Dấu ấn chiến dịch "Mùa hè xanh"

Với tinh thần “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, các tình nguyện viên “Mùa hè xanh” của các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh đã xung kích, tình nguyện tham gia các hoạt động ý nghĩa, góp phần lan tỏa tinh thần vì cộng đồng.

Hành trình Chiến dịch “Mùa hè xanh” 2026 của 25 chiến sĩ CLB Sinh viên tình nguyện Trường Đại học Hạ Long tại xã biên giới Hoành Mô vừa khép lại với nhiều công trình, phần việc thiết thực. Những ngày có mặt tại vùng biên, các sinh viên cùng tham gia hoạt động vì người dân, thiếu nhi, để lại những kỷ niệm đẹp về một mùa hè tình nguyện.

Sinh viên Nguyễn Văn Nguyên Vũ, Đội trưởng Chiến dịch “Mùa hè xanh” 2026 tại xã Hoành Mô, chia sẻ: “Đây không chỉ là một hành trình tình nguyện mà còn là một trải nghiệm vô cùng ý nghĩa. Khép lại Mùa hè xanh 2026, mình hy vọng ngọn lửa nhiệt huyết của tuổi trẻ sẽ tiếp tục được lan tỏa, để mỗi mùa hè đều trở thành một hành trình cống hiến đầy ý nghĩa”.

Đội hình Sinh viên tình nguyện Trường Đại học Hạ Long dọn dẹp vệ sinh môi trường khu vực sông biên giới tại xã Hoành Mô.

Diễn ra từ ngày 1/6 đến 31/8/2026, Chiến dịch “Mùa hè xanh” được Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn - Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh chỉ đạo triển khai tại 100% các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn. Toàn tỉnh thành lập 29 đội hình, thu hút hơn 1.854 đoàn viên, thanh niên, sinh viên tham gia.

Điểm nổi bật của Chiến dịch “Mùa hè xanh” năm nay là sự phối hợp giữa các trường đại học, cao đẳng với tổ chức Đoàn và chính quyền địa phương trong triển khai các hoạt động tại cơ sở. Trên cơ sở nhu cầu thực tế, các đơn vị đã lựa chọn nội dung, địa bàn và cách thức triển khai phù hợp, tạo điều kiện để sinh viên tham gia hiệu quả hơn vào các hoạt động tại cơ sở. Nhiều đội hình đã phát huy kiến thức, chuyên môn của sinh viên trong chuyển đổi số, tổ chức hoạt động cho thiếu nhi, bảo vệ môi trường..., giúp những phần việc tình nguyện thiết thực hơn và gắn với đời sống thực tế.

Màu áo xanh hiện diện tại nhiều địa phương, từ miền núi, biên giới đến ven biển, hải đảo. Các đội hình sinh viên đã phối hợp với Đoàn địa phương tổ chức sinh hoạt hè, các lớp kỹ năng, năng khiếu, ngoại ngữ miễn phí; tuyên truyền, hướng dẫn trẻ em phòng chống đuối nước, tai nạn thương tích và xâm hại. Những hoạt động này góp phần tạo thêm sân chơi lành mạnh, trang bị kỹ năng cần thiết cho thiếu nhi trong dịp hè, nhất là tại những địa bàn còn hạn chế về điều kiện vui chơi, học tập.

SInh viên Trường CĐ Việt - Hàn tổ chức sinh hoạt hè cho các em thiếu nhi phường Hoành Bồ

Trong hành trình “Mùa hè xanh”, chuyển đổi số cũng là một phần việc được đẩy mạnh triển khai tại cơ sở. Các đội hình hướng dẫn người dân sử dụng VNeID, dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt; tổ chức các lớp “Bình dân học vụ số”, hỗ trợ người dân tiếp cận những tiện ích số phục vụ đời sống. Trong chiến dịch, toàn tỉnh tổ chức 73 lớp “Bình dân học vụ số”, thu hút trên 5.000 lượt đoàn viên, thanh niên và người dân tham gia.

Tại nhiều địa bàn, hoạt động của các đội hình còn gắn với bảo vệ môi trường, chỉnh trang cảnh quan và hỗ trợ địa phương khắc phục hậu quả thiên tai. Nổi bật là hoạt động tham gia vệ sinh môi trường, hỗ trợ khắc phục hậu quả sau bão của Đội Sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh tại xã đảo Cái Chiên.

Đội Sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh hỗ trợ khắc phục hậu quả sau bão tại xã đảo Cái Chiên.

Qua mỗi công trình, phần việc, các bạn trẻ có thêm trải nghiệm thực tế, kỹ năng và sự gắn bó với cộng đồng. “Mùa hè xanh” vì thế không chỉ tạo dấu ấn tại những địa bàn tình nguyện, mà còn góp phần bồi đắp tinh thần trách nhiệm, ý thức sẻ chia trong mỗi sinh viên. Đó cũng là cách tuổi trẻ biến nhiệt huyết thành những việc làm cụ thể, đóng góp thiết thực cho quê hương Quảng Ninh.