Khởi công dự án tôn tạo đền Cái Lân Hạ

Sáng 6/11, UBND phường Bãi Cháy đã tổ chức lễ khởi công dự án tu bổ, tôn tạo đền Cái Lân Hạ.

Đại biểu bấm nút khởi công dự án.

Đền Cái Lân Hạ nằm sát mép biển thờ mẫu Thoải phủ (mẫu Thủy) cai quản miền sông nước, từ lâu đã là chốn tâm linh gắn liền với đời sống văn hóa, tín ngưỡng của người dân vùng biển Bãi Cháy. Tuy nhiên, ngôi đền hiện nằm trong không gian chật hẹp, nhiều hạng mục đã xuống cấp, chưa xứng tầm với vùng đất trung tâm du lịch, dịch vụ của thành phố Quảng Ninh.

Do đó, việc đầu tư xây dựng, tôn tạo ngôi đền không chỉ đáp ứng nguyện vọng sinh hoạt tâm linh chính đáng của nhân dân và du khách thập phương, mà còn bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, thúc đẩy du lịch tâm linh gắn liền với sự phát triển bền vững của địa phương.

Bản vẽ phối cảnh dự án.

Khu đền rộng 13.225m2, mật độ xây dựng 10,3 %, dành phần lớn cho sân lễ và cây xanh, thuộc dự án nhóm B, công trình dân dụng cấp II, thực hiện trong giai đoạn 2026-2027. Với tổng mức đầu tư gần 170 tỷ đồng hoàn toàn từ nguồn vốn xã hội hóa và tiền công đức của doanh nghiệp, nhà hảo tâm và nhân dân, dự án là minh chứng sinh động cho sức mạnh đoàn kết, sự đồng lòng giữa chính quyền, doanh nghiệp và nhân dân.

Về kiến trúc mỹ thuật, sau khi trùng tu tôn tạo, đền Cái Lân Hạ sẽ mang hình chữ “Công” (工), khung cột gỗ, mái đao cong và là công trình tâm linh mang đậm dấu ấn văn hóa Bắc Bộ.