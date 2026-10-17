Bứt tốc chặng đường cuối năm

Với mục tiêu tăng trưởng kinh tế (GRDP) quý IV đạt 14,96%, cả năm đạt trên 13%, Quảng Ninh đã triển khai nhiều giải pháp cụ thể, nhiệm vụ trọng yếu tập trung tăng tốc trong những tháng cuối năm. Đặc biệt, đợt thi đua “90 ngày đêm tăng tốc, bứt phá hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026” do thành phố phát động đang lan tỏa trong các cấp, ngành, đơn vị, địa phương, với quyết tâm hoàn thành mục tiêu đã đề ra.

Tạo đà cho giai đoạn nước rút

Năm 2026, Quảng Ninh triển khai nhiệm vụ với những yêu cầu cao hơn trong thực hiện mục tiêu tăng trưởng; hoàn thành mục tiêu năm đầu nhiệm kỳ 2026-2030; vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; thực hiện các chủ trương, quyết sách lớn về tổ chức không gian phát triển khi trở thành thành phố… Trong bối cảnh mở ra không gian và yêu cầu phát triển mới, Quảng Ninh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, toàn diện các nhiệm vụ bám sát nghị quyết, kết luận của Trung ương, Thành ủy, HĐND thành phố gắn với chủ đề công tác năm 2026 của thành phố.

Công tác GPMB triển khai dự án động lực đang được phường Yên Tử tích cực triển khai, góp phần đưa dự án triển khai đảm bảo tiến độ.

Đặc biệt, thành phố tập trung đẩy mạnh nhiệm vụ trọng yếu: Thu ngân sách nhà nước (NSNN); tăng cường kỷ cương hành chính; đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công; triển khai các dự án trọng điểm; nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng vốn đầu tư công; chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch năm 2026; xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 theo hướng tinh gọn, ưu tiên các dự án trọng điểm…

Bên cạnh đó, thành phố tiếp tục tăng cường công tác hỗ trợ đầu tư, trong đó tập trung giải quyết “điểm nghẽn” về mặt bằng, giá đất, hạ tầng và nguồn nhân lực; hoàn thiện thủ tục đầu tư và khởi công đầu tư với 6 cụm công nghiệp mới (363,27ha), thu hút 38 dự án thứ cấp với tổng vốn đăng ký 1.027 tỷ đồng.

Môi trường đầu tư thông thoáng đã đưa hoạt động sản xuất, kinh doanh và thương mại bứt phá. Đặc biệt, du lịch, dịch vụ có nhiều khởi sắc, 9 tháng Quảng Ninh đón 18,8 triệu lượt khách du lịch, trong đó khách quốc tế ước đạt 4,21 triệu lượt; tổng doanh thu du lịch đạt khoảng 56.400 tỷ đồng.

Tổng thu NSNN 9 tháng ước đạt 80.327 tỷ đồng, bằng 80,33% dự toán năm và tăng 88,28% so cùng kỳ năm 2025; riêng thu nội địa đạt khoảng 66.562 tỷ đồng. Giải ngân vốn đầu tư công đạt 16.342 tỷ đồng, trong đó vốn kế hoạch năm 2026 giải ngân 14.810 tỷ đồng. Cải cách hành chính, chuyển đổi số, thu hút đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp tiếp tục được đẩy mạnh; chỉ số PAR Index và SIPAS năm 2025 cùng xếp thứ 2/34 tỉnh, thành phố, PCI trong nhóm 5 địa phương dẫn đầu, BPI đứng thứ 3 toàn quốc…

Thợ mỏ Công ty Than Mạo Khê quyết tâm trong ca sản xuất. Ảnh: Phạm Tăng

Sự khởi sắc đồng bộ ở tất cả các khu vực kinh tế đã đưa tốc độ tăng trưởng GRDP quý III đạt 15,04% và tính chung 9 tháng đạt 12,54%, Quảng Ninh duy trì vị thế là địa phương đứng đầu cả nước về tốc độ tăng trưởng.

Song song với đó, an sinh, phúc lợi xã hội được bảo đảm, các lĩnh vực văn hóa, thể thao, giáo dục đào tạo, y tế, lao động, việc làm tiếp tục được quan tâm. Đặc biệt, thành phố có nhiều quyết sách nổi bật, tạo sự đồng thuận, kỳ vọng cao trong nhân dân, như: Sữa học đường, sách giáo khoa, xe buýt miễn phí đưa đón học sinh đến trường...

