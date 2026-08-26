Sôi nổi các hoạt động chào thành phố Quảng Ninh

Hòa chung niềm vui, niềm tự hào khi Quảng Ninh trở thành thành phố, tuổi trẻ toàn tỉnh đang sôi nổi triển khai nhiều hoạt động chào mừng thiết thực. Mỗi công trình, phần việc đều mang dấu ấn của sức trẻ, tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến; góp phần lan tỏa hình ảnh một thành phố Quảng Ninh năng động, văn minh, giàu bản sắc.

Mới đây, Đoàn phường Yên Tử khánh thành công trình thanh niên tuyến đường dân sinh khu Khe Sú dài 175m, rộng 3-3,5m, với tổng kinh phí gần 400 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa. Công trình là phần việc thiết thực của tuổi trẻ phường chào mừng Quảng Ninh trở thành thành phố; đồng thời góp phần hoàn thiện hạ tầng, cải thiện điều kiện đi lại, sinh hoạt của người dân.

Công trình thanh niên “Tuyến đường cờ Tổ quốc” do Đoàn thanh niên xã phối hợp với Công an xã Ba Chẽ thực hiện. Ảnh: Đoàn Thanh niên xã Ba Chẽ cung cấp

Cũng từ những phần việc gần gũi, thiết thực ấy, tuổi trẻ các địa phương đang thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện, góp sức làm đẹp quê hương theo nhiều cách khác nhau. Tại Ba Chẽ, Đoàn Thanh niên xã phối hợp với Công an xã tổ chức khánh thành công trình thanh niên “Tuyến đường cờ Tổ quốc” tại tuyến đường nội thôn Nam Kim. Những lá cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới góp phần tạo cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp, làm diện mạo địa phương thêm khang trang; đồng thời lan tỏa niềm tự hào dân tộc, tình yêu quê hương, đất nước và khơi dậy trách nhiệm của ĐVTN trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Không chỉ góp sức bằng những công trình cụ thể, tuổi trẻ Quảng Ninh còn đang tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ trên không gian số. Được phát động từ tháng 6/2026, Chiến dịch truyền thông số “Tôi yêu Quảng Ninh” thu hút đông đảo ĐVTN tham gia, với gần 20 tác phẩm đã được gửi về đăng tải trên fanpage Tuổi trẻ Quảng Ninh. Những video, MV, hình ảnh, câu chuyện được thể hiện bằng góc nhìn trẻ trung, sáng tạo đã góp phần đưa vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa và con người Quảng Ninh đến gần hơn với bạn bè bốn phương, qua đó gửi gắm niềm tự hào về quê hương trong thời khắc đặc biệt.

Hình ảnh trong MV “Chạm vào miền di sản” do Đoàn Thanh niên phường Tuần Châu thực hiện.

Hưởng ứng chiến dịch, ĐVTN phường Tuần Châu đã ứng dụng trí tuệ nhân tạo để thực hiện một MV “Chạm vào miền di sản”, thu hút hơn 10.000 lượt xem, giới thiệu vẻ đẹp vịnh Hạ Long; đồng thời khắc họa những nét đặc sắc về thiên nhiên, văn hóa và con người Quảng Ninh.

Chị Vũ Ngọc Hân, Đội Thanh niên xung kích số phường Tuần Châu, chia sẻ: “Chúng tôi muốn sử dụng những cách thể hiện mới, gần gũi với giới trẻ để lan tỏa hình ảnh vịnh Hạ Long và một Quảng Ninh xanh, văn minh, thân thiện. Bên cạnh truyền thông trên không gian số, tuổi trẻ Tuần Châu còn phát túi giấy thân thiện với môi trường cho du khách tại các điểm du lịch, qua đó góp phần hạn chế sử dụng túi nilon và cùng chung tay gìn giữ cảnh quan vịnh Hạ Long”.

Thiếu nhi tham gia trải nghiệm văn hóa tại Khu Di tích danh thắng Yên Tử trong Trại hè "Ước mơ hồng" năm 2026

Cùng với đó, các hoạt động giáo dục truyền thống, bồi đắp tình yêu quê hương, niềm tự hào về những giá trị lịch sử, văn hóa cho thanh thiếu nhi cũng được đẩy mạnh. Với chủ đề “Tự hào măng non Quảng Ninh”, Trại hè “Ước mơ hồng” năm 2026 diễn ra trong hai ngày 19-20/8, quy tụ 89 đại biểu thiếu nhi tiêu biểu đến từ 54 xã, phường, đặc khu. Chương trình kết hợp giáo dục truyền thống, rèn luyện kỹ năng, trải nghiệm văn hóa và hoạt động tập thể tại Khu di tích - danh thắng Yên Tử.

Qua hành trình trải nghiệm, các em được tìm hiểu những giá trị đặc sắc của di sản văn hóa thế giới, đồng thời khám phá không gian cảnh quan, những câu chuyện lịch sử gắn với vùng đất này. Từ đây, giúp các em thêm trân trọng các giá trị di sản, nuôi dưỡng niềm tự hào và ý thức gìn giữ, phát huy những giá trị quý báu của quê hương.

Mỗi phần việc, mỗi ý tưởng sáng tạo đều thể hiện tinh thần trách nhiệm, niềm tự hào và khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ, góp sức xây dựng thành phố Quảng Ninh ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại và sẵn sàng đồng hành với quê hương trên chặng đường phát triển mới.