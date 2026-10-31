Chương trình giao lưu nghệ thuật “Tiếng hát hữu nghị Việt - Trung 2026”

Tối 30/10, tại Nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam đã diễn ra chương trình giao lưu nghệ thuật “Tiếng hát hữu nghị Việt - Trung 2026”.

Nghệ sĩ Ưu tú Hoàng Tùng thể hiện ca khúc "Mùa thu cho em", một sáng tác của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên. Ảnh: BTC chương trình.

Tại chương trình, các nghệ sĩ đến từ Việt Nam, Trung Quốc và Hồng Kông (Trung Quốc) cùng đem đến cho khán giả nhiều tiết mục đơn ca, hợp xướng, hòa tấu nhạc cụ dân tộc đặc sắc. Chương trình lần này có chủ đề rộng hơn và tạo không gian cho người nghe được thả hồn vào nhiều trạng thái khác nhau. Đó là những bài dân gian mang âm hưởng của Trung Quốc, bài dân gian mang âm hưởng Việt Nam và những bài song ca ngọt ngào chất tình ca để khán giả trải nghiệm và cảm nhận được giai điệu âm nhạc, văn hóa giữa hai nước.

Đặc biệt, ca sĩ, NSƯT Hoàng Tùng, một người con của Quảng Ninh, đã có lần thứ hai tham gia chương trình. Tại đêm diễn, ca sĩ Hoàng Tùng đã chọn ca khúc "Mùa thu cho em", một tình khúc của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên và ca khúc "Hà Nội đêm trở gió" của nhạc sĩ Trọng Đài để người nghe cảm nhận được rõ hơn vẻ đẹp mùa thu Việt Nam.



Với sức lan tỏa của âm nhạc và sự tham gia của các nghệ sĩ Việt Nam và Trung Quốc, đêm diễn nghệ thuật đã mang đến cho công chúng một không gian nghệ thuật giàu cảm xúc, góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, củng cố tình hữu nghị và thúc đẩy giao lưu văn hóa giữa hai nước.

Trong những năm qua, chương trình “Tiếng hát hữu nghị Việt - Trung” từng bước trở thành hoạt động giao lưu nghệ thuật có ý nghĩa, góp phần làm phong phú đời sống văn hóa, tăng cường kết nối giữa nghệ sĩ và khán giả hai nước.