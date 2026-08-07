Khơi thông dư địa tăng trưởng từ khu vực dịch vụ

Là địa bàn trọng điểm dịch vụ, du lịch, thời gian qua, Quảng Ninh đã khai thác hiệu quả lĩnh vực này. Trong những tháng cuối năm, tỉnh tiếp tục khơi thông dư địa tăng trưởng từ du lịch, dịch vụ nhằm góp phần tích cực vào hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế của tỉnh trong năm 2026.

Luồng kiểm soát hàng hóa cửa khẩu Đông Hưng - Móng Cái (Khu vực cầu Bắc Luân II).

Sở hữu hạ tầng giao thông, hạ tầng du lịch đồng bộ, hiện đại cùng sự đổi mới không ngừng trong cung cấp dịch vụ, du lịch cho người dân, du khách, 7 tháng năm 2026, tỉnh đón trên 15 triệu lượt khách du lịch, tăng 3% so với cùng kỳ năm 2025. Đặc biệt, khách quốc tế đạt 3,11 triệu lượt, tăng 18% so với cùng kỳ. Doanh thu du lịch ước đạt 44.310 tỷ đồng.

Để có được kết quả đó, ngay từ đầu năm, ngành Du lịch đã có kịch bản tăng trưởng cũng như kịp thời tham mưu điều chỉnh chỉ tiêu thu hút khách du lịch đến Quảng Ninh trong năm nay. Cùng với đó, triển khai nhiều giải pháp kích cầu, mở rộng thị trường khách quốc tế, phát triển sản phẩm mới và nâng cao chất lượng dịch vụ. Trên địa bàn tỉnh đã có nhiều không gian văn hóa, giải trí mới đưa vào khai thác như các hoạt động du lịch đêm độc đáo tại cụm kiến trúc Bảo tàng - Thư viện tỉnh, Quảng trường 30/10, Chợ đêm VuiFest, các tuyến du thuyền đêm, thuyền ba vách "Hạ Long xưa", đưa vào khai thác tuyến du lịch liên vùng kết nối vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) và vịnh Lan Hạ (Hải Phòng)… Cùng với duy trì dòng khách truyền thống, Quảng Ninh đẩy mạnh thu hút khách Ấn Độ thông qua du lịch MICE và du lịch cưới, mở rộng thị trường Nga, châu Âu và Bắc Mỹ với các sản phẩm nghỉ dưỡng biển đảo dài ngày.

Hạ tầng cảng bến, tàu thuyền tại Bến cảng cao cấp Ao Tiên được đầu tư đồng bộ, hiện đại.

Để tiếp tục tạo bứt phá cho ngành Du lịch, tỉnh xác định những tháng cuối năm là giai đoạn “nước rút” phát triển mạnh ngành Dịch vụ. Trong đó, tỉnh định hướng mở rộng không gian phát triển du lịch, khai thác hiệu quả lợi thế biển đảo, miền núi, di sản và bản sắc văn hóa; đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ, gia tăng trải nghiệm, kéo dài thời gian lưu trú cho du khách. Cuộc thi Hoa hậu Thế giới (Miss World) lần thứ 73 tổ chức tại Việt Nam, trong đó Quảng Ninh được lựa chọn đăng cai lễ khai mạc và chuỗi hoạt động mở đầu sự kiện này dự kiến diễn ra từ ngày 8 - 12/8. Việc trở thành điểm đến đầu tiên của Miss World 2026 không chỉ khẳng định uy tín, năng lực tổ chức các sự kiện quốc tế của Quảng Ninh mà còn mở ra cơ hội hiếm có để quảng bá hình ảnh địa phương trên phạm vi toàn cầu.

