Kết nối sản phẩm OCOP với du lịch

Phát triển sản phẩm OCOP gắn với du lịch đang là hướng đi được Quảng Ninh đẩy mạnh. Mô hình này không chỉ gia tăng giá trị, sức cạnh tranh cho nông sản địa phương, mà còn mở rộng đầu ra, tạo việc làm tại chỗ, góp phần giữ gìn, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống.

Chè là cây trồng chủ lực của xã Đường Hoa. Xã hiện duy trì 220ha vùng nguyên liệu, đạt sản lượng 1.400-1.500 tấn chè búp tươi mỗi năm. Trên nền tảng vùng chè lâu đời hơn 60 năm, xã đang tập trung nâng tầm các sản phẩm OCOP theo hướng an toàn, chế biến sâu để phục vụ du khách. Đến nay, Đường Hoa sở hữu 12 sản phẩm trà OCOP đạt từ 3 đến 5 sao, trong đó có 6 sản phẩm đạt 5 sao cấp quốc gia. Đây là nền tảng vững chắc để xây dựng thương hiệu chè sinh thái trải nghiệm.

Ông Đặng Tuấn Hiệp, Phó Chủ tịch UBND xã Đường Hoa, cho biết: “Xã đang tập trung thực hiện Đề án phát triển, nâng cao giá trị và sức cạnh tranh vùng chè Đường Hoa giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2040, trọng tâm là chuẩn hóa vùng trồng, chuyển đổi số, chế biến sâu và gắn kết với du lịch bền vững”.

Những đồi chè xanh mướt ở Đường Hoa ngày càng thu hút du khách đến tham quan, trải nghiệm và khám phá sản phẩm trà OCOP.

Từ chủ trương đúng đắn, vùng chè Đường Hoa dần chuyển mình thành điểm đến du lịch nông nghiệp hấp dẫn. Tại đây, du khách được tự tay hái chè, tìm hiểu công đoạn chế biến, thưởng thức trà ngay tại vườn và chọn mua làm quà. Ông Trần Sỹ Dũng, Chủ cơ sở sản xuất chè Dũng Nga (xã Đường Hoa) chia sẻ: “Kết nối OCOP với du lịch giúp sản phẩm vươn xa, mở rộng kênh bán và tăng giá trị. Các lễ hội chè thường niên cũng tạo sức hút lớn, động viên các cơ sở mạnh dạn đầu tư vùng trồng, chuẩn hóa chất lượng, đưa thương hiệu chè Đường Hoa khẳng định chỗ đứng trên thị trường”.

Không riêng Đường Hoa, mô hình du lịch trải nghiệm gắn với OCOP đang lan tỏa mạnh mẽ khắp các địa phương. Chuỗi sự kiện như Lễ hội Hoa sở, Lễ hội Trà hoa vàng, Lễ hội Hoa sim biên giới hay Lễ hội Cam Vân Đồn... đã biến những vùng sản xuất đặc sản thành điểm dừng chân hút khách. Mỗi sản phẩm OCOP đều mang trong mình một câu chuyện văn hóa, bản sắc riêng của từng vùng đất. Đưa OCOP thành quà tặng du lịch giúp du khách vừa được trải nghiệm thực tế quy trình làm ra sản phẩm, vừa mang đậm dấu ấn văn hóa Quảng Ninh về làm quà.

Giai đoạn 2021-2025, Quảng Ninh liên tục mở rộng xúc tiến thương mại, xây dựng các điểm giới thiệu sản phẩm, tổ chức hội chợ kết nối và đưa nông sản OCOP vào siêu thị cũng như các sàn thương mại điện tử. Với mục tiêu đón trên 20 triệu lượt khách mỗi năm nhờ hạ tầng giao thông đồng bộ và tài nguyên du lịch đa dạng, dòng khách này chính là thị trường tiêu thụ tại chỗ đầy tiềm năng. Đây là cơ hội lớn để địa phương đẩy mạnh quảng bá, bán hàng và từng bước đưa thương hiệu nông sản Quảng Ninh vươn tầm quốc tế.

Du khách tìm hiểu quy trình nuôi cấy ngọc trai, sản phẩm OCOP đạt 5 sao quốc gia của Công ty CP Ngọc trai Hạ Long.

Là địa phương đi đầu cả nước triển khai Chương trình OCOP từ năm 2013, đến nay Quảng Ninh đã phát triển được 437 sản phẩm đạt từ 3 sao trở lên, trong đó 16 sản phẩm đạt 5 sao cấp quốc gia. Không dừng lại ở giá trị hàng hóa thông thường, mỗi sản phẩm OCOP đều mang câu chuyện văn hóa, bản sắc riêng của từng địa phương, trở thành điểm nhấn thu hút du khách khi đến với Quảng Ninh.

Xác định OCOP là động lực quan trọng của kinh tế nông thôn, Quảng Ninh tập trung đưa nông sản đặc trưng vào các chuỗi du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng và trải nghiệm thực tế. Sự kết hợp này mang lại hiệu quả rõ rệt: Sản phẩm OCOP giúp các tour du lịch thêm phong phú, còn dòng khách du lịch chính là kênh tiêu thụ tại chỗ nhanh và trực tiếp nhất cho bà con. Khi được trực tiếp tham quan vùng trồng, chứng kiến quy trình chế biến và lắng nghe câu chuyện bản địa, du khách sẵn sàng trả cao hơn cho giá trị sản phẩm. Đây là hướng đi thực chất giúp gia tăng thu nhập cho người dân, đồng thời tạo nền tảng cho kinh tế nông thôn phát triển bền vững.