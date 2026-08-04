Israel và Hội đồng Hòa bình thảo luận giải giáp vũ khí tại Gaza

Ngày 3/8, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã gặp Đặc phái viên phụ trách Gaza của Hội đồng Hòa bình (Board of Peace - BoP), ông Nikolay Mladenov, cùng các thành viên cấp cao của tổ chức này để thảo luận về kế hoạch giải giáp tại Dải Gaza và tiến trình chuyển sang mô hình quản trị dân sự.

Khung cảnh đổ nát tại thành phố Khan Younis, phía Nam Dải Gaza sau nhiều tháng xung đột. Ảnh: AP.

Trong thông cáo báo chí, BoP đánh giá cuộc gặp diễn ra "mang tính xây dựng và chi tiết", đồng thời cho biết hai bên đã thống nhất mục tiêu cuối cùng là loại bỏ hoàn toàn vũ khí khỏi Dải Gaza và chuyển sang mô hình quản trị dân sự.

BoP nhấn mạnh Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) sẽ chỉ rút khỏi Đường Vàng sau khi Hamas hoàn tất bàn giao toàn bộ kho vũ khí, bao gồm vũ khí hạng nhẹ, vũ khí hạng nặng và hệ thống đường hầm.

Theo BoP, tiến trình thực hiện thỏa thuận sẽ do Lực lượng Ổn định Quốc tế (ISF) giám sát. Việc thực thi đầy đủ thỏa thuận sẽ phụ thuộc vào mức độ các bên thực hiện đúng những cam kết đã thống nhất.

Đường Vàng là ranh giới rút quân của Israel được thiết lập trong giai đoạn đầu của thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas, phân định khu vực do quân đội Israel kiểm soát với khu vực người Palestine được phép sinh sống và đi lại.

Cùng ngày tại Washington, đại diện BoP cũng làm việc với các quan chức Quốc hội Mỹ nhằm cập nhật tiến độ triển khai thỏa thuận, đồng thời phối hợp thúc đẩy các nỗ lực về hòa bình, an ninh, quản trị và tái thiết Dải Gaza.

Thỏa thuận giải giáp do Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố hôm 30/7 là một phần của thỏa thuận ngừng bắn toàn diện đạt được từ năm ngoái. Theo đó, Israel sẽ chấm dứt các hoạt động quân sự, trong khi Hamas và các lực lượng đồng minh tại Gaza phải ngừng mọi hoạt động vũ trang, đồng thời từng bước triển khai lộ trình giải giáp.

Tuy nhiên, sau khi nội dung thỏa thuận được công bố, Israel cho biết vẫn còn "những quan ngại nghiêm trọng về an ninh" và đã trao đổi vấn đề này với phía Mỹ. Nước này cũng tăng cường các cuộc không kích vào Gaza, khiến 17 người thiệt mạng trong đêm 1/8 và rạng sáng 2/8. Tuy nhiên, đến ngày 3/8, không ghi nhận thêm cuộc không kích nào tại Dải Gaza.

Theo BoP công bố, kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực vào tháng 10 năm ngoái, các cuộc tấn công của Israel đã khiến 1.250 người thiệt mạng, bất chấp việc thỏa thuận này từng giúp chấm dứt giai đoạn giao tranh ác liệt kéo dài gần hai năm.

Trong tuyên bố chung, Ai Cập, Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ – ba quốc gia trung gian của tiến trình hòa giải – đã lên án các cuộc không kích mới nhất của Israel, cho rằng việc tấn công các cơ sở y tế, hạ tầng chăm sóc sức khỏe và gây thương vong cho dân thường là hành vi vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế cũng như luật nhân đạo quốc tế. Ba nước đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế tiếp tục gây sức ép để Israel thực hiện đầy đủ các cam kết trong thỏa thuận ngừng bắn.

Cuộc xung đột tại Gaza bùng phát từ ngày 7/10/2023, khi các tay súng do Hamas dẫn đầu tấn công miền Nam Israel, khiến khoảng 1.200 người thiệt mạng và 251 người bị bắt làm con tin. Theo Bộ Y tế Gaza, chiến dịch quân sự của Israel từ đó đến nay đã khiến 73.375 người thiệt mạng tại Dải Gaza.