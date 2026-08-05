Kết nối đường bay, mở rộng phát triển du lịch

Không chỉ là cửa ngõ hàng không của vùng Đông Bắc, Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn đang từng bước khẳng định vai trò là động lực thúc đẩy tăng trưởng du lịch và dịch vụ của Quảng Ninh. Việc mở rộng dịch vụ đường bay không chỉ đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, mà còn tạo ra những "dòng chảy" mới về du khách, đầu tư và thương mại, góp phần nâng cao sức cạnh tranh của điểm đến Quảng Ninh trên bản đồ du lịch khu vực và quốc tế.

Máy bay hạ cánh tại Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn.

Sau khi khai trương đường bay thẳng TP Hồ Chí Minh - Vân Đồn vào tháng 6/2026, Sun PhuQuoc Airways đã tăng tần suất khai thác lên mỗi ngày một chuyến, đáp ứng nhu cầu di chuyển của du khách. Đây không chỉ là tín hiệu tích cực đối với hoạt động vận tải hàng không mà còn mở ra cơ hội lớn để Quảng Ninh tiếp cận hiệu quả hơn thị trường khách phía Nam - một trong những nguồn khách du lịch có quy mô và mức chi tiêu lớn nhất cả nước.

Từ Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, du khách có thể nhanh chóng kết nối tới hàng loạt điểm đến nổi tiếng như: Vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long, Yên Tử, Cô Tô, Quan Lạn cùng hệ thống khu nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, kinh tế đêm đang phát triển mạnh. Không chỉ rút ngắn khoảng cách địa lý, các đường bay còn góp phần đưa hệ sinh thái du lịch đa dạng của Quảng Ninh đến gần hơn với du khách trên cả nước.

Theo ông Nguyễn Văn Tuấn, Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, đơn vị tiếp tục phối hợp với các hãng hàng không mở rộng mạng bay. Dự kiến sẽ có thêm các đường bay kết nối Vân Đồn với Cam Ranh (Khánh Hòa), Phú Quốc (An Giang), đồng thời phát triển các chuyến bay thuê nguyên chuyến tới Trung Quốc, Hàn Quốc và Nga. Đây đều là những thị trường khách trọng điểm của du lịch Quảng Ninh trong chiến lược phát triển giai đoạn mới.

Việc mở rộng các đường bay quốc tế được kỳ vọng tạo thêm động lực để khôi phục và phát triển thị trường khách nước ngoài sau thời gian gián đoạn. Đặc biệt, vừa qua trong cuộc làm việc giữa Sở Công Thương Quảng Ninh và Sở Thương mại tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc), hai bên đã thống nhất tiếp tục nghiên cứu mở lại đường bay thẳng giữa Vân Đồn và Phúc Kiến, đồng thời thúc đẩy các chuyến bay charter, tuyến tàu biển và các sản phẩm du lịch liên kết. Nếu được hiện thực hóa, đây sẽ là kênh kết nối quan trọng, góp phần gia tăng lượng khách quốc tế đến Quảng Ninh cũng như thúc đẩy giao lưu kinh tế, thương mại giữa hai địa phương.

Du khách làm thủ tục trước khi lên máy bay tại Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn.

Tuy nhiên, để sân bay thực sự trở thành động lực phát triển, điều quan trọng không chỉ nằm ở số lượng đường bay mà còn ở khả năng hình thành một hệ sinh thái hàng không đồng bộ. Vì vậy, Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn đang thu hút nhiều dự án đầu tư quy mô lớn trong lĩnh vực công nghiệp hàng không. Nổi bật là dự án tổ hợp bảo dưỡng, sửa chữa và đại tu tàu bay (MRO) trị giá khoảng 360 triệu USD do Sun Group cùng HAECO, Japan Airlines và Toyota Tsusho hợp tác đầu tư. Dự án được quy hoạch trên diện tích hơn 20ha, có khả năng tiếp nhận đồng thời nhiều tàu bay thân rộng và thân hẹp theo tiêu chuẩn quốc tế, dự kiến đi vào hoạt động từ năm 2028. Không chỉ tạo gần 1.000 việc làm chất lượng cao, tổ hợp này còn từng bước đưa Vân Đồn tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị ngành hàng không khu vực.

Định hướng phát triển này hoàn toàn phù hợp với quy hoạch mới của Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn. Theo điều chỉnh quy hoạch của Bộ Xây dựng, đến năm 2050, sân bay được định hướng đạt công suất khoảng 20 triệu hành khách và 200.000 tấn hàng hóa mỗi năm, tăng gấp bốn lần quy hoạch trước đây. Quan trọng hơn, sân bay không còn được định vị đơn thuần là cửa ngõ phục vụ du lịch mà phát triển theo mô hình trung tâm hàng không đa chức năng, tích hợp vận tải hành khách, hàng hóa, logistics và công nghiệp hàng không.

Việc mở rộng quy hoạch tạo nền tảng để xây dựng thêm đường cất hạ cánh thứ hai, các nhà ga hành khách, nhà ga hàng hóa, hệ thống logistics hiện đại và các dịch vụ kỹ thuật hàng không... Đây là tiền đề quan trọng để nâng cao năng lực khai thác, thu hút thêm các hãng hàng không mở đường bay mới, đồng thời tạo dư địa phát triển lâu dài cho đặc khu Vân Đồn.

Từ một sân bay được xây dựng với sứ mệnh mở cửa bầu trời vùng Đông Bắc, Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn đang từng bước trở thành điểm kết nối của những dòng chảy du lịch, đầu tư và thương mại. Mỗi đường bay mới được mở không chỉ mang thêm những chuyến bay, mà còn mang theo cơ hội phát triển cho ngành du lịch, dịch vụ và kinh tế địa phương. Với lợi thế hạ tầng hiện đại, quy hoạch dài hạn cùng chiến lược mở rộng mạng bay bài bản, Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn đang tạo dựng vị thế là cửa ngõ hàng không quan trọng của Quảng Ninh, góp phần đưa tỉnh trở thành điểm đến hấp dẫn hàng đầu của khu vực và từng bước vươn ra thị trường quốc tế.