Lan tỏa những giá trị sống đẹp

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026 đang dần khép lại, để lại những dấu ấn đẹp bằng hàng loạt công trình, phần việc thiết thực vì cộng đồng. Nhưng điều còn đọng lại không chỉ nằm ở những con số hay kết quả nhìn thấy được, mà ở sự trưởng thành của mỗi đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) sau những ngày dấn thân, trải nghiệm và cống hiến. Từ những việc làm ý nghĩa, sức trẻ được trao đi, tinh thần trách nhiệm cùng khát vọng cống hiến được thắp lên và những giá trị sống đẹp tiếp tục được lan tỏa.

Xung kích, tình nguyện vì cộng đồng

Những ngày hè tại sân Trường THCS Ba Chẽ luôn rộn ràng tiếng cười và niềm vui của các em thiếu nhi. Tại đây, một công trình bể bơi thông minh trị giá hơn 80 triệu đồng do Tỉnh Đoàn phối hợp với Công ty CP Tô Múa hỗ trợ kinh phí đã trở thành địa điểm học bơi, rèn luyện sức khỏe và kỹ năng phòng chống đuối nước bổ ích cho các em trong dịp hè.

Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tổ chức khánh thành công trình bể bơi thông minh dành cho thiếu nhi xã Ba Chẽ được lắp đặt tại Trường THCS Ba Chẽ.

Em Đinh Tuệ Lam, lớp 8A3, Trường THCS Ba Chẽ, chia sẻ: “Em rất vui vì sau mùa hè này em đã biết bơi. Mỗi ngày được học bơi không chỉ giúp em rèn luyện sức khỏe mà còn có thêm kỹ năng để tự bảo vệ mình, phòng tránh đuối nước”.

Không chỉ tại Ba Chẽ, trong khuôn khổ Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè, Tỉnh Đoàn đã huy động các nguồn xã hội hóa trao tặng thêm 3 bể bơi với tổng trị giá trên 300 triệu đồng tại các xã, phường gồm: Hải Lạng, Uông Bí, Mông Dương. Cùng với đó, Đoàn Thanh niên các xã, phường, đặc khu đã phối hợp tổ chức 103 lớp bơi miễn phí cho 2.883 em có hoàn cảnh khó khăn; tạo điều kiện để các em được rèn luyện kỹ năng, nâng cao ý thức phòng chống đuối nước; đồng thời có thêm không gian vui chơi, sinh hoạt an toàn, lành mạnh trong những ngày hè.

Đoàn Thanh niên UBND tỉnh trao tặng quà cho gia đình chính sách trên địa bàn phường Móng Cái 1.

Trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè, các cấp bộ Đoàn đã đồng loạt tổ chức các hoạt động tri ân thiết thực đối với các anh hùng liệt sĩ, thương bệnh binh và người có công với cách mạng nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 (1947-2026). Nổi bật, Tỉnh Đoàn đẩy mạnh triển khai dự án “Phục dựng 1.000 bức ảnh "Thời hoa lửa"” trên địa bàn tỉnh với tổng kinh phí khoảng 1,5 tỷ đồng, được phát động từ tháng 9/2025; phối hợp với Hội Cựu chiến binh tỉnh tổ chức chương trình nói chuyện truyền thống “Tiếp lửa truyền thống” tại 100% Đoàn cấp xã.

Với quyết tâm cùng các cấp, ngành, địa phương thực hiện hiệu quả Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, Đoàn Thanh niên các xã, phường, đặc khu đã huy động lực lượng tình nguyện viên hỗ trợ thu nhận mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân các liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Những việc làm tuy nhỏ bé song mang ý nghĩa sâu sắc; góp phần nối dài hành trình tri ân, đưa những người đã hy sinh trở về với tên tuổi, quê hương và gia đình.

ĐVTN xã Tiên Yên hướng dẫn người dân sử dụng các tiện ích số trên điện thoại thông minh.

