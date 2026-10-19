Ngành Du lịch bứt tốc, hoàn thành chặng “nước rút” cuối năm

Hưởng ứng đợt thi đua “90 ngày đêm tăng tốc, bứt phá hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026”, ngành Du lịch đang tập trung khai thác thị trường thu đông, đa dạng hóa sản phẩm và nâng chất lượng dịch vụ. Từ đó, không chỉ thu hút thêm du khách, mà còn kéo dài thời gian lưu trú, gia tăng mức chi tiêu, phấn đấu đón 23 triệu lượt khách, doanh thu đạt 70.300 tỷ đồng trong cả năm.

Du khách trải nghiệm bữa tiệc ánh sáng đầy màu sắc trên vịnh Hạ Long.

Sau 9 tháng năm 2026, Quảng Ninh ước đón 18,8 triệu lượt khách, tăng 9,9% so với cùng kỳ năm 2025; trong đó khách quốc tế đạt 4,21 triệu lượt, tăng 28% so với cùng kỳ năm 2025. Tổng doanh thu du lịch đạt 56.400 tỷ đồng, tăng 27,38% so với cùng kỳ năm 2025; riêng dịch vụ lưu trú, ăn uống đạt 26.900 tỷ đồng, tăng 31,8% so với cùng kỳ năm 2025.

Với kết quả này, để hoàn thành mục tiêu cả năm đón 23 triệu lượt khách, doanh thu 70.300 tỷ đồng, Quảng Ninh cần thu hút thêm khoảng 4,2 triệu lượt khách và tạo ra 13.900 tỷ đồng doanh thu trong quý IV. Đây là áp lực không nhỏ trong giai đoạn du lịch thu đông, đồng thời đặt ra yêu cầu khai thác hiệu quả hơn các sản phẩm nghỉ dưỡng, du thuyền, văn hóa, ẩm thực và mua sắm.

Du khách tham quan vịnh Hạ Long bằng thuyền ba vách.

Hưởng ứng đợt thi đua “90 ngày đêm tăng tốc, bứt phá hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026”, các địa phương, doanh nghiệp đang nỗ lực đổi mới cách làm, chủ động tìm kiếm thị trường, xây dựng sản phẩm phù hợp với nhu cầu mùa thu đông; đồng thời, tạo ra chuỗi trải nghiệm đa dạng, hấp dẫn để du khách ở lại lâu hơn, sử dụng nhiều dịch vụ hơn và sẵn sàng quay trở lại.

Nhiều cơ sở lưu trú tiếp tục được đầu tư theo hướng cao cấp, gắn dịch vụ nghỉ dưỡng với trải nghiệm khám phá, đồng thời định hình sản phẩm phù hợp với từng phân khúc khách. Tại Vân Đồn, Centara Hotel & Residences Vân Đồn sở hữu gần 500 phòng nghỉ, kết hợp khai thác hai tàu tham quan vịnh Bái Tử Long, mở rộng hành trình từ lưu trú đến khám phá Quan Lạn, Minh Châu, thưởng thức hải sản và tìm hiểu dấu ấn thương cảng Vân Đồn xưa. Cách tiếp cận này không chỉ gia tăng lựa chọn cho du khách mà còn góp phần kết nối các điểm đến, kéo dài thời gian lưu trú và nâng cao giá trị chi tiêu trong mỗi hành trình.

Trong khi đó, đi vào hoạt động từ tháng 10/2026, Trà Cổ Long Beach Hotel and Resort bổ sung sản phẩm nghỉ dưỡng cao cấp tại Móng Cái, kết hợp chơi golf, tham quan danh thắng, trải nghiệm “Một ngày làm ngư dân” và sáng tạo đồ thủ công. Đặc biệt, lợi thế gần Cửa khẩu quốc tế Móng Cái tạo điều kiện để khu nghỉ dưỡng tiếp cận thị trường khách Trung Quốc, phát triển các chương trình nghỉ dưỡng gắn với khám phá văn hóa, cảnh quan địa phương. Cách đầu tư gắn với liên kết dịch vụ và định hướng thị trường cụ thể đang mở ra cơ hội kéo dài thời gian lưu trú, tăng mức chi tiêu và nâng cao hiệu quả khai thác du lịch trong mùa thu đông.

Du khách trải nghiệm đón bình minh trên đỉnh chùa Đồng, Yên Tử.

Trên vịnh Hạ Long, các sản phẩm du thuyền cũng tiếp tục được đầu tư theo hướng nâng cao chất lượng và đa dạng trải nghiệm. Là địa phương sở hữu đội tàu du lịch lớn nhất cả nước với khoảng 500 tàu hoạt động, Quảng Ninh đang từng bước xây dựng đội tàu hiện đại, đồng bộ, hướng tới phục vụ phân khúc khách chất lượng cao. Chỉ tính riêng mùa hè năm 2026, đã có khoảng 3-5 tàu chất lượng cao, có kinh phí 200-300 tỷ đồng/tàu được đưa vào hoạt động. Các tàu mới không chỉ là phương tiện vận chuyển, mà còn được thiết kế với những không gian nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe, hoạt động thể thao, nhà hàng, bể sục và nhiều tiện ích hiện đại. Sự đầu tư bài bản này đã góp phần nâng cao hình ảnh du lịch Hạ Long trong mắt du khách trong nước và quốc tế, tạo dựng niềm tin và sức cạnh tranh cho điểm đến.

