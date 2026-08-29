Sức hút mới cho du lịch Quảng Ninh dịp 2/9

Dấu mốc Quảng Ninh trở thành thành phố đang tạo thêm động lực để ngành Du lịch làm mới sản phẩm, gia tăng trải nghiệm trong dịp Quốc khánh 2/9. Với chuỗi chương trình văn hóa, nghệ thuật, thể thao, ẩm thực cùng nhiều hoạt động vui chơi, giải trí được tổ chức tại các địa phương, Quảng Ninh sẵn sàng đón du khách bằng một kỳ nghỉ nhiều màu sắc và dấu ấn.



Những con tàu mang theo ánh sáng đưa du khách thưởng ngoạn khung cảnh lung linh của thành phố Quảng Ninh về đêm.

Bùng nổ các chương trình kích cầu

Ngay từ giữa tháng 8, các cơ sở lưu trú trên địa bàn Quảng Ninh đã chủ động triển khai nhiều chương trình kích cầu, xây dựng các gói ưu đãi đa dạng nhằm đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng, vui chơi và trải nghiệm của du khách trong kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9.

Tại khách sạn FLC Hạ Long, từ ngày 29/8 đến hết 1/9, du khách có thể lựa chọn gói lưu trú tiêu chuẩn 5 sao với mức giá từ 1,95 triệu đồng/phòng, bao gồm các tiện ích của khách sạn và buffet. Đơn vị cũng triển khai các chương trình ẩm thực với thực đơn cao cấp, giá từ 650.000 đồng/khách; khách đặt trước ngày 29/8 được giảm 10%.

Bên cạnh các gói dành cho khách du lịch, FLC Hạ Long còn xây dựng sản phẩm nghỉ dưỡng kết hợp hội họp (MICE) dành cho cơ quan, doanh nghiệp, với mức giá từ 1,235 triệu đồng. Gói dịch vụ kết hợp lưu trú, hội thảo, tiệc trưa hoặc tối, hoạt động team building, trải nghiệm ẩm thực và sử dụng các dịch vụ trong hệ sinh thái của khách sạn.

Du khách hành hương về Yên Tử.

Khách sạn Mường Thanh Luxury Hạ Long cũng triển khai nhiều chương trình ưu đãi dịp lễ, trong đó giảm tới 30% giá phòng, miễn phí buffet sáng và một số tiện ích. Các gói combo có giá từ 3,69-4,99 triệu đồng, tích hợp nhiều dịch vụ, tạo thuận lợi cho du khách lựa chọn theo nhu cầu.

Bà Đỗ Diệu Linh, Giám đốc điều hành Mường Thanh Luxury Hạ Long, cho biết: Đơn vị đang tăng cường liên kết với các đơn vị khai thác du thuyền trên vịnh Hạ Long và các điểm vui chơi, giải trí trong khu vực để xây dựng các hành trình trải nghiệm đa dạng. Việc kết hợp lưu trú, tham quan vịnh, vui chơi, giải trí và khám phá ẩm thực được kỳ vọng góp phần kéo dài thời gian lưu trú, đồng thời gia tăng sức hấp dẫn của điểm đến.

Cùng với chuỗi hoạt động chào mừng thành phố Quảng Ninh, nhiều doanh nghiệp, đơn vị du lịch trên địa bàn đang đồng loạt hưởng ứng Tuần lễ kích cầu du lịch “Quảng Ninh - Chào thành phố mới”, diễn ra từ ngày 24/8 đến 5/9. Các chương trình ưu đãi được triển khai trên nhiều lĩnh vực như lưu trú, ẩm thực, tham quan, vui chơi, giải trí, góp phần đa dạng hóa sản phẩm, gia tăng trải nghiệm và tạo thêm sức hút cho Quảng Ninh trong dịp Quốc khánh 2/9.

Đoàn khách MICE tổ chức team building tại khách sạn FLC Hạ Long.

