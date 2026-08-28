Nâng tầm phân khúc du lịch cao cấp

Không chỉ tập trung khai thác những lợi thế khác biệt từ cảnh quan thiên nhiên, hay hạ tầng đồng bộ, Quảng Ninh đang từng bước định vị là điểm đến của những trải nghiệm chất lượng cao.

Chất lượng dịch vụ ẩm thực đẳng cấp tại Hilton Quang Hanh Onsen Resort.

Cuối tháng 4/2026, Tập đoàn Hilton và Tập đoàn Sun Group đã chính thức khai trương Hilton Quang Hanh Onsen Resort, đánh dấu bước mở rộng thương hiệu Tập đoàn khách sạn hàng đầu thế giới Hilton tại Việt Nam, đồng thời tăng cường sức hút của du lịch cao cấp Quảng Ninh. Toàn bộ khu nghỉ dưỡng được Tập đoàn Hilton quản lý bao gồm 178 căn biệt thự, 38 phòng nghỉ chuẩn Nhật Bản và khu vực tắm nóng onsen công cộng. Đặc biệt, Hilton bổ sung tiện ích cao cấp đặc quyền của thương hiệu với khu vực spa, bể bơi trong nhà hướng núi, trung tâm thể hình hoạt động 24/7, yoga, nhà hàng... nhằm nâng cao trải nghiệm nghỉ dưỡng, giải trí và chăm sóc sức khỏe cho khách lưu trú.

Ông Ryan Mikkelson, Tổng Quản lý Hilton Quang Hanh Onsen Resort, cho biết: Chúng tôi định hướng phát triển dịch vụ quanh năm với các chương trình chăm sóc sức khỏe. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng có những chương trình được thiết kế riêng khác dành cho gia đình hoặc các nhóm bạn, như lớp học pha chế cocktail, lớp học làm sushi để các gia đình, bạn bè có thể quây quần cùng nhau.

Không dừng lại ở các khu nghỉ dưỡng trên đất liền, trải nghiệm trên vịnh Hạ Long cũng đang chuyển mình mạnh mẽ với mô hình "khách sạn nổi" và du thuyền nhà hàng sang trọng. Các dòng du thuyền nghỉ đêm 5 sao được trang bị phòng tiêu chuẩn rộng rãi, ban công riêng hướng biển, bể bơi vô cực đáy kính cùng hành trình thưởng thức ẩm thực Á - Âu, tập Taichi buổi sáng, hay chèo thuyền kayak khám phá các hang động hoang sơ giữa không gian biển trời yên bình.

Song hành cùng đó là hệ thống tàu nhà hàng đẳng cấp với sức chứa hàng trăm khách sở hữu thiết kế hiện đại, phục vụ thực đơn buffet hải sản thượng hạng kết hợp cùng các chương trình trình diễn nghệ thuật, âm nhạc sống động và ngắm toàn cảnh Hạ Long lung linh về đêm. Sự phát triển của các sản phẩm này không chỉ làm phong phú thêm trải nghiệm, mà còn góp phần kéo dài thời gian lưu trú của du khách.

Cùng với du lịch nghỉ dưỡng, Quảng Ninh đang bước vào mùa đón khách tàu biển quốc tế với những tín hiệu tích cực khi Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long liên tục đón các siêu du thuyền từ những hãng tàu lớn trên thế giới, như: Royal Caribbean, Costa Cruises, Viking Cruises… mang theo hàng ngàn du khách quốc tế có mức chi tiêu cao từ châu Âu, Mỹ và châu Á. Qua đó, mở ra cơ hội lớn cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực lữ hành, vận tải, lưu trú, mua sắm, ẩm thực và dịch vụ.

Theo đánh giá của các đơn vị lữ hành chuyên đón khách tàu biển, đây là phân khúc khách hàng có khả năng chi tiêu cao và yêu cầu lớn về chất lượng dịch vụ. Các tour trải nghiệm ngắn sản phẩm văn hóa, mua sắm, ẩm thực, hay những hành trình riêng dành cho nhóm khách cao cấp sẽ góp phần nâng giá trị của mỗi chuyến tàu. Quan trọng hơn, một chuyến ghé thăm có thể trở thành bước khởi đầu để du khách quay trở lại Quảng Ninh trong một hành trình dài ngày.

Hàng nghìn du khách tàu biển lựa chọn tham quan Bảo tàng Quảng Ninh.

Trong những năm gần đây, sức hút của du lịch hạng sang tại Quảng Ninh là chuỗi các sản phẩm, dịch vụ nối tiếp thay vì phát triển đơn lẻ. Những thương hiệu nghỉ dưỡng lớn như Hyatt, InterContinental Hạ Long, cùng các khách sạn 5 sao tại Hạ Long, Bãi Cháy, Vân Đồn và nhiều khu vực ven biển đã và đang tạo nên những lựa chọn đa dạng, từ nghỉ dưỡng biển, nghỉ dưỡng sinh thái, đến du lịch kết hợp hội nghị, sự kiện. Nhiều dòng sản phẩm cao cấp đã được đưa vào hoạt động, tạo ấn tượng tốt với du khách, nhất là du khách quốc tế.

Du lịch golf cũng tạo ra những hành trình riêng dành cho nhóm khách có khả năng chi trả cao, khách quốc tế, doanh nhân và du khách kết hợp nghỉ dưỡng với thể thao. Đặc biệt, du lịch golf không chỉ mang lại giá trị từ một lượt khách, mà còn kéo theo nhu cầu lớn về lưu trú, ẩm thực, vận chuyển, mua sắm và các dịch vụ đi kèm. Đây là phân khúc phù hợp với định hướng nâng cao doanh thu và chất lượng tăng trưởng của ngành du lịch.

Theo bà Nguyễn Thùy Yên, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL, thời gian tới, ngành du lịch sẽ làm việc trực tiếp với các đơn vị lữ hành để thu hút dòng khách có khả năng chi trả cao là các tỷ phú, triệu phú đến với Quảng Ninh. Công tác này được thực hiện theo hướng “giảm số lượng, tăng chất lượng và tăng chi tiêu của khách”; xây dựng chương trình du lịch chuyên biệt, dành khu vực chuyên biệt, đặc thù để thu hút đối tượng khách này. Đồng thời, Sở VH-TT&DL cũng tham gia và tổ chức thực hiện các chương trình hội chợ, giới thiệu xúc tiến, quảng bá du lịch Quảng Ninh tại các thị trường trọng điểm quốc tế và trong nước…