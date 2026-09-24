Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Washington, Tổng thống Mỹ Donald Trump trực tiếp đón tại sân bay

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 23/9 (theo giờ Mỹ) đã tới Washington, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước ba ngày tới Mỹ. Tổng thống Donald Trump trực tiếp đón Chủ tịch Trung Quốc tại căn cứ Joint Base Andrews. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Washington và Bắc Kinh còn nhiều bất đồng về thương mại, trí tuệ nhân tạo (AI), vấn đề Đài Loan và các vấn đề quốc tế.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại lễ đón ở Căn cứ Joint Base Andrews, bang Maryland, Mỹ, ngày 23/9/2026 (theo giờ Mỹ). Ảnh: AP.

Tổng thống Trump cùng Đệ nhất phu nhân Melania Trump có mặt tại chân cầu thang máy bay để đón Chủ tịch Tập Cận Bình và phu nhân Bành Lệ Viện, thay vì chờ nhà lãnh đạo Trung Quốc tới Nhà Trắng.

Một thảm đỏ dài khoảng 30m được trải từ chân cầu thang máy bay, với đội danh dự gồm 21 người. Lễ đón còn có màn bay qua của hai máy bay ném bom B-1, lực lượng đại diện các quân chủng cùng nghi thức chào cờ và cử quốc thiều hai nước.

Lễ đón tại Joint Base Andrews có nhiều nét tương đồng với nghi thức phía Trung Quốc dành cho Tổng thống Trump trong chuyến thăm Bắc Kinh hồi tháng 5. Khi đó, Phó Chủ tịch Trung Quốc Hàn Chính đón ông Trump tại sân bay, nơi phía Trung Quốc bố trí thảm đỏ, đội danh dự, quân nhạc và khoảng 300 thanh thiếu niên cầm quốc kỳ hai nước.

Chuyến thăm được hai bên chú ý trong bối cảnh Mỹ và Trung Quốc tìm cách duy trì “ổn định chiến lược” nhưng tiếp tục bất đồng trên nhiều vấn đề. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho rằng hai nước cần duy trì tiếp xúc ở cấp cao nhất vì đây là hai nền kinh tế lớn nhất thế giới và thuộc nhóm các cường quốc quân sự hàng đầu.

Đây là chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên của Chủ tịch Tập Cận Bình tới thủ đô Mỹ trong hơn một thập kỷ. Chương trình kéo dài ba ngày, với lễ đón chính thức và quốc yến tại Nhà Trắng ngày 24/9, nhằm đáp lễ chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Trump hồi tháng 5.

Trong ngày 24/9, Chủ tịch Tập Cận Bình dự kiến tham dự lễ đón chính thức tại Nhà Trắng và duyệt đội danh dự. Hai nhà lãnh đạo sau đó sẽ hội đàm kín về các vấn đề lớn trong quan hệ song phương trước khi tham dự quốc yến vào buổi tối. Quốc yến dự kiến có sự tham dự của một số lãnh đạo ngành công nghệ, trong đó có Giám đốc điều hành Nvidia Jensen Huang và ông Elon Musk của SpaceX.

Ngày 25/9, Chủ tịch Tập Cận Bình và phu nhân dự kiến trở lại Nhà Trắng để dự tiệc trà riêng với Tổng thống Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump. Hai bên sau đó sẽ tới Cơ quan Lưu trữ Quốc gia Mỹ tại Washington để xem các tài liệu lịch sử liên quan đến quan hệ giữa hai nước.