Bên cạnh các gói ưu đãi trực tiếp, các doanh nghiệp cũng tăng cường đón các đoàn famtrip, presstrip đến khảo sát, trải nghiệm sản phẩm du lịch; kết nối các chương trình kích cầu với chuỗi sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch diễn ra trên địa bàn. Qua đó, những sản phẩm, dịch vụ du lịch được giới thiệu trong không gian rộng mở hơn, gắn kết với không khí lễ hội và các hoạt động sôi động của địa phương.

Theo chương trình, từ ngày 27/8 đến hết năm 2026, du khách tham quan vịnh Hạ Long xuất phát từ Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long sẽ được tặng một đồ uống. Trong dịp từ ngày 27/8 đến 5/9, một số nhà hàng trên địa bàn như: Thiên Nga, Hồng Minh, Hoàng Tâm... cũng áp dụng chương trình tặng đồ uống cho khách sử dụng suất ăn. Trong khi đó, các không gian ẩm thực, vui chơi, giải trí như Chã Small Village Ha Long giảm 50% giá tiền toàn bộ đồ uống, miễn phí vào khu vực dịch vụ.

Với tour xe buýt hai tầng tham quan Hạ Long, trải nghiệm thuyền ba vách hay du thuyền Azure 9, du khách mua 5 vé sẽ được tặng thêm 1 vé, qua đó khuyến khích du khách khám phá nhiều hơn các sản phẩm đặc sắc của điểm đến.

Bên cạnh những điểm đến sôi động, dịp nghỉ lễ 2/9, du khách đến Quảng Ninh còn có thêm nhiều lựa chọn để hòa mình vào thiên nhiên với các sản phẩm du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng. Khu vực Bình Liêu, Tiên Yên hấp dẫn bởi những cung đường vùng cao, bản làng đậm bản sắc văn hóa và không gian núi rừng trong lành. Tại Kỳ Thượng, du khách có thể trải nghiệm vẻ đẹp nguyên sơ của rừng núi, tìm hiểu đời sống, phong tục của đồng bào dân tộc thiểu số và tận hưởng nhịp sống bình yên giữa thiên nhiên. Cùng với đó, các khu cắm trại, nghỉ dưỡng sinh thái khu vực Hoành Bồ đang trở thành lựa chọn được nhiều gia đình và nhóm bạn yêu thích, với những hoạt động như: Picnic, đốt lửa trại, thưởng thức ẩm thực địa phương.

Không chỉ dừng lại ở đợt kích cầu dịp Quốc khánh, từ nay đến hết năm 2026, Quảng Ninh dự kiến xây dựng hai chương trình kích cầu du lịch điểm nhấn nhằm tạo sức lan tỏa lâu dài. Trong đó, chương trình “Hộ chiếu Di sản vịnh Hạ Long - Yên Tử” sẽ kết nối các sản phẩm, điểm đến gắn với Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long, Di sản văn hóa thế giới Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc, Khu di tích Bạch Đằng, Bảo tàng Quảng Ninh cùng các làng nghề truyền thống. Du khách tham gia hành trình sẽ có cơ hội nhận các voucher trải nghiệm ẩm thực, sản phẩm OCOP và nhiều ưu đãi tại các điểm đến.

Trong khi đó, chương trình “Quảng Ninh - Điểm hẹn lễ hội” hướng tới việc kết nối các sản phẩm du lịch với chuỗi sự kiện văn hóa, nghệ thuật, thể thao và những màn trình diễn ánh sáng đặc sắc. Việc tạo ra các sản phẩm gắn với sự kiện được kỳ vọng sẽ không chỉ làm phong phú trải nghiệm của du khách mà còn kích thích nhu cầu tham quan, lưu trú, kéo dài thời gian trải nghiệm và tiếp tục khẳng định sức hấp dẫn của Quảng Ninh như một điểm đến sôi động, giàu trải nghiệm trong mọi mùa.

Hấp dẫn chuỗi sự kiện, lễ hội sôi động

Không khí du lịch Quảng Ninh dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay được “hâm nóng” bởi chuỗi sự kiện văn hóa, nghệ thuật, thể thao và trải nghiệm quy mô lớn, diễn ra liên tục tại nhiều địa phương, điểm đến. Từ những sân khấu nghệ thuật ngoài trời, màn trình diễn công nghệ hiện đại đến không gian ẩm thực, hội chợ OCOP và các hoạt động thể thao, du khách sẽ có thêm nhiều lựa chọn để khám phá một Quảng Ninh sôi động, giàu bản sắc.

