Kết nối cung, cầu lao động - Khi chỉ tiêu về tận xã, phường

Phát triển nguồn nhân lực và giải quyết việc làm là yếu tố then chốt để đảm bảo an sinh xã hội bền vững. Xác định rõ mục tiêu, tỉnh Quảng Ninh đã mạnh dạn giao chỉ tiêu cụ thể đến tận cấp xã, phường, đẩy mạnh phân cấp thủ tục hành chính, tiến tới tối ưu hóa các hoạt động kết nối cung - cầu lao động.

Thị trường lao động đang thay đổi nhanh, kéo theo yêu cầu ngày càng cao đối với người học nghề. Doanh nghiệp cần lao động có tay nghề, có khả năng thích ứng và có thể bắt nhịp ngay với công việc. Điều đó đặt ra yêu cầu các cơ sở giáo dục nghề nghiệp phải gần thị trường hơn, hiểu doanh nghiệp hơn và quan tâm đến việc làm của người học ngay từ khi các em bắt đầu chọn nghề.

Ngày hội việc làm 2026 tại Trường Cao đẳng Việt - Hàn Quảng Ninh thu hút hơn 1000 sinh viên tham gia.

Tại Trường Cao đẳng Việt - Hàn Quảng Ninh, gắn đào tạo với nhu cầu sử dụng lao động được xác định là hướng đi quan trọng trong nâng cao chất lượng đào tạo. Cùng với việc chú trọng kỹ năng nghề, Nhà trường tăng cường kết nối với doanh nghiệp, đưa sinh viên đến gần hơn với môi trường làm việc thực tế và mở rộng các hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm. “Qua các chương trình tư vấn, tọa đàm, tham quan doanh nghiệp, ngày hội việc làm và hoạt động tuyển dụng trực tiếp, sinh viên có thêm thông tin về ngành nghề, vị trí tuyển dụng cũng như những yêu cầu mà doanh nghiệp đặt ra” - Thạc sĩ Đoàn Thị Thuỳ Dung - Trưởng phòng Công tác học sinh sinh viên Trường Cao đẳng Việt - Hàn Quảng Ninh chia sẻ.

Trong năm học vừa qua, ngày hội việc làm của nhà trường đã thu hút được hơn 30 doanh nghiệp cùng hơn 1.000 học sinh, sinh viên tham gia. Từ những cuộc tiếp xúc như vậy, nhiều sinh viên có cơ hội nhìn rõ hơn con đường nghề nghiệp của mình. Có em xác định sớm vị trí việc làm mong muốn để tập trung rèn tay nghề; có em nhận ra những kỹ năng còn thiếu để bổ sung trước khi bước vào thị trường lao động. Ở chiều ngược lại, doanh nghiệp cũng có điều kiện tiếp cận nguồn nhân lực trẻ ngay từ khi còn đang học. Khi chương trình đào tạo gần hơn với doanh nghiệp, sinh viên được tiếp cận công việc sớm hơn và nhà trường nắm bắt tốt hơn nhu cầu của thị trường, khoảng cách từ học nghề đến có việc làm cũng được rút ngắn. Và đó là lý do tỷ lệ học sinh sinh viên Trường Cao đẳng Việt - Hàn Quảng Ninh có việc làm sau tốt nghiệp đạt khoảng trên 95%.

Các sàn giao dịch việc làm là nơi người học được mở mang tầm mắt, tìm kiếm nhiều cơ hội thực tế.

Triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, tỉnh Quảng Ninh đã thể hiện quyết tâm cao trong việc không chỉ giao Sở Nội vụ chịu trách nhiệm theo dõi chung, mà còn trực tiếp giao chỉ tiêu chi tiết theo từng quý cho từng xã, phường, đặc khu đối với chỉ tiêu lao động qua đào tạo và việc làm tăng thêm.

Công tác cải cách hành chính cũng có nhiều đổi mới thông qua việc phân cấp thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực cho thuê lại lao động, quản lý lao động đi làm việc ở nước ngoài, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp.

Nhờ sự vào cuộc quyết liệt, trong 6 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh đã tạo ra 14.650 việc làm tăng thêm, đạt 101,03% kế hoạch; tỷ lệ lao động qua đào tạo ước đạt 87,8%, trong đó số lao động qua đào tạo tăng thêm ước đạt 4.272 người; tỷ lệ thất nghiệp duy trì ở mức thấp 2,07%.

Sinh viên Trường Cao đẳng Việt - Hàn Quảng Ninh tham quan nhà máy ô tô Thành Công tại phường Việt Hưng.

Chuỗi hoạt động kết nối giao dịch việc làm được triển khai chủ động, sáng tạo. Thông qua hoạt động của Trung tâm Dịch vụ việc làm - Sở Nội vụ, 19 ngày hội việc làm đã được tổ chức, thu hút 326 doanh nghiệp cùng 1.498 người lao động tham gia, phỏng vấn 1.015 lượt người và tuyển dụng thành công 644 lao động. Đồng thời, Trung tâm duy trì 54/80 phiên giao dịch việc làm định kỳ có kết nối trực tuyến trong và ngoài tỉnh; thực hiện 6.499 ca tư vấn, giới thiệu việc làm cho 1.440 ca, thu thập thông tin 1.028 việc làm trống và 2.205 người tìm việc.

Hạ tầng số cũng được chú trọng với việc vận hành thử nghiệm Sàn Giao dịch việc làm quốc gia thu hút 28 doanh nghiệp đăng ký, 23 vị trí tuyển dụng với nhu cầu nhân sự đạt 600 người. “Những kết quả toàn diện này chính là minh chứng cho thấy công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm tại Quảng Ninh đang đi đúng hướng, khẳng định vai trò là chìa khóa mở ra sự phát triển kinh tế - xã hội nhanh, hiện đại và bền vững” - Bà Nguyễn Tuyết Nhung, Phó Trưởng phòng Chính sách lao động, Sở Nội vụ Quảng Ninh, nhấn mạnh.

Với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, sự đồng hành của doanh nghiệp và sự chủ động của học viên, Quảng Ninh đã và đang nỗ lực biến mục tiêu kết nối cung - cầu lao động trở thành hiện thực, biến giải quyết việc làm thành động lực cốt lõi để nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân, giữ vững an sinh xã hội trong chặng đường phát triển mới.