm học mới.

Đối với các trường khởi công đợt 2, Phó Thủ tướng yêu cầu bộ, ngành, địa phương khẩn trương hoàn thiện thủ tục; giao vốn năm 2026 bảo đảm cấp phát kinh phí kịp thời; huy động lực lượng vũ trang tích cực hỗ trợ.