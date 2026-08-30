Liên hoan phim Venice quy tụ dàn sao và nhiều tác phẩm mang tính thời sự

Liên hoan phim Venice lần thứ 83 sẽ khai mạc ngày 2/9 trên đảo Lido với sự góp mặt của nhiều ngôi sao điện ảnh, các tác phẩm được kỳ vọng trong mùa giải thưởng, cùng loạt phim tài liệu về những vấn đề thời sự liên quan đến Elon Musk, xung đột Ukraine và Gaza. Tuy nhiên, kỳ liên hoan năm nay cũng tiếp tục gây tranh luận khi chỉ có một nữ đạo diễn góp mặt trong hạng mục tranh giải chính.

Hình ảnh do Liên hoan phim Venice công bố cho thấy một cảnh trong “NAZA”, bộ phim tài liệu của The Guardian do Yuval Abraham và Rachel Szor đạo diễn. Ảnh: AP.

Nhiều tên tuổi như Noel và Liam Gallagher, Robert Pattinson, Rooney Mara, George Clooney và Penélope Cruz dự kiến sẽ xuất hiện trên thảm đỏ Venice năm nay. Một số tác phẩm trình chiếu tại đây cũng được kỳ vọng sẽ trở thành ứng viên Oscar.

Tuy nhiên, sự chú ý có thể không chỉ tập trung vào các ngôi sao Hollywood mà vào cả những vai diễn mà họ thể hiện. Trong chương trình năm nay, Robert Pattinson hóa thân thành Chris Hansen, người dẫn chương trình trong phim “To Catch a Predator”, Dakota Johnson vào vai Marilyn Monroe, Guy Pearce đóng Rupert Murdoch.

Ngoài ra, cái tên được nhắc đến nhiều nhất lại có thể không xuất hiện tại Venice: tỷ phú Elon Musk.

Đạo diễn Alex Gibney, từng đoạt Oscar, đã dành gần 4 năm thực hiện bộ phim tài liệu dài gần 4 giờ về người giàu nhất thế giới. Khi dự án được công bố, Musk gọi tác phẩm là một “đòn công kích” trên mạng xã hội.

Bên cạnh bộ phim về Musk, Venice năm nay dành không gian đáng kể cho các phim tài liệu gắn với những vấn đề quốc tế nổi bật.

Trong “My Undesirable Friends: Part II - Exile”, đạo diễn Julia Loktev tiếp tục theo chân các nhà báo độc lập người Nga rời quê hương sau khi xung đột Ukraine nổ ra.

“Bạn thấy những nhà báo rất trẻ phải rời đất nước chỉ với vài giờ chuẩn bị. Họ đứng trước lựa chọn: ngừng đưa tin về sự thật của cuộc chiến, vào tù hoặc ra nước ngoài để tiếp tục làm nghề” - đạo diễn Loktev nói.

Cũng giống như phần 1, phần 2 của bộ phim kéo dài gần 6 giờ.

Trong khi đó, xung đột tại Gaza hiện diện trong “NAZA”, tác phẩm được bổ sung muộn vào hạng mục tranh giải chính, do hai nhà làm phim từng tham gia thực hiện bộ phim đoạt Oscar “No Other Land” thực hiện.

Venice từ lâu được xem là một trong những điểm khởi đầu quan trọng của mùa giải Oscar.

“Wild Horse Nine” của đạo diễn Martin McDonagh, với John Malkovich và Sam Rockwell vào vai các đặc vụ CIA trong những năm 1970, được đánh giá là một ứng viên đáng chú ý. Hai bộ phim gần đây nhất của McDonagh đều ra mắt tại Venice trước khi nhận đề cử Oscar.

Đạo diễn Florian Zeller trở lại với phim tâm lý giật gân “Bunker”, có sự tham gia của Penélope Cruz và Javier Bardem. Danny Boyle khai thác bước ngoặt của báo chí lá cải trong “Ink”, trong khi “Primetime” của Lance Oppenheim thu hút sự chú ý với diễn xuất của Robert Pattinson và câu chuyện về văn hóa truyền hình thực tế đầu những năm 2000.

Đạo diễn Nhật Bản Hirokazu Kore-eda giới thiệu “Look Back”, kể về hai cô gái ở một thị trấn nhỏ nuôi ước mơ trở thành họa sĩ manga. Nhà làm phim Hàn Quốc Lee Chang-dong trở lại với “Possible Love”, khai thác các chủ đề về lao động và tự do thông qua câu chuyện của hai cặp vợ chồng.

Một vấn đề khác tiếp tục gây chú ý là sự hiện diện của các nữ đạo diễn. Trong hạng mục tranh giải chính năm nay chỉ có tên một nữ đạo diễn, May El-Toukhy, người Đan Mạch gốc Ai Cập.

Điều tương tự từng xảy ra năm 2018, khi Venice cam kết hướng tới mục tiêu ít nhất một nửa số phim tranh giải do phụ nữ đạo diễn vào năm 2020. Tuy nhiên, mục tiêu này đến nay vẫn chưa đạt được.

Đáng chú ý, Maggie Gyllenhaal, người từng giành giải Kịch bản hay nhất tại Venice năm 2021 với “The Lost Daughter”, năm nay giữ vai trò Chủ tịch Ban giám khảo. Trong lịch sử liên hoan phim Venice, mới chỉ có bảy phụ nữ giành Sư tử Vàng.