Sẵn sàng cho Lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao thành phố Quảng Ninh lần thứ X

Lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao thành phố Quảng Ninh lần thứ X năm 2026 sẽ diễn ra vào 8 giờ ngày 11/10 tại Khu Liên hợp thể thao, phường Tuần Châu. Công tác chuẩn bị đang được các đơn vị, lực lượng khẩn trương triển khai, bảo đảm chương trình diễn ra trang trọng, an toàn và tạo không khí phấn khởi trong nhân dân.

Nhà thi đấu 5.000 chỗ, Khu Liên hợp thể thao, phường Tuần Châu, nơi sẽ diễn ra Lễ khai mạc Đại hội TDTT thành phố Quảng Ninh lần thứ X, năm 2026.

Theo kế hoạch, Lễ khai mạc có tổng số 72 khối, dự kiến 4.691 người tham gia. Trong đó có các khối diễu hành đại diện cho lực lượng vũ trang, công nhân ngành Than, thanh niên, phụ nữ, giáo dục, y tế, vận động viên thành tích cao, trọng tài cùng các đoàn vận động viên đến từ 54 xã, phường, đặc khu. Đáng chú ý, lực lượng tham gia còn có các khối đồng diễn nghệ thuật, thể thao với gần 830 người.

Lễ khai mạc có tổng số 72 khối, dự kiến 4.691 đến từ 54 xã, phường, đặc khu.

Điểm nhấn của Lễ khai mạc là nghi thức rước đuốc Đại hội. Ngọn đuốc truyền thống sẽ được rước từ Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ phường Hồng Gai về Khu Liên hợp thể thao. Các vận động viên tiêu biểu sẽ thực hiện nghi thức rước đuốc và trao cho lãnh đạo thành phố thắp sáng đài lửa Đại hội. Đây là biểu tượng của truyền thống, tinh thần đoàn kết, ý chí và khát vọng vươn lên của thể thao Quảng Ninh.

Điểm nhấn của Lễ khai mạc là nghi thức rước đuốc Đại hội. Ngọn đuốc truyền thống sẽ được rước từ Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ phường Hồng Gai về Khu Liên hợp thể thao.

Bên cạnh các nghi thức chính, chương trình còn có diễu hành biểu dương lực lượng, chương trình nghệ thuật và đồng diễn thể thao. Nội dung được xây dựng theo hướng kết hợp hài hòa giữa nghi lễ, nghệ thuật và thể thao, thể hiện bản sắc văn hóa, truyền thống và con người Quảng Ninh.

Lễ khai mạc được xây dựng theo hướng kết hợp hài hòa giữa nghi lễ, nghệ thuật và thể thao, thể hiện bản sắc văn hóa, truyền thống và con người Quảng Ninh.

Lễ khai mạc và các nội dung trao giải dự kiến được truyền hình trực tiếp trên các kênh QTV1, QTV3 và livestream trên các nền tảng số chính thức (như fanpage QMG - Tin tức, Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh hoặc ứng dụng QTVgo). Trước đó, các lực lượng sẽ tập luyện, hợp luyện, sơ duyệt và tổng duyệt theo kế hoạch. Lễ bế mạc Đại hội dự kiến diễn ra vào 8 giờ ngày 13/10, cũng tại Khu Liên hợp thể thao, với các nội dung tổng kết Đại hội, công bố kết quả thi đấu, xếp hạng toàn đoàn, trao thưởng và tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Việc tổ chức Lễ khai mạc và bế mạc là một trong những hoạt động quan trọng của Đại hội Thể dục thể thao thành phố Quảng Ninh lần thứ X năm 2026; góp phần tổng kết, đánh giá phong trào thể dục, thể thao giai đoạn 2022-2026, đồng thời tạo động lực thúc đẩy phong trào thể dục, thể thao trong nhân dân.