Ngày 1/9/2026, Quảng Ninh chính thức trở thành thành phố đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tiến trình phát triển của địa phương; mở ra cơ hội phát triển mới với những vị thế và yêu cầu cao hơn.

Bám sát mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể

Trong 3 tháng cuối năm 2026, dự báo tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường; thị trường lao động còn dự báo mất cân đối, thiếu hụt lao động ở một số ngành, lĩnh vực… Quảng Ninh bước vào giai đoạn nước rút hoàn thành nhiệm vụ quý IV và có ý nghĩa quyết định đối với việc hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2026, trong đó phấn đấu tăng trưởng quý IV đạt 14,96%, cả năm đạt trên 13%... Con số này đặt ra yêu cầu rất cao về tiến độ và hiệu quả tổ chức thực hiện của các cấp, ngành, đơn vị trong toàn thành phố.

Chỉ đạo tại Hội nghị lần thứ 14 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố nhấn mạnh: 3 tháng cuối năm là giai đoạn nước rút, có ý nghĩa quyết định đối với kết quả thực hiện nhiệm vụ cả năm 2026. Vì vậy phát triển kinh tế cần bám sát từng ngành, lĩnh vực và từng động lực tăng trưởng, điều hành linh hoạt kịch bản quý IV, phấn đấu thu NSNN đạt 100.000 tỷ đồng; tập trung phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo; du lịch, dịch vụ, kinh tế cửa khẩu, kinh tế biển; tạo điều kiện thuận lợi để các dự án mới sớm đi vào sản xuất, kinh doanh; đồng thời thu hút có chọn lọc các dự án công nghệ cao, thân thiện môi trường, có giá trị gia tăng lớn. Đồng thời, xác định giải ngân vốn đầu tư công, GPMB và tiến độ các công trình trọng điểm là những nhiệm vụ phải tập trung cao độ; phấn đấu giải ngân 100% vốn đầu tư công đến ngày 31/12/2026…

ĐVTN Đội thanh niên tình nguyện phường Hà Tu hỗ trợ người dân sử dụng kiosk thông minh tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường.

Thành phố đã phát động đợt thi đua “90 ngày đêm tăng tốc, bứt phá hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026” với các nhiệm vụ, mục tiêu: Thi đua hoàn thành 100% công tác GPMB các dự án; đẩy nhanh tiến độ đầu tư, phấn đấu giải ngân 100% vốn đầu tư công; tăng trưởng kinh tế đạt trên 13%, thu NSNN trên 100.000 tỷ đồng; đẩy mạnh lao động sáng tạo, thúc đẩy sản xuất, thương mại, xuất nhập khẩu; phát triển hạ tầng công nghiệp, tạo thêm động lực cho tăng trưởng kinh tế…

Không khí thi đua 90 ngày đêm nước rút hoàn thành mục tiêu kinh tế - xã hội đang sôi nổi ở tất cả các cấp, ngành, địa phương. Trong đó, tinh thần thi đua được cụ thể hóa bằng những phần việc, chỉ tiêu và tiến độ cụ thể, gắn với trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị và từng CBCCVC-LĐ và được đánh giá hiệu quả công việc (KPI); nhiệm vụ của từng cán bộ các phòng, ban, đơn vị được lượng hóa và cập nhật thường xuyên. Qua đó, lãnh đạo mỗi đơn vị có cơ sở theo dõi tiến độ, kịp thời chỉ đạo, điều chỉnh và tháo gỡ những vướng mắc phát sinh.

Hiện nay trên các công trình, dự án cũng đang tăng tốc các phần việc, thủ tục đầu tư, nhất là các dự án trọng điểm trong giai đoạn 2026-2030, như: Nâng cấp QL4B đoạn qua Quảng Ninh; đầu tư xây dựng nút giao kết nối QL18B với cao tốc Vân Đồn - Móng Cái; đầu tư xây dựng tuyến đường nối từ đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả với QL279; đường ven biển Tây Bắc vịnh Cửa Lục kết nối từ cầu Trới 2 qua cầu Tình Yêu và đấu nối vào QL279; đường bao biển kéo dài từ đường Trần Quốc Nghiễn đi qua cầu Bình Minh đến Cầu Bang...

Du khách tàu biển đến Quảng Ninh. Ảnh: Hoàng Quỳnh

Các địa phương coi trọng việc giải quyết vướng mắc về bồi thường, tái định cư, bảo đảm quyền lợi của người dân trong diện GPMB thực hiện các dự án. Đến nay, khối lượng GPMB các dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố đạt khoảng 6.000ha trên tổng diện tích 9.441ha đã được giải phóng.

