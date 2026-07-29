Mạng xã hội X ra mắt X Money, tham vọng trở thành “siêu ứng dụng” tài chính

Mạng xã hội X, trước đây là Twitter, của tỷ phú Elon Musk vừa chính thức ra mắt dịch vụ tài chính X Money, cho phép người dùng chuyển tiền theo thời gian thực và sử dụng thẻ ghi nợ mang thương hiệu X. Đây là bước đi mới nhất trong tham vọng biến X thành một "siêu ứng dụng" tích hợp mạng xã hội với các dịch vụ tài chính.

Giao diện mạng xã hội X hiển thị trên máy tính và điện thoại. Ảnh: AP

Dù được giới thiệu như một tài khoản ngân hàng, X Money thực chất không phải là một ngân hàng mới. Dịch vụ này vận hành trên nền tảng công nghệ và hạ tầng của Cross River Bank – mô hình đang được nhiều công ty công nghệ tài chính áp dụng nhằm rút ngắn thời gian triển khai dịch vụ, thay vì phải trải qua quy trình xin giấy phép thành lập ngân hàng vốn tốn kém và kéo dài.

Hiện X Money mới được triển khai theo hình thức chỉ dành cho người dùng được mời. Những người tham gia sẽ được cấp thẻ ghi nợ Visa mang thương hiệu X, có thể sử dụng tại các cây ATM, đồng thời chuyển tiền trực tiếp cho những người dùng X khác theo thời gian thực. Trong giai đoạn đầu, lời mời chỉ được gửi tới người dùng trả phí của nền tảng.

Để thu hút khách hàng, X Money đưa ra mức lãi suất tiền gửi lên tới 6%/năm cùng chương trình hoàn tiền 3% cho một số giao dịch đủ điều kiện. Tuy nhiên, để được hưởng mức lãi suất này, người dùng phải duy trì số dư tối thiểu 1.000 USD và đăng ký gói dịch vụ trả phí của X với mức phí từ 8 USD/tháng. Theo tính toán, người dùng cần duy trì số dư khoảng 1.600 USD để khoản lãi nhận được có thể bù đắp chi phí thuê bao hằng tháng.

Tham vọng xây dựng một "siêu ứng dụng" tích hợp các dịch vụ tài chính đã được Elon Musk theo đuổi trong nhiều năm. Trước khi mua lại Twitter và đổi tên nền tảng thành X, ông từng sáng lập X.com – một trong những ngân hàng trực tuyến đầu tiên. Doanh nghiệp này sau đó được sáp nhập và phát triển thành PayPal, nền tảng thanh toán điện tử nổi tiếng hiện nay.

Dù vậy, X Money sẽ phải bước vào một thị trường cạnh tranh gay gắt. Dịch vụ chuyển tiền ngang hàng tại Mỹ hiện do Venmo của PayPal dẫn đầu, bên cạnh các đối thủ lớn như Zelle và Cash App. Với phạm vi triển khai còn hạn chế và mới chỉ mở cho một bộ phận người dùng, X Money sẽ cần thêm thời gian để chứng minh sức hút cũng như khả năng cạnh tranh trên thị trường thanh toán số.