Du khách vui chơi tại chợ đêm VUI-Fest (phường Bãi Cháy).

Điểm nhấn là chương trình nghệ thuật đặc biệt “Quảng Ninh - Thành phố rạng rỡ tương lai”, thu hút khoảng 100.000 khán giả, được truyền hình trực tiếp vào 20h10' ngày 28/8 tại khu vực Quảng trường 30/10 và đường bao biển Trần Quốc Nghiễn (phường Hạ Long và phường Hồng Gai). Chương trình quy tụ nhiều nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng như: NSND Quang Thọ, Đen, Tùng Dương, Tóc Tiên, Hồ Quỳnh Hương, Rhyder, JiYeon (T-ara), Phương Ly cùng đông đảo nghệ sĩ khác. Với kết cấu gồm 4 chương, chương trình đã tái hiện hành trình phát triển của vùng đất mỏ, tôn vinh những giá trị văn hóa đặc sắc và khơi dậy khát vọng vươn lên của đất và người Quảng Ninh trong chặng đường mới.

﻿ Du khách trải nghiệm ẩm thực trên tàu nhà hàng trên vịnh Hạ Long.

Cùng với đó là các hoạt động diễn ra đồng loạt như: Từ ngày 26-28/8, hơn 70 tàu du lịch đồng loạt trình diễn ánh sáng trên Di sản vịnh Hạ Long, tạo nên bức tranh lung linh trên mặt nước. Tối 28/8, chương trình trình diễn drone light tại Quảng trường 30/10 đã mang đến những trải nghiệm công nghệ ấn tượng. Trong khi đó, công nghệ 3D Mapping được trình chiếu trên mặt ngoài Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm từ ngày 28/8 đến 2/9, góp phần tạo nên một không gian lễ hội rực rỡ trong những ngày chào mừng thành phố Quảng Ninh.

Song hành với các hoạt động nghệ thuật, các không gian ẩm thực sẽ giới thiệu tới người dân, du khách những món ăn, đặc sản đặc trưng của địa phương. Từ ngày 28/8 đến 6/9, Hội chợ OCOP và Không gian ẩm thực chào mừng thành lập thành phố Quảng Ninh diễn ra tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm cùng khu vực đường Trần Quốc Nghiễn. Với khoảng 200 gian hàng và hơn 1.560 sản phẩm, hội chợ quy tụ các sản phẩm OCOP, đặc sản vùng miền của Quảng Ninh và 28 tỉnh, thành phố trên cả nước, trở thành điểm dừng chân hấp dẫn để du khách vừa tham quan, mua sắm, vừa khám phá sắc màu văn hóa các vùng miền.

Theo ông Lê Hồng Giang, Phó Giám đốc Sở Công Thương, điểm nổi bật của hội chợ năm nay là không gian được tổ chức theo hướng mở, không chỉ đáp ứng nhu cầu mua sắm, kết nối tiêu thụ sản phẩm mà còn mang đến cho người dân và du khách nhiều trải nghiệm vui chơi, giải trí. Bên cạnh sân khấu khai mạc và khu “photobooth” để tham quan, chụp ảnh, khu vực hội chợ còn được kết nối với không gian ẩm thực dọc tuyến đường Trần Quốc Nghiễn và các tuyến đường nhánh, giới thiệu đa dạng đồ uống, sản phẩm OCOP, món ăn và đặc sản vùng miền. Đặc biệt, người dân và du khách tham dự hội chợ còn có cơ hội hòa mình vào không khí sôi động của Lễ hội Bia, thưởng thức bia và các loại nước giải khát miễn phí. Sự kết hợp giữa mua sắm, ẩm thực, giải trí và trải nghiệm đã tạo nên sức hấp dẫn riêng, đưa hội chợ trở thành điểm đến vui chơi đáng chú ý trong dịp nghỉ lễ năm nay.

