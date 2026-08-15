Hướng về cơ sở, chăm lo đời sống nhân dân

Thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Ủy ban MTTQ và tổ chức thành viên xã Quảng Đức đã đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, đáp ứng tốt hơn nhu cầu, nguyện vọng của nhân dân. Qua đó phát huy hiệu quả sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong giai đoạn phát triển mới.

Trước đây, khu sản xuất nông, lâm nghiệp với quy mô hơn 10ha của 10 hộ dân xóm 5, thôn 2, xã Quảng Đức gặp rất nhiều trở ngại về giao thông. Tuyến đường dài 700m dẫn vào khu vực này chỉ là bờ ruộng nhỏ hẹp khoảng 0,5m. Để vận chuyển vật tư và tiêu thụ nông, lâm sản, các hộ dân phải gồng gánh thủ công hoặc đi nhờ qua tuyến đường thôn lân cận. Tuy nhiên, do phải băng qua suối mới đến được tuyến đường này nên vào vào mùa mưa, việc vận chuyển không thể thực hiện được.

Ủy ban MTTQ xã Quảng Đức phối hợp cùng Hải quan cửa khẩu quốc tế Móng Cái và Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Quảng Ninh trao tặng kinh phí thực hiện công trình "Ánh sáng xanh vùng biên" tại bản Bắc Phong Sinh (Ngày 2/7/2026).

Qua nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân, cuối năm 2025, Ban Công tác Mặt trận (CTMT) đã phối hợp với Chi bộ thôn 2 đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân hiến đất, đóng góp kinh phí nâng cấp tuyến đường. Nhờ đó, bà con đã tự nguyện hiến gần 2.500m² đất nông nghiệp cùng 42 triệu đồng để mở rộng mặt đường lên 4m và rải cấp phối. Sau khi đưa vào sử dụng, công trình đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, vận chuyển vật tư và nông, lâm sản của người dân.

Bà Nguyễn Thị Công (xóm 5, thôn 2) phấn khởi: "Gia đình tôi có hơn 1ha chè, mỗi năm thu hoạch 7 đợt được khoảng 7 tấn chè tươi. Trước đây, gia đình phải gánh từng bao chè về nhà vô cùng vất vả. Nay đường rộng rãi, thu hoạch xong chỉ cần tập kết ở đầu bờ rồi chở bằng xe máy về, vừa nhanh gọn vừa giảm đáng kể sức lao động". Bà Mạc Thị Như, Trưởng Ban CTMT thôn 2, cho biết: Trong thời gian tới, Ban CTMT sẽ phối hợp với Chi bộ thôn kiến nghị cấp có thẩm quyền hỗ trợ bê tông hóa tuyến đường, để giúp bà con vận chuyển vật tư sản xuất và tiêu thụ nông, lâm sản thuận lợi hơn.

Gia đình bà Trưởng Tài Múi (SN 1972, dân tộc Dao) tại bản Tấn Mài có hoàn cảnh đăc biệt khó khăn. Chồng mất sớm, nhiều năm qua, bà cùng 8 người con, cháu sinh sống trong căn nhà cấp 4, diện tích 54m2 đã xuống cấp. Từ việc sâu sát cơ sở, MTTQ xã đã chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương vận động doanh nghiệp chung tay hỗ trợ. Nhờ sự đồng hành của Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Móng Cái với kinh phí 70 triệu đồng, đầu tháng 8/2026, căn nhà khang trang cho gia đình bà Múi đã chính thức hoàn thiện.

Bà Trưởng Tài Múi cho biết: Hoàn cảnh khó khăn nên gia đình tôi chưa bao giờ dám nghĩ đến chuyện sửa nhà. Nay được chính quyền và các nhà tài trợ quan tâm hỗ trợ, mẹ con, bà cháu mừng vô cùng. Từ nay không còn lo lắng mỗi khi mưa to, gió lớn nữa, gia đình chỉ tập trung làm ăn để thoát nghèo bền vững.

Ủy ban MTTQ xã Quảng Đức phối hợp với Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Móng Cái tổ chức khánh thành nhà đại đoàn kết cho gia đình bà Trưởng Tài Múi.

Chị Ngô Thị Mai Linh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Quảng Đức, cho biết: Công tác nắm bắt tình hình nhân dân được MTTQ và các tổ chức thành viên duy trì thường xuyên qua nhiều kênh như giao ban, hội nghị cử tri, sinh hoạt chi bộ, thôn, bản và mạng xã hội (Zalo, Fanpage...). Từ đầu năm đến nay, MTTQ xã đã tham dự 23 buổi tiếp xúc, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân về các dự án, công trình đầu tư công, phát triển kinh tế, đời sống dân sinh và những vướng mắc trong quản lý đất đai, xây dựng, giao thông nông thôn, nội đồng. Qua đó, MTTQ xã kịp thời tham mưu, phản ánh với cấp ủy và cơ quan chức năng, góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người dân.

Cùng với đó, MTTQ xã đã vận động 1.495 lượt người tham gia dọn vệ sinh, làm sạch hơn 18km đường làng, ngõ xóm; vận động 37 hộ dân hiến gần 200m2 đất cùng nhiều cây xanh để nâng cấp, chỉnh trang các công trình giao thông trên địa bàn; kết nối và vận động xã hội hóa được 120 triệu đồng để thắp sáng tuyến đường bản Bắc Phong Sinh với tổng chiều dài 2km. Các tổ chức chính trị - xã hội đã tích cực chăm lo đời sống nhân dân thông qua chương trình phối hợp với Ngân hàng CSXH. Đến nay, tổng dư nợ tín chấp đạt hơn 123 tỷ đồng, cho 1.331 hộ/hội viên thuộc 40 tổ tiết kiệm và vay vốn, giúp bà con có nguồn vốn đầu tư phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp.

Những hoạt động này là minh chứng thiết thực cho vai trò của Mặt trận trong việc huy động các nguồn lực xã hội, lan tỏa tinh thần đại đoàn kết toàn dân và góp phần xây dựng xã Quảng Đức ngày càng phát triển, văn minh.