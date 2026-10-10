Hơn 1.000 đại biểu dự Hội nghị Khoa học Tiêu hóa toàn quốc lần thứ 32 tại Quảng Ninh

Trong hai ngày 9 và 10/10, tại Quảng Ninh, Hội Khoa học Tiêu hóa Việt Nam tổ chức Hội nghị Khoa học Tiêu hóa toàn quốc lần thứ 32.

Hội nghị có sự tham dự của hơn 1.000 đại biểu là các nhà khoa học, chuyên gia, bác sĩ, cùng các báo cáo viên quốc tế đến từ Nhật Bản, Trung Quốc, Singapore và Thái Lan. Đây là sự kiện khoa học thường niên nhằm cập nhật những tiến bộ trong chẩn đoán, điều trị và nghiên cứu các bệnh lý tiêu hóa, gan mật tụy, nội soi tiêu hóa và ung thư đường tiêu hóa.

Giáo sư, Tiến sĩ, Nhà giáo nhân dân Nguyễn Viết Tiến, Chủ tịch Tổng Hội Y học Việt Nam phát biểu tại hội nghị.

Hội nghị Khoa học Tiêu hóa toàn quốc lần thứ 32 có 108 báo cáo, 12 phiên khoa học cùng nhiều hội thảo chuyên đề. Tại hội nghị, các chuyên gia quốc tế chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn và những xu hướng mới đang được ứng dụng hiệu quả tại nhiều quốc gia, trong đó có những phương pháp phù hợp với đặc điểm bệnh lý của người châu Á.

Giáo sư, Tiến sĩ, Thầy thuốc nhân dân Mai Hồng Bàng, Chủ tịch Hội Khoa học Tiêu hóa Việt Nam phát biểu khai mạc Hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Giáo sư, Tiến sĩ, Thầy thuốc nhân dân Mai Hồng Bàng, Chủ tịch Hội Khoa học Tiêu hóa Việt Nam cũng khẳng định: Hội nghị Khoa học Tiêu hóa toàn quốc lần thứ 32 có sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, chuyên môn cao. Đây không chỉ là một diễn đàn chuyên môn đơn thuần, mà còn là cơ hội để các y bác sĩ lĩnh vực tiêu hoá, gan mật tuỵ của Việt Nam giao lưu và hội nhập quốc tế; chia sẻ kiến thức vì mục tiêu cao nhất của y học. Hội nghị cũng đồng thời là bước chuẩn bị quan trọng cho Tuần lễ Bệnh Tiêu hóa Châu Á - Thái Bình Dương (APDW 2028) sẽ được tổ chức Hà Nội năm 2028.

Đại diện Sở Y tế Quảng Ninh phát biểu tại hội nghị.

Là địa phương phối hợp tổ chức, Hội nghị cũng là cơ hội để các bác sĩ của Quảng Ninh giao lưu, học hỏi, cập nhật những thành tựu khoa học, tăng cường hợp tác chuyên môn, qua đó góp phần nâng cao chất lượng chẩn đoán, điều trị trong lĩnh vực tiêu hoá.