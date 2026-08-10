Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến thủ đô Canberra, tiếp tục chuyến thăm Australia

Sau khi kết thúc các hoạt động tại thành phố Sydney, tối 10/8 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thủ đô Canberra, tiếp tục chuyến thăm cấp Nhà nước Liên bang Australia từ ngày 9-12/8.

Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, cộng đồng người Việt Nam tại Australia đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. (Ảnh: TTXVN)

Đón Đoàn tại sân bay quốc tế Canberra, về phía Australia có: Đại diện của Toàn quyền Australia Jeff Barnes; đại diện của Thủ tướng Australia, Bộ trưởng phụ trách Tài nguyên, Bộ trưởng phụ trách Bắc Australia Madeleine King; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Thủ tướng và Nội các Justin Hayhurst; Đại sứ Australia tại Việt Nam Gillian Bird.

Phía Việt Nam có: Đại sứ Việt Nam tại Australia Phạm Hùng Tâm và phu nhân; Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Sydney Nguyễn Thanh Tùng; Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Perth Phạm Hải Anh; cán bộ, nhân viên các cơ quan đại diện và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Australia.

Hơn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Australia đã đạt được những bước phát triển tốt đẹp, nhất là sau 2 năm nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện (3/2024). Hai nước duy trì thường xuyên tiếp xúc cấp cao và nhiều cơ chế hợp tác song phương, đồng thời phối hợp chặt chẽ tại ASEAN, APEC và Liên hợp quốc.

Quan chức Australia cùng cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Australia đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại sân bay Canberra, tiếp tục chương trình thăm cấp Nhà nước Australia. (Ảnh: TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Australia đang ở giai đoạn phát triển năng động nhất kể từ khi thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện. Kim ngạch thương mại hai chiều hiện ở mức hơn 14 tỷ USD. Hai nền kinh tế có tính bổ trợ cao và cùng là thành viên các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới như CPTPP, RCEP và AANZFTA. Hai bên có nhiều điều kiện để mở rộng thương mại, đầu tư, đa dạng hóa chuỗi cung ứng và phát triển các ngành công nghiệp tương lai.

Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đang trở thành trụ cột tăng trưởng mới của quan hệ hai nước. Australia là đối tác cung cấp ODA quan trọng trong hạ tầng, chuyển đổi số, ứng phó với biến đổi khí hậu và chuyển đổi xanh. Hơn 35.000 sinh viên Việt Nam đang học tập tại Australia, cộng đồng hơn 350.000 người Việt cùng các mạng lưới trí thức, doanh nhân là cầu nối bền chặt giữa hai dân tộc.

Chuyến thăm được kỳ vọng tạo bước đột phá về chất trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và các ngành công nghệ chiến lược để thực sự trở thành trụ cột tăng trưởng mới bên cạnh thương mại, đầu tư, giáo dục, góp phần nâng cao sức chống chịu của hai nền kinh tế.