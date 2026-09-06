Lắng nghe để gần hơn với người lao động

Từ việc làm, thu nhập, bảo hiểm xã hội đến nhà ở, nơi gửi con, đời sống văn hóa sau giờ làm... những vấn đề người lao động quan tâm đã được trao đổi trực tiếp tại nhiều chương trình “Lắng nghe đoàn viên, người lao động nói” tổ chức trong tháng 7 và 8 trên địa bàn thành phố Quảng Ninh.

Tại chương trình “Lắng nghe đoàn viên, người lao động nói” ở phường Bãi Cháy, trong 14 ý kiến của đoàn viên, người lao động có 8 ý kiến liên quan đến BHXH, từ tuổi nghỉ hưu, quyền lợi khi chuyển nơi làm việc, chế độ đối với lao động nữ đến tai nạn trên đường đi làm, trợ cấp thôi việc, mất việc. Hầu hết các ý kiến được cơ quan chức năng giải đáp tại chương trình.

Người lao động nêu ý kiến tại chương trình "Lắng nghe đoàn viên, người lao động nói" ở phường Bãi Cháy.

Chị Đặng Thúy Nguyệt, Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty CP Xây dựng số 2 Quảng Ninh, nêu vướng mắc khi người lao động nghỉ việc, chuyển sang doanh nghiệp khác nhưng chưa lấy tờ rời xác nhận quá trình đóng BHXH tại doanh nghiệp cũ. Chị Nguyệt chia sẻ: “Có những quy định về BHXH người lao động chưa hiểu thật rõ nên việc được trực tiếp nêu câu hỏi và nghe cơ quan chuyên môn giải đáp rất thiết thực. Tôi mong có thêm những cuộc đối thoại như thế này để khi quyền lợi phát sinh vướng mắc, người lao động biết hỏi ở đâu, cần làm gì”.

Cũng quan tâm đến BHXH, chị Nguyễn Thị Minh Trang, Công ty CP Cung ứng tàu biển Quảng Ninh, muốn hiểu rõ hơn quyền lợi sau một quá trình dài tham gia BHXH. Chị Trang bày tỏ: “Qua đối thoại, chúng tôi có thể nói những điều còn băn khoăn và nghe cơ quan chức năng giải thích cụ thể. Tôi mong những ý kiến chưa thể giải quyết ngay cũng được Công đoàn tiếp tục theo dõi, phản hồi để người lao động biết kết quả”.

Ở mỗi địa bàn, vấn đề người lao động đặt ra gắn với chính môi trường làm việc và cuộc sống của họ. Tại KCN Hải Yên, công nhân quan tâm đến nhà ở xã hội, hoạt động văn hóa, thể thao sau giờ làm, các kênh tiếp cận dịch vụ Công đoàn và phản ánh kiến nghị trên môi trường số. Nhiều công nhân làm việc theo ca còn mong có nhóm trẻ, điểm giữ trẻ với thời gian linh hoạt hơn, bởi các cơ sở mầm non chủ yếu hoạt động theo giờ hành chính. Hay ở chương trình “Lắng nghe đoàn viên, người lao động nói” cấp thành phố tổ chức ở KCN Đông Mai ngày 5/8, người lao động trực tiếp trao đổi về việc làm, tiền lương, thu nhập, bảo hiểm, an toàn lao động, điều kiện làm việc, bữa ăn ca, nhà ở, đời sống văn hóa, an ninh trật tự... Nhiều nội dung thuộc thẩm quyền được doanh nghiệp, cơ quan chuyên môn và Công đoàn trao đổi, làm rõ ngay tại hội nghị.

Chương trình "Lắng nghe đoàn viên, người lao động nói" ở phường Đông Mai.

Ông Đỗ Văn Hùng, Chủ tịch Công đoàn phường Đông Mai cho rằng, những cuộc gặp trực tiếp giúp Công đoàn nắm tâm tư, nguyện vọng của công nhân rõ và sát hơn. Có những vướng mắc trong công việc, đời sống nếu chỉ nắm qua báo cáo sẽ khó thấy hết. Khi người lao động trực tiếp nói, Công đoàn, doanh nghiệp, chính quyền, cơ quan chuyên môn cùng nghe, những vấn đề thuộc thẩm quyền có thể trao đổi ngay; các kiến nghị khác cũng có cơ sở để tổng hợp, chuyển đúng nơi giải quyết.

Trong tháng 7 và 8, các chương trình lắng nghe được tổ chức từ cấp thành phố tại KCN Đông Mai, KCN Hải Yên đến Uông Bí, Quảng Yên, Cẩm Phả, Yên Tử, Bãi Cháy... Các công đoàn cơ sở cũng tăng cường đối thoại, gặp gỡ người lao động tại doanh nghiệp.

Theo bà Đặng Thị Kim Chung, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Quảng Ninh, những ý kiến tại các cuộc đối thoại cho thấy khá rõ những vấn đề công nhân đang quan tâm trong việc làm và đời sống. Đây là cơ sở để tổ chức Công đoàn nắm sát hơn nhu cầu của đoàn viên, kịp thời đề xuất giải pháp chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của người lao động. Điều quan trọng là việc lắng nghe phải gắn với giải quyết: Những nội dung thuộc thẩm quyền cần trao đổi, làm rõ; những kiến nghị vượt thẩm quyền phải được tổng hợp, chuyển đến cơ quan có trách nhiệm và tiếp tục theo dõi, phản hồi kết quả tới người lao động.

Một cuộc đối thoại có thể khép lại sau vài giờ, nhưng việc lắng nghe không dừng ở hội trường. Người lao động cần câu hỏi có câu trả lời, kiến nghị chính đáng có người theo dõi. Với Công đoàn, nghe đúng những điều công nhân đang lo, đang cần là cơ sở để hoạt động đại diện, chăm lo ngày càng sát với đời sống đoàn viên.

Thanh Hằng