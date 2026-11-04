Sơ duyệt Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Công nhân Vùng mỏ - Truyền thống ngành Than

Tối 4/11, tại Quảng trường 12/11 (phường Cẩm Phả), thành phố Quảng Ninh và Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam tổ chức sơ duyệt Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Công nhân Vùng mỏ - Truyền thống ngành Than 12/11 (1936-2026) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

Cảnh 1 "Mạch nguồn Vùng mỏ" với ca khúc Lá cờ Đảng mở màn chương trình nghệ thuật.

Chương trình có thời lượng 90 phút, gồm phần lễ và chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng có tên gọi “90 năm - Hùng ca và khát vọng”.

Chương trình nghệ thuật được chia thành 3 chương (Chương 1: Tráng ca từ mạch nguồn; Chương 2: Những đôi mắt di sản; Chương 3: Viết tiếp tương lai xanh). Mỗi chương đều gồm các đại cảnh nghệ thuật, có sự kết hợp giữa yếu tố sử thi nghệ thuật và những khúc tráng ca đất mỏ, tái hiện những dấu mốc quan trọng của ngành Than trong tiến trình lịch sử, làm nên một chương trình nghệ thuật hoành tráng, giàu cảm xúc.

Các đại biểu tham dự buổi sơ duyệt.

Sân khấu chương trình được dàn dựng công phu, với hệ thống âm thanh, ánh sáng hiện đại, tạo hiệu ứng sân khấu ấn tượng, mang đến cho khán giả trải nghiệm sống động về một vùng đất giàu truyền thống cách mạng và khát vọng vươn lên, vùng đất sôi động với nhịp sống của ngành công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

Cảnh 2 "Kỷ luật và Đồng tâm" với bản mashup Cùng nhau đi hồng binh - Đoàn vệ quân.

Bản sắc văn hóa Vùng mỏ được tái hiện trong các đại cảnh nghệ thuật.

Sân khấu chương trình được dàn dựng công phu, với hệ thống âm thanh, ánh sáng hiện đại, tạo hiệu ứng sân khấu ấn tượng.

Chương trình nghệ thuật quy tụ dàn nghệ sĩ diễn viên nổi tiếng, như: NSƯT Hoàng Tùng, ca sĩ Phạm Thu Hà, Tùng Dương, Ngọc Ánh, Rapper RamC, Phạm Quỳnh Anh, Phạm Anh Duy, Nhóm Oplus, vũ đoàn PL; cùng các nghệ sĩ, diễn viên quần chúng của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Cung văn hóa Thanh thiếu nhi Quảng Ninh, Đại học Hạ Long...

Hàng nghìn nghệ sĩ, diễn viên múa và lực lượng kỹ thuật đã miệt mài tập luyện, sẵn sàng mang đến những màn biểu diễn ấn tượng nhất trong chương trình.

Chương trình nghệ thuật khép lại với Liên khúc "Quảng Ninh những ngày rực rỡ - Việt Nam tự hào bước tiếp tương lai".

Chương trình sẽ diễn ra lúc 20h ngày 7/11 và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1, nền tảng số VTVGo, tiếp sóng trên kênh VTV9 - Đài truyền hình Việt Nam và kênh QTV - Báo và PTTH Quảng Ninh. Kết thúc chương trình sẽ là màn pháo hoa rực rỡ chào mừng.