Quảng Ninh tiếp tục tổ chức chuỗi sự kiện chính trị, văn hóa và du lịch từ nay đến cuối năm, tới đây là sự kiện chào mừng Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương; kỷ niệm cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh (2/9); cùng với đó là các chương trình: "Yên Tử - Sắc thu thiền định" năm 2026; Cuộc thi "Người giới thiệu hay nhất về Di sản thế giới Yên Tử", Triển lãm trưng bày nghệ thuật, Giải chạy Ultra Trail Yên Tử, Giải chạy Yên Tử Heritage Marathon, Giải cờ tướng "Kỳ vương Yên Tử", chương trình Trung thu truyền thống cùng hàng loạt hoạt động thiền, yoga, tour khám phá di sản, trải nghiệm văn hóa Dao Thanh Y, giới thiệu sản phẩm OCOP địa phương…

Trong bối cảnh hoạt động xuất nhập khẩu (XNK) ngày càng cạnh tranh, tăng trưởng mạnh, việc nâng cao chất lượng phục vụ doanh nghiệp, đẩy nhanh thời gian thông quan và tăng cường tính liên thông trong giải quyết TTHC được tỉnh chỉ đạo đẩy mạnh. Tại khu vực cầu Bắc Luân II thuộc Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái, đã khai trương và đưa vào vận hành bộ phận tiếp nhận, giải quyết TTHC tập trung. Việc bố trí các lực lượng tại cùng một địa điểm giúp hình thành đầu mối tiếp nhận, hướng dẫn và giải quyết TTHC thống nhất cho doanh nghiệp và người dân, tạo thuận lợi tối đa và giảm chi phí, thời gian cho doanh nghiệp.

Tỉnh cũng duy trì triển khai hoạt động thông quan hàng hóa vào thứ bảy, chủ nhật từ tháng 3/2026 tại luồng kiểm soát hàng hóa khu vực cầu Bắc Luân II, qua cặp cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Việt Nam) - Đông Hưng (Trung Quốc). Việc đổi mới này đã giúp tăng thêm 30% thời gian thông quan trong một tuần, góp phần giải phóng hàng hóa nhanh chóng, thuận lợi cho doanh nghiệp, tăng thu ngân sách. Theo ông Lương Gia Minh, Phó Giám đốc Công ty TNHH Khoa học Kỹ thuật Ngân Long, đơn vị có khối lượng hàng hóa lớn XNK qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái, thông quan cuối tuần giúp doanh nghiệp chủ động trong kế hoạch sản xuất, giảm áp lực tồn kho và chủ động trong giao hàng, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của đối tác nước ngoài…

Du khách trải nghiệm ẩm thực và khám phá văn hóa trên thuyền buồm ba vách. Ảnh: Hoàng Quỳnh

Cùng với đó, tỉnh đang thúc đẩy triển khai cửa khẩu thông minh, nhằm tạo bước chuyển mạnh mẽ trong nâng cao năng lực thông quan, phát huy tối đa lợi thế của cặp cửa khẩu quốc tế Móng Cái - Đông Hưng, thúc đẩy hoạt động thương mại biên giới phát triển theo hướng hiện đại, minh bạch và bền vững…

Với những giải pháp thúc đẩy hoạt động XNK, 7 tháng năm 2026, kim ngạch XNK của doanh nghiệp trong tỉnh ước đạt 2.718 triệu USD, tăng 17,5% so với cùng kỳ 2025; kim ngạch nhập khẩu ước đạt 3,035 triệu USD, tăng 17,7% so với cùng kỳ. Ngoài ra, 7 tháng năm 2026, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của tỉnh tăng 29,2%; doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống tăng 31,4% so với cùng kỳ 2025; doanh thu du lịch, lữ hành tăng 26,4% so với cùng kỳ 2025…

Trên nền tảng những kết quả đạt được trong lĩnh vực dịch vụ, những tháng cuối năm, tỉnh tiếp tục hoàn thiện hồ sơ trình công nhận Khu du lịch quốc gia Vân Đồn - Cô Tô; đẩy mạnh xúc tiến các thị trường Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, ASEAN, Nga; phát triển kinh tế đêm, du lịch di sản, du lịch tàu biển. Đặc biệt, tỉnh tiếp tục khai thác hiệu quả kinh tế cửa khẩu, thương mại biên giới; tiếp tục vận động doanh nghiệp đang làm thủ tục tại địa bàn khác chuyển về tỉnh để tăng lượng hàng làm thủ tục hải quan tại Quảng Ninh.