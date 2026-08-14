Liên hoan các Đội tuyên truyền măng non “Phòng, chống đuối nước, tai nạn thương tích và xâm hại trẻ em” năm 2026

Ngày 14/8, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn - Hội đồng Đội tỉnh Quảng Ninh tổ chức Liên hoan các Đội tuyên truyền măng non “Phòng, chống đuối nước, tai nạn thương tích và xâm hại trẻ em” năm 2026.

Phần thi Măng non xin chào của Đội Tuyên truyền măng non số 3.

Tham gia Liên hoan có 3 đội tuyên truyền măng non tiêu biểu đến từ các địa phương: Đông Triều, An Sinh, Mạo Khê, Bình Khê, Hoàng Quế, Yên Tử (đội 1); Liên Hoà, Phong Cốc, Hà An, Hiệp Hoà, Đông Mai, Quảng Yên (đội 2); Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3, Hải Ninh, Hải Sơn, Vĩnh Thực (đội 3).

Các đội cùng tham gia phần thi Măng non thông thái, tìm hiểu kiến thức về phòng chống đuối nước, tai nạn thương tích và xâm hại trẻ em.

Qua 3 phần thi: “Măng non xin chào”, “Măng non thông thái” và “Măng non tuyên truyền”, các tuyên truyền viên măng non đã thể hiện trí tuệ, tài năng, sự tự tin, bản lĩnh sân khấu và tinh thần trách nhiệm; qua đó truyền tải những thông điệp gần gũi, dễ nhớ, dễ thực hiện về phòng, chống đuối nước, tai nạn thương tích và xâm hại trẻ em đến bạn bè, gia đình và cộng đồng.

Phần thi “Măng non tuyên truyền” được chuẩn bị công phu, sáng tạo với những tình huống gần gũi trong đời sống của các em thiếu nhi.

Kết thúc Liên hoan, Ban Tổ chức đã trao các giải nhất, nhì, ba cho các đội thi. Đội tuyên truyền măng non số 1 (gồm các phường Đông Triều, An Sinh, Mạo Khê, Bình Khê, Hoàng Quế và Yên Tử) đã xuất sắc giành giải nhất.

Đội tuyên truyền măng non số 1 giành giải nhất tại liên hoan.

Liên hoan là dịp để các đơn vị giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, giới thiệu những mô hình, cách làm hiệu quả trong công tác tuyên truyền, giáo dục kỹ năng phòng ngừa đuối nước, tai nạn thương tích và xâm hại trẻ em. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của các đội tuyên truyền măng non tại cơ sở, phát huy vai trò của đội viên, thiếu nhi theo thông điệp “Mỗi đội viên là một tuyên truyền viên nhỏ tuổi”, tích cực lan tỏa kiến thức, kỹ năng và những hành động đẹp trong bảo vệ, chăm sóc trẻ em.