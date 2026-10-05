Phát triển y tế chuyên sâu, nâng cao năng lực điều trị

Bệnh viện Đa khoa thành phố Quảng Ninh đang đẩy mạnh phát triển theo hướng đa khoa chuyên sâu, tập trung nguồn lực cho các chuyên ngành mũi nhọn và kỹ thuật cao. Việc hình thành các trung tâm chuyên sâu đang tạo nền tảng nâng cao năng lực chẩn đoán, điều trị và chất lượng chăm sóc người bệnh.

Cuối tháng 9/2026, bệnh viện đã thành lập 3 trung tâm chuyên sâu, gồm: Mắt; Chẩn đoán hình ảnh và điện quang can thiệp; Hồi sức tích cực - chống độc - đột quỵ. Theo định hướng, bệnh viện được giao hình thành 6 trung tâm chuyên sâu. Sau 3 trung tâm đã đi vào hoạt động, bệnh viện tiếp tục chuẩn bị các điều kiện thành lập Trung tâm tim mạch, phẫu thuật thần kinh và xét nghiệm.

Bác sĩ CKII Nguyễn Bá Việt, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa thành phố Quảng Ninh, cho biết: “Việc thành lập các trung tâm chuyên sâu giúp bệnh viện tập trung nguồn lực cho từng lĩnh vực, tạo sự liên kết, hỗ trợ giữa các chuyên khoa. Trên nền tảng đó, bệnh viện tiếp tục đầu tư về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị và kỹ thuật, nâng cao khả năng điều trị tại chỗ, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân”.

Giám đốc Sở Y tế cùng lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa thành phố Quảng Ninh cắt băng khai trương Trung tâm Mắt.

Một trong những lĩnh vực đang cho thấy rõ hiệu quả của hướng phát triển chuyên sâu là chẩn đoán hình ảnh và điện quang can thiệp. Mỗi ngày, bệnh viện tiếp nhận 1.400-1.600 lượt người bệnh ngoại trú và hơn 1.000 người bệnh nội trú. Khoảng 80-90% số người bệnh có chỉ định thực hiện một hoặc nhiều kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh. Nhu cầu lớn đặt ra yêu cầu phát triển tương xứng về nhân lực, trang thiết bị và năng lực thực hiện các kỹ thuật chuyên sâu.

Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh và điện quang can thiệp được kiện toàn từ Khoa Chẩn đoán hình ảnh, có 16 bác sĩ và 24 kỹ thuật viên. Trung tâm tổ chức thành 3 đơn nguyên: Siêu âm chẩn đoán và can thiệp; Điện quang và y học hạt nhân; Điện quang can thiệp. Để làm chủ các kỹ thuật chuyên sâu, bệnh viện đã cử các kíp bác sĩ, kỹ thuật viên đào tạo, tiếp nhận chuyển giao tại các bệnh viện: Việt Đức, Bạch Mai, Trung ương Quân đội 108 và nhiều cơ sở chuyên môn tuyến Trung ương.

Theo bác sĩ CKII Ngô Quang Chức, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh và điện quang can thiệp, Trung tâm tiếp tục phát triển điện quang can thiệp trong các bệnh lý mạch não, mạch tạng, phình mạch, bệnh lý mạch phổi và các can thiệp qua da. Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong X-quang, CT, MRI cũng sẽ được tăng cường nhằm hỗ trợ phân tích hình ảnh, lựa chọn phương pháp và dẫn đường cho điều trị ít xâm lấn.

Trên nền tảng Khoa Mắt, bệnh viện đã thành lập Trung tâm Mắt quy mô 40 giường bệnh, với 11 bác sĩ và 11 điều dưỡng. Trung tâm được tổ chức thành 2 đơn nguyên Mắt tổng hợp và Dịch kính võng mạc - Glocom, hướng tới nâng cao năng lực chẩn đoán, điều trị từ các bệnh lý thường gặp đến những trường hợp phức tạp. Hiện trung tâm tiếp tục duy trì các kỹ thuật như phẫu thuật Phaco điều trị đục thủy tinh thể, phẫu thuật mộng, quặm, sụp mi; đồng thời phát triển các kỹ thuật chuyên sâu về dịch kính - võng mạc, glocom, phẫu thuật khúc xạ, ghép giác mạc và tạo hình nhãn khoa… Bệnh viện cũng đã cử bác sĩ đào tạo tại các cơ sở nhãn khoa đầu ngành, từng bước hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ các kỹ thuật khó.

Điều trị bệnh nhân trong quá trình hỗ trợ tuần hoàn bằng ECMO tại Trung tâm Hồi sức tích cực - chống độc - đột quỵ.

Trung tâm Hồi sức tích cực - chống độc - đột quỵ hiện có 21 bác sĩ và 47 điều dưỡng, hộ lý với 2 đơn nguyên: Hồi sức tích cực - chống độc, đột quỵ và Hồi sức cấp cứu - gây mê hồi tỉnh. Đến năm 2030, Trung tâm dự kiến phát triển quy mô 100 giường bệnh. Trọng tâm là tiếp tục phát triển các kỹ thuật hồi sức chuyên sâu như ECMO, lọc máu liên tục, hạ thân nhiệt chỉ huy, PiCCO; đồng thời tối ưu quy trình xử trí đột quỵ cấp - Code Stroke 24/7 và phát triển các kỹ thuật can thiệp thần kinh chuyên sâu. Qua đó góp phần nâng cao năng lực xử trí toàn diện người bệnh nặng, phức tạp tại địa phương, mục tiêu xây dựng Trung tâm hồi sức - đột quỵ uy tín cấp vùng.

Giám đốc Sở Y tế TP Quảng Ninh Bùi Mạnh Hùng nhấn mạnh: Bám sát tinh thần Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị, Quảng Ninh tích cực triển khai các mục tiêu phát triển y tế trong giai đoạn mới. Trong đó, xây dựng các trung tâm chuyên sâu là một trong những giải pháp quan trọng nhằm đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân trong giai đoạn mới. Bệnh viện Đa khoa thành phố Quảng Ninh được giao hình thành 6 trung tâm chuyên sâu; vì vậy, cùng với phát huy hiệu quả các trung tâm đã thành lập, bệnh viện cần tiếp tục tập trung nguồn lực để hoàn thiện các trung tâm còn lại theo lộ trình.