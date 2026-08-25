Hấp dẫn chuỗi sự kiện kích cầu du lịch mùa thu đông 2026

Nhằm mang đến những trải nghiệm đa dạng, hấp dẫn cho du khách cũng như đẩy mạnh quảng bá thương hiệu du lịch, tỉnh Quảng Ninh sẽ tổ chức chuỗi sự kiện kích cầu du lịch mùa thu đông năm 2026 với chủ đề: “Thành phố Quảng Ninh, vươn tầm cùng Di sản”.

Người dân mua sắm tại Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Hè 2026.

Chương trình được chia thành 2 giai đoạn gắn với các mốc thời gian trọng tâm. Giai đoạn 1 diễn ra trong tháng 8 và tháng 9 gắn với sự kiện công bố Quảng Ninh trở thành thành phố và kỷ niệm 81 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công 19/8 (1945-2026) và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 2/9 (1945-2026). Giai đoạn 2 diễn ra từ tháng 10 đến tháng 12 là dịp cao điểm kỷ niệm Ngày thành lập tỉnh (30/10), mùa lễ hội cuối năm, lễ Giáng sinh và Tết Dương lịch 2027.

Trước mắt, tỉnh tổ chức Tuần lễ kích cầu du lịch và chào mừng thành phố Quảng Ninh có tên gọi “Quảng Ninh - Chào thành phố mới” diễn ra từ 24/8 đến 5/9. Trong đó, có nhiều ưu đãi đặc biệt nhân sự kiện này; tổ chức các chương trình khuyến mãi về dịch vụ lưu trú, ăn uống, tham quan...; đón các đoàn famtrip, presstrip đến khảo sát du lịch Quảng Ninh; kết nối với chuỗi sự kiện văn hoá - thể thao của tỉnh và các sở, ban, ngành, địa phương tổ chức.

Đặc biệt, Quảng Ninh tổ chức chuỗi sự kiện văn hóa, nghệ thuật đặc sắc. Trong đó, điểm nhấn là Chương trình nghệ thuật đặc biệt với quy mô khoảng 100.000 khán giả được lên sóng truyền hình trực tiếp vào 20 giờ 10 phút ngày 28/8 tại khu vực Quảng trường 30/10 và đường bao biển Trần Quốc Nghiễn (phường Hạ Long, phường Hồng Gai).

Cùng với đó là các hoạt động diễn ra đồng loạt như: Trình diễn ánh sáng của hơn 70 tàu du lịch trên Di sản vịnh Hạ Long từ ngày 26-28/8; trình diễn ánh sáng công nghệ drone light tại Quảng trường 30/10 ngày 28/8, trình chiếu công nghệ 3D Mapping tại mặt ngoài Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm từ ngày 28/8 đến 2/9; tổ chức không gian ẩm thực dọc tuyến đường Trần Quốc Nghiễn trong các ngày 27 và 28/8 nhằm quảng bá văn hóa ẩm thực, đặc sản địa phương phục vụ nhân dân và du khách.

Du khách tham quan vịnh Hạ Long.

Cũng trong dịp này, Quảng Ninh tổ chức Hội chợ OCOP Quảng Ninh – Thu Đông 2026 từ ngày 27/8 đến 6/9 tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm; các hoạt động thể thao, vui chơi, giải trí tại các bãi biển khu vực bãi tắm Bãi Cháy, Tuần Châu. Ngoài ra, các chương trình: Halo Bay Show, chợ đêm Vui Fest, bắn pháo hoa nghệ thuật vẫn diễn ra vào các ngày trong tuần phục vụ người dân và du khách.

Với các hoạt động kích cầu du lịch mùa thu đông năm nay, Quảng Ninh xây dựng 2 chương trình điểm nhấn. Trong đó, “Hộ chiếu Di sản Vịnh Hạ Long - Yên Tử” hướng đến các chương trình, sản phẩm gắn với Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long; Di sản văn hóa quần thể di tích và danh thắng Yên Tử; Khu di tích Bạch Đằng; Bảo tàng Quảng Ninh; các làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh; tặng voucher trải nghiệm ẩm thực, sản phẩm OCOP của tỉnh. Chương trình “Quảng Ninh - Điểm hẹn lễ hội” tập trung các sản phẩm gắn với các chuỗi hoạt động văn hoá, nghệ thuật, ánh sáng, kết hợp với các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao, du lịch khác thu hút sự chú ý của du khách và người dân, kích thích nhu cầu tham quan, lưu trú.

Ngoài ra, còn có hàng loạt sự kiện được tổ chức từ nay đến hết năm để tạo không khí sôi động, hấp dẫn du khách, như: Sự kiện văn hóa, nghệ thuật, du lịch, ẩm thực Quảng Ninh, Việt Nam - Quảng Tây, Trung Quốc, Liên hoan Ẩm thực Quảng Ninh, Lễ hội mùa thu Yên Tử; các giải thể thao, võ nhạc, dân vũ; chương trình nghệ thuật mang đậm bản sắc vùng miền, dân tộc của tỉnh Quảng Ninh…

Thông qua chuỗi các sự kiện, lễ hội văn hóa, thể thao, ẩm thực, nghệ thuật sẽ mang đến những trải nghiệm mới, đa dạng và hấp dẫn cho du khách; đồng thời nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ du lịch, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, nâng cao chất lượng phục vụ và trải nghiệm của du khách. Bên cạnh đó, duy trì đà tăng trưởng, tăng cường thu hút khách du lịch trong mùa thu -đông năm 2026; phấn đấu hoàn thành mục tiêu năm 2026 đón 23 triệu lượt khách, tổng thu từ du lịch đạt khoảng 70.000 tỷ đồng. Từ đó, góp phần quảng bá hình ảnh, thương hiệu du lịch Quảng Ninh, khẳng định mạnh mẽ thông điệp “Du lịch Quảng Ninh - An toàn, Thân thiện, Hấp dẫn, Chuyên nghiệp” cũng như, vị thế điểm đến hàng đầu Việt Nam và khu vực.