Cùng với hạ tầng, dịch vụ chất lượng cao ngày càng được nâng cấp, ngành Du lịch đang hướng đến khai thác lợi thế văn hóa, trong đó, phát huy những giá trị đặc sắc của Di sản văn hóa thế giới Yên Tử thông qua các trải nghiệm thiền định, văn hóa và nghỉ dưỡng. Chuỗi hoạt động “Yên Tử - Sắc thu Thiền định” từ tháng 8 đến cuối năm mang đến nhiều trải nghiệm như: Đón bình minh trên đỉnh chùa Đồng, tìm hiểu các giá trị di sản, ẩm thực, tinh thần thiền Trúc Lâm hay khám phá văn hóa buổi tối. Từ đó, Yên Tử từng bước mở rộng sức hút ngoài mùa lễ hội đầu năm, hướng tới trở thành điểm đến hấp dẫn quanh năm.

Ông Nguyễn Văn Quý, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Phát triển Tùng Lâm, chia sẻ: Yên Tử cần phát triển những sản phẩm du lịch mang bản sắc riêng, có giá trị khác biệt và không thể sao chép. Lợi thế của Yên Tử nằm ở không gian văn hóa đặc sắc, kết tinh từ lịch sử Phật hoàng Trần Nhân Tông, kiến trúc, cảnh quan, tinh thần thiền định, văn hóa Việt và đời sống cộng đồng. Đây chính là những giá trị cốt lõi để hình thành các sản phẩm đặc trưng, tạo dựng thương hiệu riêng cho Yên Tử trên bản đồ du lịch.

Du khách Trung Quốc nhập cảnh, du lịch Quảng Ninh qua Cửa khẩu quốc tế Móng Cái.

Tại vùng núi Lục Hồn, Hoành Mô, Bình Liêu…, những mùa lúa chín vàng, mùa hoa, mùa cỏ lau đã trở thành lý do để du khách tìm về núi rừng Đông Bắc những tháng cuối năm. Không dừng lại ở ngắm cảnh thiên nhiên, các địa phương đang khai thác sâu hơn văn hóa bản địa, ẩm thực, đời sống cộng đồng và những trải nghiệm đặc trưng theo mùa.

Bên cạnh làm mới sản phẩm, Quảng Ninh duy trì sức hút du lịch bằng chuỗi sự kiện văn hóa, thể thao và giải trí xuyên suốt năm. Từ nay đến cuối năm, tiếp tục là các chương trình nghệ thuật đặc biệt quy mô lớn như: Liên hoan Ẩm thực Quảng Ninh; Bình Liêu Then Festival... Đồng hành cùng thành phố, các doanh nghiệp du lịch dịch vụ đẩy mạnh chương trình kích cầu, xúc tiến quảng bá mở rộng thị trường, từ đó, tăng lượng khách, kích thích chi tiêu, nâng giá trị cho du lịch.

Ông Nguyễn Thế Huệ, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Quảng Ninh cho biết: Để kích cầu trong những tháng cuối năm, hơn 20 cơ sở lưu trú từ 3 đến 5 sao trên địa bàn triển khai ưu đãi giá phòng từ 20% đến trên 60%, kết hợp tặng bữa ăn, đồ uống và các dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Đây là giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp thu hút khách, nhưng hiệu quả lâu dài phụ thuộc vào khả năng kết hợp ưu đãi với chất lượng phục vụ và những trải nghiệm có giá trị khác biệt.

Trong đợt thi đua “90 ngày đêm”, liên kết giữa khách sạn, doanh nghiệp lữ hành, vận tải, nhà hàng và điểm tham quan là yếu tố quan trọng để gia tăng sức hút du lịch. Các gói sản phẩm trọn hành trình, ưu đãi đồng bộ cùng hoạt động văn hóa, ẩm thực đặc sắc mùa thu đông không chỉ mở rộng lựa chọn cho du khách mà còn giúp doanh nghiệp khai thác hiệu quả dòng khách.

Để hoàn thành kế hoạch năm 2026, Quảng Ninh cần tăng tốc đồng bộ từ xúc tiến thị trường, đổi mới sản phẩm đến nâng cao chất lượng, bảo đảm an toàn dịch vụ. Hiệu quả không chỉ nằm ở số lượt khách hay tỷ lệ kín phòng, mà quan trọng hơn là kéo dài thời gian lưu trú, gia tăng mức chi tiêu, doanh thu dịch vụ và sự hài lòng của du khách.