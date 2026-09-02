Khai mạc Liên hoan phim Venice lần thứ 83

Liên hoan phim Venice lần thứ 83 khai mạc ngày 2/9 trên đảo Lido với sự xuất hiện của tài tử George Clooney và đạo diễn Danny Boyle. Clooney được trao giải Sư tử Vàng Thành tựu trọn đời, trong khi Boyle giới thiệu Ink, bộ phim về thương vụ tỷ phú Rupert Murdoch mua lại tờ báo Anh The Sun năm 1969.

Áp phích các bộ phim được giới thiệu tại Liên hoan phim Venice lần thứ 83. Ảnh: AP

Trong 11 ngày diễn ra, thảm đỏ Venice sẽ quy tụ nhiều tên tuổi lớn của Hollywood và làng nhạc quốc tế, từ Robert Pattinson đến Noel và Liam Gallagher của nhóm Oasis. Tuy nhiên, bên cạnh sức hút của các ngôi sao, kỳ liên hoan năm nay dường như dành nhiều sự quan tâm hơn cho những vấn đề nóng của thế giới, đặc biệt là địa chính trị và các cuộc xung đột.

Danh sách phim tranh giải và trình chiếu tại liên hoan có nhiều tác phẩm phản ánh các vấn đề thời sự. Trong đó có phim tài liệu Naza về xung đột tại Gaza, Musk về tỷ phú Elon Musk và My Undesirable Friends — Part II: Exile về các nhà báo Nga độc lập đưa tin về cuộc chiến ở Ukraine. Liên hoan cũng giới thiệu nhiều bộ phim của các nhà làm phim Palestine và một phim ngắn về Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) tại Minneapolis.

Giám đốc Liên hoan phim Venice Alberto Barbera cho biết phần lớn những bộ phim được ban tổ chức xem trong quá trình tuyển chọn đều đề cập đến “các vấn đề đương đại”.

“Chúng tôi thực sự không có nhiều lựa chọn. Venice là một không gian mở để mọi người thảo luận và đối thoại, nơi ai cũng hoàn toàn tự do thể hiện quan điểm. Tôi thực sự vui khi những bộ phim này có thể giúp khán giả, các nhà phê bình và mọi người hiểu rõ hơn về những gì đang diễn ra trong thế giới đương đại đầy khó khăn của chúng ta”- ông Barbera nói.

Bên cạnh các vấn đề địa chính trị, sự thiếu vắng các nữ đạo diễn trong cuộc đua giành Sư tử Vàng cũng thu hút sự chú ý. Trong 21 bộ phim tại Liên hoan năm nay, chỉ có một tác phẩm do phụ nữ đạo diễn.

“Đây tất nhiên là một vấn đề lớn. Tôi hoàn toàn nhận thức được rằng còn rất nhiều việc phải làm để trao cho phụ nữ vị trí mà họ xứng đáng có được trong điện ảnh” - Barbera nói.

Theo ông, ban tổ chức đã xem nhiều bộ phim đáng chú ý của các nữ đạo diễn và đưa nhiều tác phẩm vào các chương trình bên lề. Tuy nhiên, họ không tìm thấy bộ phim nào đủ mạnh để đưa vào cuộc cạnh tranh chính. Barbera khẳng định liên hoan vẫn ủng hộ phụ nữ trong cuộc đấu tranh vì sự bình đẳng về cơ hội trong điện ảnh.

Một số bộ phim công chiếu tại Venice năm nay có thể trở thành những tác phẩm đáng chú ý trong mùa giải Oscar, trong đó có Ink, bộ phim khai mạc và cũng tranh giải Sư tử Vàng. Guy Pearce vào vai Rupert Murdoch, còn Jack O’Connell đảm nhận vai Larry Lamb, biên tập viên của The Sun. Phim được chuyển thể từ vở kịch nổi tiếng cùng tên của nhà biên kịch James Graham.

Boyle cho biết ông thực hiện Ink theo cách tương tự Trainspotting – bộ phim không có kinh phí lớn nhưng quy tụ một dàn diễn viên gắn kết và cùng tin tưởng vào dự án. Nếu Ewan McGregor từng là gương mặt tạo nên bước đột phá cho Trainspotting, Boyle cho rằng Jack O’Connell có thể đóng vai trò tương tự trong Ink.

Trong khi đó, Clooney sẽ là một trong những tâm điểm của liên hoan khi nhận giải Sư tử Vàng Thành tựu trọn đời. Barbera cho biết ban tổ chức quyết định trao giải cho Clooney một phần vì ông thường bị gắn với hình ảnh một người đàn ông quyến rũ và vẻ ngoài điển trai. Theo ông, điều này đôi khi khiến công chúng quên rằng Clooney là một diễn viên xuất sắc, đồng thời là một nhà làm phim và đạo diễn tài năng.

Nữ diễn viên 93 tuổi Ellen Burstyn cũng sẽ được trao giải Sư tử Vàng Thành tựu trọn đời tại liên hoan năm nay.

Liên hoan phim Venice 2026 sẽ diễn ra trên đảo Lido đến ngày 12/9.