Thuyền ba vách trên vịnh Hạ Long là sản phẩm du lịch mới được du khách yêu thích.

Sức hấp dẫn của Tuần lễ kích cầu du lịch còn được nối dài với các hoạt động nghệ thuật đường phố, thể thao bãi biển Bãi Cháy, Tuần Châu cùng các chương trình Halo Bay Show, Chợ đêm VUI-Fest và các màn bắn pháo hoa nghệ thuật. Không chỉ tập trung vào trải nghiệm tham quan, nghỉ dưỡng, Quảng Ninh còn tạo thêm sức hút bằng các hoạt động thể thao quy mô lớn như: Giải vô địch Vovinam miền Bắc từ ngày 27-30/8, giải Dân vũ thể thao - Zumba mở rộng từ ngày 25-29/8. Đặc biệt, chương trình đi bộ “Cùng Việt Nam tiến bước” năm 2026 sẽ được tổ chức ngày 30/8 tại 48 điểm trên toàn tỉnh; riêng điểm cấp tỉnh tại khu vực bãi tắm Hòn Gai dự kiến thu hút khoảng 4.000 người tham gia.

Bên cạnh các chương trình văn hóa, nghệ thuật quy mô lớn, nhiều địa phương trong tỉnh cũng tổ chức những hoạt động cộng đồng sôi nổi, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong dịp nghỉ lễ. Ngày 28/8, phường Cẩm Phả tổ chức “Phiên chợ quê phường Cẩm Phả” tại Quảng trường 12/11 với quy mô 22 gian hàng, giới thiệu các món ăn, sản phẩm ẩm thực đặc trưng, thực phẩm chế biến, sản phẩm khô, đồ thủ công và nhiều sản vật địa phương. Ngày 29/8, phường Móng Cái 2 tổ chức Giải bóng đá hữu nghị Móng Cái (Việt Nam) - Đông Hưng (Trung Quốc), góp phần tăng cường giao lưu văn hóa, thể thao và tình hữu nghị giữa nhân dân hai địa phương biên giới.

Tại Cô Tô, chuỗi hoạt động chào mừng Quốc khánh 2/9 và chào mừng Quảng Ninh trở thành thành phố cũng được tổ chức phong phú, gồm: Lễ thượng cờ Tổ quốc, lễ dâng hương, dâng hoa vào ngày 2/9; chương trình nghệ thuật đặc biệt và phát động đi bộ toàn quốc “Cùng Việt Nam tiến bước” vào ngày 30/8. Các hoạt động không chỉ tạo không khí đoàn kết, phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân mà còn góp phần tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa, tầm vóc và những thành tựu nổi bật của Quảng Ninh trong quá trình xây dựng, phát triển và hội nhập.

Chuỗi sự kiện diễn ra liên tục, đa dạng về loại hình đang tạo nên một mùa du lịch sôi động, nơi mỗi du khách có thể lựa chọn cho mình những trải nghiệm riêng, từ thưởng thức nghệ thuật, khám phá công nghệ, tham quan di sản đến mua sắm, ẩm thực và vui chơi giải trí. Đây cũng là cơ hội để Quảng Ninh tiếp tục làm mới sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong hoạt động du lịch, đồng thời duy trì sức hút trong mùa thu - đông.

Thông qua chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch, Quảng Ninh hướng tới mục tiêu tiếp tục gia tăng lượng khách, kéo dài thời gian lưu trú và nâng cao mức chi tiêu của du khách, phấn đấu hoàn thành mục tiêu năm 2026 đón 23 triệu lượt khách, tổng thu từ du lịch đạt khoảng 70.000 tỷ đồng. Quan trọng hơn, mỗi sự kiện sẽ là một cơ hội để lan tỏa hình ảnh một Quảng Ninh năng động, hiện đại, giàu bản sắc; tiếp tục khẳng định thông điệp “Du lịch Quảng Ninh - An toàn, thân thiện, hấp dẫn, chuyên nghiệp” và vị thế là một trong những điểm đến hàng đầu của Việt Nam và khu vực.