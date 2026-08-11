Khẳng định vai trò là một trong những nguồn lực chiến lược quan trọng của đất nước

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Australia, chiều tối 11/8 (giờ địa phương), tại Thủ đô Canberra, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã dự Lễ khánh thành Nhà Việt Nam và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Australia và Solomon.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng bức tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Đại sứ quán Việt Nam tại Australia. (Ảnh: TTXVN)

Thay mặt các cơ quan đại diện Việt Nam, Đại sứ Việt Nam tại Australia Phạm Hùng Tâm bày tỏ vui mừng được đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến Thủ đô Canberra và dành thời gian gặp gỡ cán bộ, nhân viên các cơ quan đại diện, đại biểu cộng đồng người Việt Nam tại Australia.

Đại sứ Phạm Hùng Tâm cho biết, trong thời gian qua, Đại sứ quán và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Australia đã phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, đóng góp tích cực vào việc hoàn thành và triển khai đúng tiến độ 96% dòng hành động trong Kế hoạch triển khai quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Australia giai đoạn 2024-2027.

Cộng đồng người Việt Nam tại Australia có nhiều đóng góp nổi bật vào đà tiến mạnh mẽ của quan hệ hợp tác song phương giữa hai nước. Các doanh nhân, trí thức, chuyên gia và sinh viên ngày càng đoàn kết, gắn bó, tích cực hỗ trợ các cơ quan đại diện và có nhiều hoạt động thiết thực hướng về quê hương.

Các tổ chức hội đoàn tiêu biểu trong cộng đồng tại Australia đã và đang phát huy vai trò tích cực trong việc kết nối trí thức, doanh nhân, kiều bào và sinh viên, triển khai nhiều hoạt động đóng góp thiết thực cho sự phát triển của đất nước và quan hệ hai nước.

Tại buổi gặp mặt, ông Trần Bá Phúc, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Australia cho biết, cộng đồng người Việt Nam luôn hướng về cội nguồn dân tộc, tự hào về những thành tựu phát triển của đất nước và tin tưởng vững chắc dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, quan hệ Việt Nam và Australia ngày càng thực chất, hiệu quả, bền vững, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước. Hội Doanh nghiệp Việt Nam sẽ luôn sát cánh với Đại sứ quán Việt Nam tiếp tục xây dựng, phát triển cộng đồng kiều bào tại nước sở tại ngày càng vững mạnh và đoàn kết, là cầu nối giữa doanh nghiệp hai nước và thúc đẩy đầu tư thương mại, chuyển giao công nghệ, phát triển nguồn nhân lực và góp phần tăng cường tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Giáo sư, Tiến sĩ Chu Hoàng Long, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu chính sách Việt Nam, Đại học Quốc gia Australia bày tỏ vui mừng khi khoa học được đặt vào vị trí trọng tâm trong công cuộc phát triển đất nước với những quyết sách cụ thể. Ông cho biết, thời gian vừa qua, người làm nghiên cứu khoa học ở Australia đã cố gắng thực hiện những công trình khoa học phục vụ công cuộc phát triển kinh tế-xã hội ở Việt Nam, truyền tải những kiến thức đã tiếp nhận được đến đối tác trong nước; mong muốn có sự gắn kết, hợp tác chặt chẽ hơn nữa với Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. (Ảnh: TTXVN)

Nói chuyện thân mật với cộng đồng người Việt Nam tại Australia, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, trong chuyến thăm lần này đã trao đổi về các biện pháp nhằm làm sâu sắc thêm quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước trong thời gian tới, đồng thời cũng đề nghị Chính quyền Australia tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng người Việt Nam tại Australia ngày càng hội nhập sâu rộng, có thêm nhiều đóng góp tích cực cho đời sống kinh tế, xã hội.

Chia sẻ về tình hình đất nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết, sau hơn 40 năm đổi mới, Việt Nam đã vươn lên mạnh mẽ, trở thành một trong những nền kinh tế năng động, phát triển nhanh. Sáu tháng đầu năm nay, đất nước ta đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật: kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, GDP đạt 8,18%, an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống của người dân trong nước tiếp tục được cải thiện; độc lập, chủ quyền quốc gia được giữ vững; đối ngoại và hội nhập quốc tế được đẩy mạnh, đạt nhiều thành tựu; uy tín, vị thế đất nước tiếp tục được nâng cao.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết, Đảng, Nhà nước nhất quán quan điểm dân là gốc, là trung tâm, chủ thể, mục tiêu, động lực và là nguồn lực phát triển. Đảng, Nhà nước đã quan tâm cụ thể hóa nhiều chủ trương, chính sách nhằm chăm lo, bảo vệ tốt hơn nữa quyền, lợi ích chính đáng của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Ngày 2/8/2026, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 23-NQ/TW về công tác người Việt Nam ở nước ngoài với bước phát triển mới về tư duy, khẳng định người Việt Nam ở nước ngoài không chỉ là bộ phận không thể tách rời của cộng đồng các dân tộc Việt Nam mà còn là một trong những nguồn lực chiến lược quan trọng, góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp quốc gia; đồng hành và tham gia trực tiếp vào sự nghiệp xây dựng, phát triển, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam. Nâng tầm công tác người Việt Nam ở nước ngoài từ vận động, tập hợp, chăm lo lên thành đồng hành, kiến tạo cơ chế để người Việt Nam ở nước ngoài tham gia sâu hơn trong hành trình hội nhập, xây dựng và phát triển đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tin tưởng, với truyền thống yêu nước, tinh thần tự lực tự cường, luôn nỗ lực vươn lên trong mọi hoàn cảnh, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có cộng đồng người Việt tại Australia, ngày càng phát triển vững mạnh, đoàn kết, tiếp tục là cầu nối quan trọng, đóng góp thiết thực vào quá trình hội nhập sâu rộng của Việt Nam. Đội ngũ chuyên gia, trí thức, doanh nhân, sinh viên Việt Nam tại Australia bằng tài năng, trí tuệ, tiếp tục tỏa sáng, khẳng định được uy tín, vị thế và tích cực kết nối tri thức, công nghệ, nguồn lực quốc tế, góp phần vào tiến trình phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành Nhà Việt Nam tại Australia. (Ảnh: TTXVN)

* Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu đã cắt băng khánh thành Nhà Việt Nam. Đây là ngôi Nhà Việt Nam đầu tiên có được ở khu vực nam Thái Bình Dương, là mái nhà chung của cộng đồng, không gian gìn giữ tiếng Việt, lan tỏa văn hóa Việt Nam, nuôi dưỡng tình yêu cội nguồn trong thế hệ trẻ; đồng thời giúp bạn bè Australia hiểu thêm về đất nước và con người Việt Nam.

Chiều cùng ngày, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam cùng đại diện chính quyền Australia, đại diện Ngoại giao đoàn, những người bạn Australia đã dự Lễ khánh thành Trụ sở mới của Đại sứ quán Việt Nam tại Australia.

Quán triệt đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước, những năm qua, Đại sứ quán Việt Nam tại Australia luôn nỗ lực đổi mới phương thức hoạt động, lấy lợi ích của đất nước, người dân và doanh nghiệp làm mục tiêu cao nhất; đồng thời luôn phát huy vai trò là một trong những đầu mối tin cậy, góp phần củng cố và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Australia.