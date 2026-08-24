Mạo Khê - động lực phát triển phía Tây Quảng Ninh

Với nền tảng công nghiệp lâu đời, quy mô dân cư lớn và lợi thế kết nối trực tiếp với Hải Phòng, vùng Đồng bằng sông Hồng, phường Mạo Khê đang mở rộng không gian phát triển, tạo thêm động lực từ công nghiệp, thương mại - dịch vụ và logistics.

Sau sắp xếp đơn vị hành chính, phường Mạo Khê có diện tích 46,55km², dân số trên 72.000 người, gồm 19 khu phố. Quy mô mới đã tạo nên một thị trường tiêu dùng lớn, nguồn lao động dồi dào và dư địa đáng kể cho phát triển sản xuất, dịch vụ. Đáng chú ý, Mạo Khê nằm ở cửa ngõ phía Tây Quảng Ninh, trên trục Quốc lộ 18A, trong vùng giao thoa giữa Quảng Ninh với Hải Phòng, Bắc Ninh, Hà Nội và vùng Đồng bằng sông Hồng. Theo hướng Hải Phòng, địa bàn chỉ cách trục Đông - Tây khoảng 5km, Quốc lộ 5 khoảng 10km, sân bay Cát Bi khoảng 20km. Khoảng cách ngắn tới các trung tâm công nghiệp, cảng biển và đầu mối giao thông lớn đang trở thành một lợi thế kinh tế rõ nét của địa phương.

Diện mạo đô thị phường Mạo Khê ngày càng mở rộng, tạo nền tảng cho phát triển thương mại, dịch vụ và thu hút đầu tư.

Lợi thế ấy tiếp tục được mở rộng cùng quá trình đầu tư hạ tầng liên kết vùng. Tuyến đường ven sông được định hướng quy mô 10 làn xe, đoạn qua Mạo Khê dài khoảng 10km, kết nối với Vành đai 5 vùng Thủ đô. Cùng với hệ thống đường thủy, mạng lưới giao thông này tạo điều kiện để hàng hóa từ Mạo Khê tiếp cận nhanh hơn các trung tâm sản xuất, cảng biển và thị trường lớn; đồng thời mở thêm khả năng tham gia sâu hơn vào chuỗi sản xuất, lưu thông và phân phối của khu vực.

Những lợi thế về vị trí và hạ tầng đang được đặt trên một nền kinh tế vốn mang đậm đặc trưng công nghiệp - dịch vụ. Hiện công nghiệp - xây dựng chiếm 65,32% cơ cấu kinh tế của phường; dịch vụ, thương mại, du lịch 33,65%; nông nghiệp chỉ còn 1,03%. Bởi vậy, với không gian tăng trưởng của Mạo Khê đang cần được mở rộng theo hướng đa dạng hơn.

Trồng rau theo phương pháp thủy canh tại Công ty CP Đầu tư xây dựng và thương mại 188 (phường Mạo Khê).

Theo định hướng đến năm 2030, Mạo Khê tập trung phát triển các khu, cụm công nghiệp mới với tổng diện tích trên 200ha, ưu tiên công nghiệp sạch, công nghiệp hỗ trợ và các lĩnh vực sản xuất hiện đại. Việc nghiên cứu mở rộng Cụm công nghiệp Yên Thọ, phát triển Cụm công nghiệp Mạo Khê 2 cho thấy địa phương đang chủ động chuẩn bị thêm không gian để đón các dự án mới.

Không gian sản xuất được mở rộng cũng đặt ra nhu cầu lớn hơn về vận chuyển, kho bãi và phân phối hàng hóa. Vì vậy, logistics đang được xác định là một dư địa phát triển gắn trực tiếp với lợi thế cửa ngõ của Mạo Khê. Địa phương định hướng hình thành các cơ sở hậu cần, kho bãi, trung chuyển, cảng thủy nội địa dọc các tuyến sông; khai thác vị trí gần Hải Phòng và các trung tâm công nghiệp lân cận để phát triển dịch vụ vận tải, phân phối hàng hóa. Khi các mắt xích này được hình thành đồng bộ, Mạo Khê có thể không chỉ là nơi sản xuất mà còn đảm nhiệm thêm chức năng trung chuyển và cung ứng dịch vụ cho khu vực phía Tây của Quảng Ninh.

Ông Bùi Thanh Bình, khu Vĩnh Phú, phường Mạo Khê, chia sẻ: “Trước đây việc đi lại, vận chuyển hàng hóa ở một số tuyến còn khó khăn, nay đường sá được đầu tư nên thuận lợi hơn nhiều. Khu vực Mạo Khê dân cư đông, hoạt động buôn bán, dịch vụ cũng ngày càng sôi động. Người dân chúng tôi mong các dự án công nghiệp, dịch vụ tiếp tục được triển khai để tạo thêm việc làm, thêm cơ hội làm ăn ngay tại địa phương”.

Ứng dụng công nghệ trong dạy và học tại Trường THCS Mạo Khê, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của địa phương.

Nền tảng dịch vụ của Mạo Khê cũng tương đối rõ nét. Với hơn 72.000 dân, trên địa bàn hiện tập trung 15 ngân hàng thương mại cùng hệ thống doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cơ sở thương mại - dịch vụ. Cùng với đó là 32 cơ sở giáo dục từ mầm non đến đại học, với trên 18.000 học sinh, sinh viên. Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh và các cơ sở đào tạo nghề tạo nguồn nhân lực kỹ thuật cho các ngành công nghiệp, cơ khí, chế biến chế tạo, công nghệ thông tin và dịch vụ. Đây là những điều kiện quan trọng để địa phương hình thành hệ sinh thái dịch vụ và nhân lực phục vụ quá trình mở rộng sản xuất, thu hút đầu tư.

Theo Chủ tịch UBND phường Mạo Khê Nguyễn Quang Đán, địa phương xác định phải khai thác tốt lợi thế vị trí và nền tảng công nghiệp hiện có, đồng thời mở thêm các không gian phát triển mới. Trọng tâm là phối hợp hoàn thiện quy hoạch, chuẩn bị quỹ đất, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng và đầu tư hạ tầng kết nối; tạo điều kiện để các khu, cụm công nghiệp, dịch vụ logistics và các dự án ngoài ngân sách sớm được triển khai. Cùng với đó, phường tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, ưu tiên thu hút công nghiệp sạch, công nghiệp hỗ trợ, ứng dụng công nghệ cao, từng bước nâng giá trị gia tăng và giảm phụ thuộc vào khai thác tài nguyên. Mục tiêu không chỉ là tăng quy mô kinh tế, mà từng bước hình thành một không gian công nghiệp - dịch vụ - logistics có khả năng kết nối và lan tỏa đối với khu vực phía Tây Quảng Ninh.