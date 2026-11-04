Hoành Bồ quyết liệt tháo gỡ vướng mắc tại 2 dự án khu dân cư Tây cầu Trới

Ngày 4/11, UBND phường Hoành Bồ tổ chức làm việc với Xí nghiệp 296 - Chi nhánh Tổng Công ty 319 (Bộ Quốc phòng), đại diện các cơ quan chuyên môn và các hộ dân để tháo gỡ những tồn tại, vướng mắc tại Dự án đầu tư xây dựng - kinh doanh hạ tầng Khu dân cư Bờ Tây cầu Trới và Dự án mở rộng Khu dân cư Bờ Tây cầu Trới.

Quang cảnh khu dân cư Bờ Tây cầu Trới.

Theo báo cáo, hai dự án có tổng số 429 ô đất, với diện tích 61.020m². Đến nay, UBND thành phố đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho chủ đầu tư đối với 346 ô. Tuy nhiên, vẫn còn 243 ô đất chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân, gồm: 155 ô là dự án Dự án đầu tư xây dựng - kinh doanh hạ tầng Khu dân cư Bờ Tây cầu Trới (giai đoạn 1); 88 ô dự án mở rộng Khu dân cư Bờ Tây cầu Trới (giai đoạn mở rộng).

Bên cạnh những vướng mắc về thủ tục đất đai, một số hạng mục hạ tầng kỹ thuật tại hai dự án chưa được hoàn thiện, khắc phục theo yêu cầu. Hệ thống điện chiếu sáng, trạm xử lý nước thải chưa được đưa vào vận hành đồng bộ; việc xử lý các công trình xây dựng vi phạm chưa có kết quả cụ thể. Đáng chú ý, các mốc tiến độ mà chủ đầu tư đã cam kết về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bàn giao hạ tầng kỹ thuật và xử lý vi phạm trật tự xây dựng đều đã quá hạn, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người dân.

Đại diện chủ đầu tư Xí nghiệp 296 báo cáo giải pháp khắc phục những tồn tại tại 2 dự án.

Trước thực trạng trên, lãnh đạo phường Hoành Bồ yêu cầu chủ đầu tư nghiêm túc nhìn nhận trách nhiệm, tập trung nguồn lực, xây dựng lộ trình và thời hạn cụ thể để giải quyết từng nội dung tồn tại. Trong đó, phấn đấu hoàn thành hệ thống điện chiếu sáng trước ngày 15/12/2026; khẩn trương hoàn thiện các thủ tục, đưa trạm xử lý nước thải vào vận hành; đồng thời tập trung giải quyết dứt điểm những vướng mắc liên quan đến đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các công trình xây dựng vi phạm. Quá trình thực hiện phải bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm, đáp ứng quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân.

Lãnh đạo phường Hoành Bồ yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương khắc phục các tồn tại, bảo đảm tiến độ hoàn thiện hạ tầng và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân.

Để tăng cường giám sát và đẩy nhanh tiến độ giải quyết, UBND phường yêu cầu chủ đầu tư xây dựng kế hoạch và lộ trình thực hiện trước ngày 9/11/2026 để công khai, thông tin đến nhân dân theo dõi, giám sát. Từ ngày 6/11/2026, chủ đầu tư phải bố trí nhân sự thường xuyên tiếp nhận, hướng dẫn và giải quyết hồ sơ của người dân hằng ngày. Phường cũng sẽ thành lập tổ công tác thường trực, trực tiếp phối hợp với các cơ quan chuyên môn và chủ đầu tư rà soát từng nội dung vướng mắc, tiếp nhận, xử lý kiến nghị, đôn đốc việc hoàn thiện và bàn giao hạ tầng kỹ thuật.

Với quyết tâm không để những tồn tại kéo dài, tiếp tục ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân, UBND phường Hoành Bồ yêu cầu các cơ quan, đơn vị và chủ đầu tư nâng cao trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ, thực hiện nghiêm các nội dung đã thống nhất. Đồng thời, phường đề nghị các sở, ngành thành phố tiếp tục phối hợp, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền, phấn đấu sớm hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và thủ tục pháp lý tại hai dự án, bảo đảm quyền lợi chính đáng của các hộ dân.