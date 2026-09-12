Dấu ấn sáng tạo của một viên chức trẻ

Với niềm say mê nghiên cứu và tinh thần không ngừng học hỏi, Hoàng Việt Linh (SN 1993), viên chức Phòng Quản lý Hệ thống quan trắc môi trường tự động, Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường (Sở NN&MT) luôn trăn trở tìm những cách làm mới từ thực tiễn công việc. Những ý tưởng được vun đắp từ sự say mê ấy đã trở thành nhiều sáng kiến thiết thực, góp phần nâng cao hiệu quả quan trắc, quản lý môi trường và thúc đẩy chuyển đổi số tại đơn vị.

Hoàng Nhật Linh luôn chủ động nghiên cứu, tìm tòi, cập nhật kiến thức phục vụ công việc.

Tốt nghiệp Trường Đại học Mỏ - Địa chất năm 2016, sau thời gian công tác tại một số đơn vị, Hoàng Việt Linh về làm việc tại Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường. Gần 7 năm gắn bó với lĩnh vực quan trắc môi trường đã giúp anh tích lũy nhiều kinh nghiệm thực tiễn, hiểu sâu hơn về công việc và từng bước nuôi dưỡng niềm say mê với nghề.

Trò chuyện với Hoàng Việt Linh, phía sau những thuật ngữ kỹ thuật, công nghệ là một người trẻ đầy nhiệt huyết. Hoàng Việt Linh ít nói về thành tích mà nhắc nhiều đến đồng nghiệp, những người đi trước, đặc biệt là người cha đã 37 năm tận tụy với ngành môi trường - người truyền cho anh cảm hứng về tinh thần trách nhiệm, sự kiên trì và lòng yêu nghề.

Với Hoàng Việt Linh, sáng tạo không bắt đầu từ những điều quá lớn lao, mà từ chính những vấn đề gặp phải trong công việc hằng ngày. Từ những con số, thiết bị, dữ liệu tưởng như khô khan, Linh dần nhận ra phía sau mỗi kết quả quan trắc là những vấn đề rất thiết thực của đời sống, như chất lượng nguồn nước, môi trường biển, hoạt động nuôi trồng thủy sản, du lịch và yêu cầu cảnh báo sớm trước những nguy cơ có thể xảy ra. Chính từ thực tiễn ấy, những ý tưởng sáng tạo trong Hoàng Việt Linh bắt đầu hình thành.

Hoàng Việt Linh theo dõi số liệu quan trắc tự động tại Trung tâm Điều hành - Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường.

Hoàng Việt Linh chia sẻ: "Với tôi, sáng tạo trước hết là dám thay đổi cách nghĩ, dám thử những điều mới và không ngại thất bại. Mỗi lần thử nghiệm, dù thành công hay chưa, đều giúp mình nhìn lại, điều chỉnh và tìm ra hướng đi phù hợp hơn. Điều quan trọng là từ những kiến thức, công nghệ mình nghiên cứu, có thể mang đến giải pháp hiệu quả cho công việc và tạo ra những giá trị thiết thực cho cộng đồng".

Theo đó, hằng năm Hoàng Việt Linh đều tích cực tham gia nghiên cứu, đề xuất và triển khai các sáng kiến khoa học tại đơn vị. Nổi bật là việc chủ trì, tham mưu xây dựng “Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động quan trắc môi trường của Trạm quan trắc môi trường nước biển tự động, liên tục tỉnh Quảng Ninh”; nghiên cứu, thiết kế công cụ tính toán tín chỉ carbon ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo “ClaudeCarbonIQ”.

Đặc biệt, sáng kiến “OceanSentry IoT - Hệ thống phao thông minh quan trắc tự động chất lượng nước biển ven bờ ứng dụng công nghệ IoT và năng lượng mặt trời”, đã được trao giải Ba tại Hội thi “Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Ninh lần thứ X, giai đoạn 2024-2025”.

Xuất phát từ thực tế hệ thống quan trắc môi trường biển hiện nay chủ yếu dựa vào các trạm cố định ven bờ, mật độ còn thưa, chưa thể bao phủ toàn diện các khu vực rộng lớn như vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long và những vùng nuôi trồng thủy sản. Trong khi đó, phương pháp lấy mẫu thủ công rồi đưa về phòng thí nghiệm phân tích đòi hỏi nhiều thời gian, nhân lực và chi phí, khó đáp ứng yêu cầu giám sát, cảnh báo theo thời gian thực. Từ bài toán ấy, Hoàng Việt Linh cùng các cộng sự hướng tới xây dựng một hệ thống quan trắc có tính cơ động cao, có thể triển khai nhanh tại những vị trí cần giám sát.

Hệ thống phao được thiết kế để tự cấp nguồn bằng năng lượng mặt trời, thu thập các thông số môi trường và truyền dữ liệu về trung tâm theo thời gian thực thông qua công nghệ IoT. Qua đó, góp phần nâng cao khả năng thu thập và truyền dữ liệu theo thời gian thực, mở ra cơ hội phát hiện sớm những bất thường về chất lượng nước, hạn chế nguy cơ thiệt hại đối với nuôi trồng thủy sản và hoạt động du lịch.

Hoàng Nhật Linh (bên trái) cùng cộng sự thử nghiệm sáng kiến “OceanSentry IoT - Hệ thống phao thông minh quan trắc tự động chất lượng nước biển ven bờ ứng dụng công nghệ IoT và năng lượng mặt trời”. Ảnh: NVCC

Niềm say mê sáng tạo của Hoàng Việt Linh được nuôi dưỡng từ thói quen đọc sách và tinh thần tự học. Bên cạnh chuyên môn, anh chủ động tìm hiểu về chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu, các công nghệ mới phục vụ công việc, đồng thời phụ trách tuyên truyền về chuyển đổi số tại đơn vị.

Hoàng Việt Linh cũng tích cực tham gia các cuộc thi, sân chơi trí tuệ do các cấp, ngành tổ chức, qua đó không chỉ đạt được những kết quả đáng ghi nhận, mà còn tích lũy thêm kiến thức, rèn luyện khả năng nghiên cứu, tổng hợp. Anh đã đoạt nhiều giải thưởng trong năm 2024, như: Giải Nhì cuộc thi “Tìm hiểu Luật Đất đai trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh”; giải Nhì cuộc thi “Tự hào biển, đảo, biên giới quê hương”; giải Nhì cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về chuyển đổi số tỉnh Quảng Ninh”...

Những nỗ lực ấy đã được ghi nhận khi Hoàng Việt Linh được công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, đảng viên “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2025. Hoàng Việt Linh cũng là một trong những gương mặt đoàn viên tiêu biểu được Đoàn Thanh niên UBND thành phố đề xuất xét tặng danh hiệu “Tuổi trẻ sáng tạo” cấp Trung ương năm 2026 và đề xuất xét trao Giải thưởng “Cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi” toàn quốc lần thứ XI năm 2026.