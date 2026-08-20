Phường Bãi Cháy: Trách nhiệm trong công tác tiếp công dân

Sau hơn một năm Bãi Cháy thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, số lượng đơn thư của công dân tăng nhiều so với cùng kỳ của những năm trước do tập trung gửi về UBND phường để được xem xét giải quyết. Thường trực Đảng ủy, HĐND và UBND phường Bãi Cháy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh.

Lãnh đạo và các phòng chuyên môn phường Bãi Cháy lắng nghe ý kiến, những vướng mắc về lĩnh vực đất đai của công dân.

Để giải đáp các thắc mắc liên quan đến điều kiện và thủ tục cấp lần đầu, chuyển mục đích sử dụng đất theo Luật Đất đai năm 2024, vừa qua, ông Nguyễn Văn Hiệp ở tổ 4, khu Bãi Cháy 9, đã được cán bộ phụ trách chuyên môn phường Bãi Cháy thông tin, làm rõ những vướng mắc về thủ tục liên quan đến phần diện tích đất sử dụng của gia đình ông.

Ông Hiệp chia sẻ: “Những thay đổi trong công tác tiếp công dân của phường Bãi Cháy đã giúp tôi hiểu và nắm bắt được các thông tin về Luật Đất đai. Lãnh đạo phường và các phòng chuyên môn cũng đã hướng dẫn rõ ràng, minh bạch, hồ sơ được tiếp nhận nhanh chóng và những vướng mắc của tôi cũng đã được giải đáp ngay tại cơ sở, giúp tôi không phải đi lại nhiều lần”.

Để kịp thời tiếp nhận, phân loại, xử lý và giải quyết đơn thư thuộc thẩm quyền theo đúng quy định của pháp luật, UBND phường Bãi Cháy duy trì nghiêm túc việc tiếp công dân định kỳ, tiếp công dân thường xuyên tại trụ sở; tăng cường đối thoại, hướng dẫn, giải thích để công dân hiểu, đồng thuận, hạn chế phát sinh đơn thư vượt cấp, kéo dài; đồng thời thực hiện đầy đủ chế độ thông tin, báo cáo theo quy định.

Cán bộ Trung tâm phục vụ hành chính công phường Bãi Cháy giải quyết TTHC cho người dân.

6 tháng đầu năm 2026, UBND phường Bãi Cháy đã tiếp 90 lượt công dân, tiếp nhận 58 đơn với 58 vụ việc. Nội dung đơn thư, kiến nghị, phản ánh của công dân chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực quản lý đất đai, bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, trật tự đô thị, quản lý xây dựng và một số nội dung liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính. Các vụ việc phát sinh đều được UBND phường chỉ đạo xem xét, giải quyết hoặc phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền xử lý kịp thời, đúng quy định của pháp luật. Đối với kết quả giải quyết đơn thư KN, TC, phản ánh, kiến nghị, đề nghị, địa phương đã tập trung giải quyết 114/144 đơn kiến nghị, đề nghị, đạt 79,17%; đang tiếp tục giải quyết 30 đơn.

Ông Lê Văn Thắng, Phó Chủ tịch UBND phường Bãi Cháy, cho biết: “Thời gian tới, để các vụ việc được giải quyết theo hướng triệt để, đảm bảo kịp thời đúng quy định không để bức xúc hình thành điểm nóng, phường Bãi Cháy duy trì việc tổ chức tiếp công dân định kỳ theo quy định của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phường hằng tháng; tăng cường đối thoại, tiếp xúc với công dân; thường xuyên tổ chức các cuộc họp nhằm tháo gỡ vướng mắc trong giải quyết đơn thư của công dân; phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức CT-XH trong việc tuyên truyền, vận động, thuyết phục công dân chấp hành các quyết định giải quyết khiếu nại và kết luận, quyết định xử lý đã được xác định là đúng chính sách, pháp luật. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với tổ dân, khu phố đẩy mạnh công tác hòa giải, đối thoại, vận động, thuyết phục công dân chấm dứt khiếu nại, tố cáo không đúng, giảm thiểu các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo từ cơ sở; nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức thực thi nhiệm vụ công vụ...”

Việc nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo không chỉ góp phần giữ vững ổn định chính trị, xã hội trên địa bàn phường Bãi Cháy, mà còn tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế, xã hội của địa phương và củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân đối với bộ máy chính quyền.

Đinh Hằng