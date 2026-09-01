Làm sạch dữ liệu sức khỏe người dân

Hồ sơ tiêm chủng, sức khỏe trẻ em, người khuyết tật, dữ liệu khám, chữa bệnh, HIV/AIDS…, hàng trăm nghìn hồ sơ y tế trên địa bàn Quảng Ninh đang được rà soát, đối soát và chuẩn hóa. Việc chuẩn hóa dữ liệu không chỉ phục vụ quản lý ngành mà còn từng bước hình thành nguồn dữ liệu sức khỏe đồng bộ, chính xác, phục vụ trực tiếp công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe người dân.

Theo thống kê, phường Mạo Khê có trên 53.000 người tham gia khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc trong năm nay. Với số lượng người khám lớn, địa phương đã chủ động phối hợp tổ chức khám theo từng nhóm đối tượng và lộ trình phù hợp. Kết quả sau khám được cập nhật lên hệ thống, bổ sung vào hồ sơ sức khỏe của từng người, đồng thời đối chiếu với thông tin định danh và dữ liệu đã có. Qua đó, nguồn dữ liệu y tế được làm giàu từ chính thực tế khám sức khỏe, tạo thêm căn cứ để rà soát, phát hiện và xử lý những trường hợp còn thiếu, sai, trùng hoặc chưa đồng bộ.

Bác sĩ CKI Nguyễn Văn Trường, Giám đốc Trạm Y tế phường Mạo Khê, cho biết: Chúng tôi tiếp tục phối hợp bố trí lịch khám theo từng nhóm đối tượng, đồng thời rà soát danh sách để hạn chế bỏ sót người dân trên địa bàn. Điều quan trọng sau mỗi đợt khám là những trường hợp phát hiện bệnh hoặc có yếu tố nguy cơ phải được tiếp tục theo dõi, tư vấn và quản lý tại cơ sở. Khi kết quả khám được cập nhật đầy đủ, Trạm có thể phân nhóm đối tượng cần theo dõi, nhắc tái khám hoặc chuyển tuyến khi cần, thay vì kết thúc việc chăm sóc ngay sau buổi khám.

Cán bộ y tế của Trạm Y tế phường Mạo Khê đang nhập thông tin, số liệu buổi khám tại điểm khám Trường THPT Trần Nhân Tông trên địa bàn.

Hiện, 54 địa phương của thành phố đang phối hợp tích cực với ngành Y tế triển khai chương trình khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân trên địa bàn. Cùng với hoạt động khám bệnh, dữ liệu từ các đợt khám được đưa vào hệ thống để bổ sung, làm giàu hồ sơ sức khỏe. Đây là hoạt động trong Chiến dịch 90 ngày làm sạch, làm giàu, chuẩn hóa dữ liệu của 12 cơ sở dữ liệu (CSDL) chuyên ngành y tế (từ tháng 7 đến hết tháng 9/2026) và Chiến dịch 100 ngày tạo lập, cập nhật Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID được triển khai trên toàn quốc (từ ngày 8/7 đến 15/10/2026).

Theo báo cáo của Sở Y tế, đến ngày 28/8, Quảng Ninh đã có 10/12 CSDL đã và đang được cập nhật, làm sạch thực chất; trong đó 9 CSDL đạt tỷ lệ từ 98,7% trở lên. Đáng chú ý, dữ liệu trẻ em tiếp tục duy trì vị trí thứ 3 toàn quốc về mức độ hoàn thành. Quảng Ninh hiện quản lý 340.896 trẻ, đã nhập 338.353 trẻ lên phần mềm, đạt 99,25%. Qua rà soát, số trẻ quản lý giảm 1.130 trường hợp do các địa phương loại trùng và cập nhật biến động chuyển đi, chuyển đến. Đây cũng cho thấy làm sạch dữ liệu phải phản ánh đúng số đối tượng thực tế đang quản lý.

Ở lĩnh vực HIV/AIDS, tiến độ cập nhật tăng rõ rệt. Trên hệ thống HIV-INFO, 6.214/6.236 ca thuộc danh sách rà soát đã được làm sạch, đạt 99,6%; trên hệ thống HMED, 5.145/5.188 người bệnh đang được quản lý đã được cập nhật căn cước công dân, đạt 99,17%. Tuy nhiên, khi đối chiếu trực tiếp dữ liệu trên hệ thống, vẫn còn chênh lệch giữa số liệu cơ sở báo cáo và số liệu trích xuất. Đây là lý do ngành Y tế chuyển trọng tâm từ tỷ lệ hoàn thành sang phúc tra và kiểm soát chất lượng dữ liệu.

Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa khu vực Móng Cái - cơ sở 3 siêu âm tuyến giáp, sàng lọc bệnh lý cho người dân trong chương trình khám sàng lọc sức khỏe.

Theo Phó Giám đốc Sở Y tế Trịnh Văn Mạnh, yêu cầu không chỉ là cập nhật đủ số hồ sơ mà phải bảo đảm dữ liệu có chất lượng và sử dụng được trong thực tế. Những thông tin đã nhập phải tiếp tục được đối soát với dữ liệu dân cư, xử lý hồ sơ trùng, thiếu định danh hoặc chưa thống nhất; dữ liệu phát sinh từ khám, chữa bệnh cũng phải được cập nhật kịp thời để phục vụ quản lý sức khỏe lâu dài. Khi dữ liệu bảo đảm đúng và đủ, giá trị của các hệ thống mới thực sự phát huy trong theo dõi, dự phòng và chăm sóc sức khỏe người dân.

Sự chuyển dịch từ “đủ số lượng” sang “đúng chất lượng” thể hiện khá rõ ở nhiều nhóm dữ liệu. CSDL đối tượng trợ giúp xã hội đã hoàn thành 100% việc cập nhật 53.538 đối tượng, nhưng mới có 45.832 trường hợp, tương đương 85,6%, được C06 - Bộ Công an xác minh. Với dữ liệu trẻ em, dù tỷ lệ cập nhật đạt 99,25%, vẫn còn 10.347 hồ sơ thiếu căn cước công dân hoặc số định danh cá nhân và 9.056 hồ sơ trùng định danh. So với ngày 21/8, số hồ sơ thiếu định danh đã giảm 2.731, số hồ sơ trùng giảm 1.916, cho thấy công tác làm sạch đang đi sâu hơn vào từng trường hợp cụ thể.

Hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia tiếp tục là một trong những kho dữ liệu có khối lượng lớn nhất. Đến ngày 28/8, Quảng Ninh có 676.127 hồ sơ cần làm sạch, đã xử lý 560.162 hồ sơ, đạt 82,8%; nếu tính trên số hồ sơ có đủ căn cứ xử lý, tỷ lệ đạt 88,8%. Riêng Mạo Khê còn 5.063 hồ sơ tiêm chủng cần tiếp tục xử lý, nằm trong nhóm địa bàn đông dân có khối lượng tồn lớn.

Quảng Ninh hiện có 405/659 cơ sở y tế tư nhân đăng ký tài khoản trên Hệ thống Quản lý quốc gia về hành nghề và hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, đạt 61,5%, tăng 22,1 điểm phần trăm so với kỳ báo cáo trước. Tuy nhiên, mới có 223 cơ sở cập nhật đầy đủ thông tin cơ sở, đạt 33,8%; 241 cơ sở cập nhật thông tin người hành nghề, đạt 36,6%. Tại Mạo Khê, tỷ lệ cơ sở đăng ký tài khoản đạt 97,4%, thuộc nhóm địa phương có tiến độ tốt.

Cùng với làm sạch các CSDL chuyên ngành, việc liên thông kết quả khám sức khỏe với Cổng dữ liệu sức khỏe của Bộ Y tế tiếp tục được mở rộng. Tỷ lệ người dân được khởi tạo Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID đạt 33,9% dân số toàn thành phố. Khi kết quả khám được liên thông, thông tin sức khỏe không còn dừng ở từng đợt khám riêng lẻ mà có thể tiếp tục được tích lũy trong hồ sơ của mỗi người. Với tuyến y tế cơ sở, dữ liệu đầy đủ giúp nhận diện nhóm cần quản lý bệnh mạn tính, người có yếu tố nguy cơ, trẻ em hoặc người cao tuổi cần theo dõi thường xuyên; với người dân, đây là cơ sở để từng bước hình thành hồ sơ sức khỏe điện tử xuyên suốt. CSDL chính xác, thống nhất và được cập nhật thường xuyên sẽ là nền tảng để Quảng Ninh quản lý sức khỏe người dân theo vòng đời, nâng chất lượng dự phòng, phát hiện sớm nguy cơ và tổ chức chăm sóc phù hợp hơn với từng nhóm dân cư.