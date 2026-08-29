Mãn nhãn trình diễn 3D Mapping bên bờ di sản

Thông qua công nghệ 3D Mapping hiện đại, bên bờ Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long đưa khán giả bước vào hành trình khám phá vẻ đẹp của Quảng Ninh. Đông đảo người dân và du khách có mặt, chăm chú theo dõi, ghi lại những khoảnh khắc ấn tượng của màn trình diễn ánh sáng trên kiến trúc tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh.

“Quảng Ninh: Hành trình Ngũ Hành” - màn trình diễn âm thanh, ánh sáng mang đến cách tiếp cận mới mẻ, kết nối di sản và công nghệ để kể câu chuyện về vùng đất bên bờ di sản.

Những hình ảnh trình chiếu mở ra hành trình khám phá Quảng Ninh qua thế giới ánh sáng, âm thanh và công nghệ 3D Mapping.

Vẻ đẹp vịnh Hạ Long được tái hiện bằng những lớp hình ảnh đa chiều, tạo cảm giác không gian như vượt khỏi bề mặt kiến trúc.

Hình ảnh người thợ mỏ và nhịp điệu lao động được khắc họa mạnh mẽ, tái hiện tinh thần “Kỷ luật và Đồng tâm” của vùng đất mỏ.

Hình ảnh Yên Tử và Chùa Đồng được tái hiện một cách kỳ ảo, tạo nên một không gian linh thiêng giữa những lớp ánh sáng chuyển động liên tục.

Công nghệ 3D mapping tạo hiệu ứng bóc tách và biến đổi bề mặt kiến trúc, mang đến cảm giác những hình ảnh đang chuyển động, vươn ra khỏi không gian trình chiếu.

Công nghệ trình chiếu 3D Mapping hiện đại...

...tạo nên một bữa tiệc âm thanh và ánh sáng thú vị bên bờ di sản.

Không gian trình chiếu cũng khéo léo truyền tải những thông điệp phát triển của Quảng Ninh.

Hiệu ứng chiều sâu nhiều lớp khiến khán giả có cảm giác đang trực tiếp bước vào những không gian cảnh quan đặc trưng của Quảng Ninh.

Nhiều người dân, du khách tranh thủ dùng điện thoại ghi lại những khoảnh khắc ấn tượng của chương trình.

Dưới những chiếc ô, khán giả vẫn chăm chú thưởng thức chương trình, tạo nên một hình ảnh đẹp về sự háo hức trước màn trình diễn nghệ thuật công nghệ.

Khán giả chăm chú theo dõi từng chuyển động của ánh sáng, hình ảnh và âm thanh trong màn trình diễn.

Nhiều du khách cùng nhau theo dõi màn trình diễn, chia sẻ những khoảnh khắc đáng nhớ khi tới du lịch tại Quảng Ninh.

Du khách thích thú với màn trình diễn âm thanh và ánh sáng ngay bên bờ di sản vịnh Hạ Long