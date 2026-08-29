Khai mạc Giải Dân vũ thể thao, Zumba, Võ nhạc, Dân vũ dưỡng sinh, đồng diễn Quảng Ninh mở rộng 2026

Tối 29/8, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Lễ Khai mạc Giải Dân vũ thể thao, Zumba, Võ nhạc, Dân vũ dưỡng sinh, đồng diễn tỉnh Quảng Ninh mở rộng. Đây là sự kiện thể thao - văn hóa sôi nổi nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng tỉnh Quảng Ninh trở thành thành phố và góp phần tạo không khí phấn khởi, vui tươi trong mọi tầng lớp nhân dân.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chụp hình lưu niệm cùng các đội thi.

Giải đấu năm nay quy tụ đông đảo các vận động viên, vũ công, hội viên đến từ các Liên đoàn, Hội, Câu lạc bộ Dân vũ thể thao, Zumba, Yoga, Khiêu vũ thể thao trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh và nhiều tỉnh, thành lân cận. Các đội sẽ cùng nhau tranh tài ở nhiều nội dung hấp dẫn, bao gồm: Dân vũ thể thao, Zumba, Võ nhạc, Dân vũ dưỡng sinh, Đồng diễn tập thể.

Tiết mục đồng diễn sôi động, rực rỡ sắc màu của các đội thi ngay sau lễ khai mạc.

Theo kế hoạch của Ban Tổ chức, các nội dung thi đấu sẽ diễn ra liên tục từ 18h đến 22h30 trong các ngày từ 29/8 đến hết ngày 31/8/2026. Lễ bế mạc và trao giải sẽ được tiến hành vào tối 31/8.

Giải Dân vũ thể thao, Zumba, Võ nhạc, Dân vũ dưỡng sinh, đồng diễn tỉnh Quảng Ninh mở rộng không chỉ là sân chơi giao lưu, học hỏi, nâng cao sức khỏe và đời sống tinh thần cho nhân dân, tiếp tục đẩy mạnh phong trào "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại", mà còn là điểm nhấn văn hóa – du lịch đặc sắc phục vụ nhân dân và du khách thập phương khi đến với Quảng Ninh trong dịp này.