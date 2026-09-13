“Thành phố trong tôi là...”

“Thành phố trong tôi là…” với mỗi người trẻ, đó có thể là những con đường quen thuộc, một góc phố thân thương, nhịp sống đang từng ngày đổi mới và hơn cả là niềm vui, niềm tự hào khi quê hương bước sang một chặng đường mới. Thành phố Quảng Ninh hôm nay hiện diện trong những điều rất đỗi gần gũi, nhưng cũng mở ra những ước mơ, kỳ vọng về một tương lai rộng mở. Từ những cảm nhận riêng, mỗi người trẻ đang cùng lan tỏa tình yêu, niềm tự hào và mong muốn góp sức dựng xây thành phố Quảng Ninh ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Công ty CP Than Núi Béo - Vinacomin Châu Quốc Huy:

Tin tưởng thành phố Quảng Ninh trở thành đô thị xanh, hiện đại, văn minh và đáng sống

Là một người trẻ gắn bó với ngành Than, tôi tin tưởng thành phố Quảng Ninh sẽ trở thành đô thị xanh, hiện đại, văn minh, ứng dụng nhiều hơn những thành tựu KHCN vào sản xuất và đời sống. Tôi cũng kỳ vọng sự phát triển của thành phố sẽ tạo thêm động lực để ngành Than tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh cơ giới hóa, chuyển đổi số, nâng cao năng suất và từng bước cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động.

Với tuổi trẻ ngành Than, chúng tôi sẽ tiếp tục phát huy truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm”, tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo, chủ động học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, làm chủ công nghệ, sẵn sàng đảm nhận những phần việc khó. Qua đó, cùng xây dựng ngành Than phát triển bền vững và góp phần tạo nên một thành phố Quảng Ninh xanh, hiện đại, văn minh và đáng sống.

Vũ Nguyệt Hà, sinh viên Trường Đại học Hạ Long:

Nơi người trẻ có thêm nhiều cơ hội học tập, trải nghiệm, làm việc và thực hiện những ước mơ của mình

Quảng Ninh trở thành thành phố là một dấu mốc rất đặc biệt, khiến tôi cảm thấy vui và tự hào khi được học tập, trưởng thành trên chính quê hương mình. Thành phố trong tôi sẽ là một nơi ngày càng năng động, hiện đại nhưng vẫn gần gũi, đáng sống, nơi người trẻ có thêm nhiều cơ hội học tập, trải nghiệm, làm việc và thực hiện những ước mơ của mình. Được học tập và trưởng thành từ ngôi trường Đại học Hạ Long, tôi càng cảm nhận rõ hơn mỗi sinh viên hôm nay không chỉ học cho bản thân, mà còn cần chuẩn bị hành trang để sau này góp sức cho quê hương.

Tôi kỳ vọng thành phố sẽ tạo thêm môi trường, điều kiện, cơ hội để tuổi trẻ được học hỏi, sáng tạo, phát huy năng lực và nuôi dưỡng khát vọng cống hiến. Để sau này, dù làm việc ở đâu hay trong lĩnh vực nào, thanh niên Quảng Ninh cũng có thể mang kiến thức và sức trẻ của mình trở về đóng góp cho quê hương.

Bí thư Chi bộ, Trưởng khu Khe Sú, phường Yên Tử Đặng Văn Khởi:

Khi mỗi người đều có ý thức đóng góp, mỗi cộng đồng đều phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, đó sẽ là nền tảng để thành phố Quảng Ninh phát triển

Thành phố trong tôi sẽ là nơi vừa hiện đại, năng động, mở ra nhiều cơ hội cho người trẻ, vừa biết trân trọng, gìn giữ những giá trị đã làm nên bản sắc Quảng Ninh. Đặc biệt, với Yên Tử, tôi mong những giá trị văn hóa, lịch sử của di sản và vùng đất này sẽ được nhiều người biết đến hơn, để Yên Tử không chỉ được bảo tồn, phát huy giá trị, mà còn trở thành điểm tựa văn hóa, du lịch, tạo thêm nguồn lực cho phát triển.

Với vai trò là cán bộ khu phố, tôi càng mong muốn được góp một phần nhỏ bé vào những đổi thay ấy, trước hết từ chính khu dân cư của mình. Đó là xây dựng một khu phố văn minh, đoàn kết, nghĩa tình; vận động người dân cùng giữ gìn cảnh quan, nếp sống và phát huy tinh thần trách nhiệm với cộng đồng. Khi mỗi người đều có ý thức đóng góp, mỗi cộng đồng đều phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm thì đó sẽ là nền tảng để thành phố Quảng Ninh phát triển ngày càng văn minh, hiện đại và bền vững.

Chị Nguyễn Thị Tuyết (thôn Pò Hèn, xã Hải Sơn):

Mỗi người dân, dù ở đâu trên quê hương Quảng Ninh đều có cơ hội vươn lên và đóng góp cho sự phát triển chung

Tôi vui và tự hào khi quê hương Quảng Ninh ngày càng đổi thay, phát triển, nhất là ở những vùng miền núi, dân tộc thiểu số. Các công trình giao thông, trường học, nhà văn hóa được xây mới khang trang, tạo điều kiện cho học tập, sinh hoạt của người dân. Bởi vậy, với tôi thành phố không chỉ là những khu đô thị hiện đại, những công trình lớn, mà còn là nơi mà các bạn nhỏ ở vùng cao, vùng xa cũng có cơ hội học tập tốt, được quan tâm và có thể tự tin theo đuổi ước mơ của mình.

Tôi mong những đổi thay ấy sẽ tiếp tục lan tỏa đến từng thôn, bản, để khoảng cách giữa vùng cao, vùng xa với các đô thị ngày càng được thu hẹp, để mỗi người dân, dù ở đâu trên quê hương Quảng Ninh, đều có cơ hội vươn lên và đóng góp cho sự phát triển chung. Đó cũng là động lực để thanh niên dân tộc thiểu số không ngừng học tập, rèn luyện, lao động sáng tạo, gìn giữ bản sắc văn hóa và sống có trách nhiệm với cộng đồng.