Là ngành kinh tế đóp góp tích cực cho tăng trưởng của Quảng Ninh, bước vào quý IV, các đơn vị ngành Than tập trung đẩy mạnh sản xuất, phấn đấu vượt kế hoạch năm 2026 góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng trên 13% của thành phố và chào mừng 90 năm Ngày truyền thống công nhân Vùng mỏ - Truyền thống ngành Than. Nhiều đơn vị trong ngành Than đã phát động đợt thi đua cao điểm 90 ngày đêm quý IV, với những mục tiêu sản xuất, kinh doanh cụ thể nhằm đạt mục tiêu cả năm sản lượng than sạch của thành phố ước đạt khoảng 36,9 triệu tấn, tăng gần 2 triệu tấn so với kế hoạch đầu năm… Việc hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đóng góp trực tiếp vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế của thành phố.

Du lịch, dịch vụ tiếp tục được xác định có nhiều dư địa cần tập trung khai thác nhằm đóng góp tích cực cho tăng trưởng kinh tế những tháng cuối năm với mục tiêu đón 23 triệu lượt khách, tổng thu du lịch trên 70.000 tỷ đồng trong năm 2026. Thành phố đã triển khai chương trình kích cầu du lịch thu - đông. Đến nay, đã có hơn 20 cơ sở lưu trú từ 3-5 sao xây dựng các chương trình ưu đãi từ 20% đến trên 60%, kết hợp nhiều dịch vụ gia tăng, như: bữa sáng, bữa chính, đồ uống, chăm sóc sức khỏe và các tiện ích dành cho khách lưu trú. Nhiều đơn vị áp dụng chính sách tặng đồ uống, ưu đãi trực tiếp trên dịch vụ.

Việc các doanh nghiệp cùng tham gia kích cầu đang tạo nên một chuỗi sản phẩm liên kết từ lưu trú, ẩm thực đến tham quan, trải nghiệm, giúp du khách có thêm lý do để lựa chọn Quảng Ninh trong những tháng cuối năm.

Tàu tham gia chương trình trình diễn ánh sáng trên vịnh Hạ Long, tạo "sức hút" đối với du khách.



Các sản phẩm du lịch cũng được làm mới trên nền tảng những giá trị đặc trưng của Quảng Ninh, điển hình các chương trình: hộ chiếu Di sản vịnh Hạ Long - Yên Tử kết nối vịnh Hạ Long, Yên Tử, Khu di tích Bạch Đằng, Bảo tàng Quảng Ninh và các làng nghề truyền thống, kết hợp trải nghiệm ẩm thực, sản phẩm OCOP; Chương trình “Quảng Ninh - Điểm hẹn lễ hội” nhằm tạo sức hút bằng các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, ánh sáng, thể thao, ẩm thực và vui chơi giải trí; hướng tới hình thành những điểm hẹn theo mùa, tăng lựa chọn cho du khách và tạo thêm động lực để khách lưu trú lâu hơn.

Cùng với đó là hàng loạt chương trình hấp dẫn cũng được triển khai trong những tháng cuối năm như: Liên hoan ẩm thực Quảng Ninh 2026, Halong Bay Heritage Marathon, Global Gate Halong ESG ++ Marathon, Lễ hội mùa Thu Yên Tử và Bình Liêu Then Festival. Triển lãm Đặc sản vùng miền Sắc Thu Quảng Ninh 2026…

Tại các địa phương, chương trình “Mỗi xã, phường, đặc khu một sản phẩm du lịch đặc trưng” tiếp tục được triển khai. Việc phát triển sản phẩm từ cơ sở đang góp phần mở rộng không gian du lịch, đưa những nét đặc trưng về văn hóa, cảnh quan, đời sống và sản vật của từng địa bàn trở thành những trải nghiệm mới cho du khách… Việc kết hợp giữa sự kiện, sản phẩm du lịch và chính sách kích cầu được kỳ vọng tạo thêm động lực để du khách kéo dài thời gian lưu trú, tăng mức chi tiêu và quay trở lại Quảng Ninh ở những mùa tiếp theo.

Sự hối hả trong lao động, sản xuất, kinh doanh tại các cấp, ngành, địa phương, đơn vị trong thành phố đang tạo khí thế tích cực với những kỳ vọng, quyết tâm cùng thành phố Quảng Ninh đạt những mục tiêu lớn trong năm 2026, tạo đà phát triển cho giai đoạn tiếp theo.