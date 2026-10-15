Bệnh viện Đa khoa Khu vực Vân Đồn Kích hoạt báo động đỏ, kịp thời cấp cứu sản phụ nguy cơ suy thai tại Cô Tô

Sáng 15/10, Bệnh viện Đa khoa Khu vực Vân Đồn đã kích hoạt báo động đỏ, khẩn trương huy động kíp bác sĩ từ cơ sở 1 tại Vân Đồn vượt biển trong điều kiện thời tiết bất lợi, phối hợp với đội ngũ y tế cơ sở 2 tại Cô Tô, phẫu thuật cấp cứu thành công cho sản phụ mang thai 37 tuần suy thai, ngôi ngược.

Ekip nhân viên y tế của Bệnh viện Đa khoa Khu vực Vân Đồn cơ sở 1 được cán bộ chiến sĩ của Đồn Biên phòng Hạ Long (Vân Đồn) hỗ trợ vượt biển tới Cô Tô để phẫu thuật cấp cứu.

Bệnh nhân V.T.L. (33 tuổi, đặc khu Cô Tô) nhập viện trong tình trạng ra máu âm đạo, vỡ ối. Qua thăm khám, các bác sĩ xác định sản phụ mang thai 37 tuần 2 ngày, mang thai lần thứ 3 trên sẹo mổ lấy thai cũ, vỡ ối, hình ảnh siêu âm thai cạn ối, có dấu hiệu suy thai, ngôi thai ngược. Đây là tình huống sản khoa nguy cơ cao, đòi hỏi phải xử trí khẩn trương, kịp thời nhằm bảo đảm an toàn cho cả mẹ và trẻ sơ sinh.

Ngay sau khi tiếp nhận bệnh nhân, đội ngũ y tế tại cơ sở 2 đã hội chẩn với cơ sở 1 để thống nhất phương án xử trí. Bệnh viện lập tức kích hoạt báo động đỏ, huy động kíp cấp cứu gồm các bác sĩ chuyên ngành sản phụ khoa và nhi khoa khẩn trương vượt biển ra Cô Tô hỗ trợ.

Thời điểm này, thời tiết trên biển diễn biến bất lợi, gió to, sóng lớn gây khó khăn cho việc di chuyển. Bệnh viện đã phối hợp với Đồn Biên phòng Hạ Long (Vân Đồn) hỗ trợ phương tiện đưa kíp bác sĩ tiếp cận đảo. Cùng lúc đó, tại Cô Tô, sản phụ tiếp tục được hồi sức, kíp Gây mê hồi sức, hộ sinh tiến hành chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị sẵn sàng cho ca phẫu thuật.

Ca phẫu thuật được triển khai nhanh chóng nhằm đảm bảo an toàn cho cả sản phụ và em bé.

Sau khoảng một giờ di chuyển, các bác sĩ có mặt tại Cô Tô và nhanh chóng triển khai phẫu thuật. Ca mổ lấy thai được thực hiện khẩn trương để đảm bảo an toàn cho mẹ và bé. Bé gái nặng 2,8 kg chào đời khỏe mạnh, khóc to ngay sau sinh. Hiện, sức khỏe sản phụ ổn định, tiếp tục được theo dõi và chăm sóc hậu phẫu.

Em bé chào đời khoẻ mạnh với sự hỗ trợ của ekip cấp cứu.

Được biết, sau sáp nhập vào cuối năm 2025, Bệnh viện Đa khoa Khu vực Vân Đồn (sáp nhập từ TTYT Vân Đồn và TTYT Cô Tô) là đơn vị y tế có nhiệm vụ chăm sóc cho người dân các tuyến đảo tại đặc khu Vân Đồn và đặc khu Cô Tô. Đáp ứng yêu cầu cấp cứu, điều trị cho bệnh nhân ngay tại cơ sở, bệnh viện cũng đã chủ động triển khai các biện pháp tăng cường, linh hoạt trong điều động bác sỹ giữa các cơ sở, kéo gần khoảng cách giữa biển đảo và đất liền trong chăm sóc sức khoẻ nhân dân.