Tinh thần xung kích của tuổi trẻ cũng được thể hiện rõ trong hành trình đưa chuyển đổi số đến gần hơn với người dân thông qua chiến dịch “Mùa hè số cùng VNeID”; duy trì các đội hình thanh niên thường trực tại các Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã; đẩy mạnh các lớp “Bình dân học vụ số”, hướng dẫn người dân tiếp cận, sử dụng những nền tảng, tiện ích số thiết yếu. Không dừng lại ở việc hỗ trợ thao tác trên các nền tảng số, các đội hình tình nguyện còn trang bị cho người dân kỹ năng nhận diện tin giả, bảo vệ dữ liệu cá nhân, phòng tránh lừa đảo trên không gian mạng. Toàn Đoàn đã triển khai 259 lớp bình dân học vụ số hướng dẫn 56.800 lượt đoàn viên, thanh thiếu nhi và nhân dân.

Rực cháy khát vọng cống hiến

Được triển khai từ ngày 1/6 đến 31/8, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026 tiếp tục được tổ chức theo các nhóm đối tượng thanh niên với Chương trình “Tiếp sức mùa thi” và 4 chiến dịch gồm: “Mùa hè xanh”, “Hoa phượng đỏ”, “Kỳ nghỉ hồng”, “Hành quân xanh”. Với phương châm “Rộng khắp - An toàn - Hiệu quả - Bền vững”, các hoạt động được hướng mạnh về cơ sở, gắn với nhiệm vụ chính trị và nhu cầu thực tiễn của từng địa phương, đơn vị; đồng thời cụ thể hóa, triển khai hiệu quả các nội dung trong Đề án “Tuổi trẻ Việt Nam đồng hành với thanh thiếu nhi vùng biên giới giai đoạn 2025-2030”.

Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tổ chức ra quân Chiến dịch truyền thông số "Tôi yêu Quảng Ninh" cấp tỉnh tại phường Yên Tử.

Mỗi hoạt động, mỗi công trình, phần việc trong chiến dịch đều mang theo một mục tiêu cụ thể, song đều gặp nhau ở tinh thần trách nhiệm và mong muốn đóng góp sức trẻ cho cộng đồng. Theo đó, trong 3 tháng của chiến dịch, các cấp bộ Đoàn - Hội đã trao tặng 7.264 suất quà cho thiếu nhi, các đối tượng chính sách, hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, với tổng trị giá trên 2,8 tỷ đồng; tổ chức 29 hoạt động khám bệnh, tư vấn sức khỏe và phát thuốc miễn phí cho trên 6.220 lượt người dân; 27 chương trình hiến máu tình nguyện, thu về hơn 5.320 đơn vị máu; tổ chức 279 lớp dạy năng khiếu, 197 lớp bơi cho trên 10.000 lượt thiếu nhi...

Cùng với đó, tuổi trẻ toàn tỉnh tổ chức nhiều hành trình về nguồn, tham quan, tìm hiểu các địa chỉ đỏ, di tích lịch sử, văn hóa, qua đó bồi đắp tình yêu quê hương và quảng bá hình ảnh, điểm đến du lịch địa phương; đồng loạt triển khai các hoạt động “Ngày Chủ nhật xanh”, “Hãy làm sạch biển” ra quân vệ sinh môi trường.

ĐVTN Sở Y tế tham gia khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho nhân dân xã Ba Chẽ tại ngày hội “Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác”.

Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Nguyễn Vũ khẳng định: Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm nay được tuổi trẻ Quảng Ninh triển khai trong thời điểm toàn tỉnh nỗ lực thi đua lập thành tích chào mừng Quảng Ninh trở thành thành phố. Đây là động lực để tuổi trẻ tiếp tục phát huy tinh thần tiên phong, xung kích, chủ động tham gia phát triển KT-XH, chăm lo đời sống nhân dân, đóng góp vào sự phát triển chung của thành phố. Từ biên giới, hải đảo đến đô thị, từ trường học đến khu dân cư, màu áo xanh tình nguyện hiện diện ở khắp mọi nơi, qua mỗi công trình, phần việc, ĐVTN đang lan tỏa mạnh mẽ tinh thần trách nhiệm, khát vọng cống hiến; góp phần xây dựng thành phố Quảng Ninh ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Chiến dịch đang dần khép lại, song những trải nghiệm, những bài học, những dấu ấn đẹp của một mùa hè cống hiến sẽ còn ở lại. Đó là hành trang để mỗi ĐVTN thêm trưởng thành, biết sống trách nhiệm hơn với bản thân, cộng đồng và quê hương, để từ mỗi công trình, phần việc hôm nay tiếp tục nuôi dưỡng khát vọng cống hiến và lan tỏa những giá trị sống đẹp trong thế hệ trẻ Quảng Ninh.