Mỹ ghi nhận 2 ca tử vong đầu tiên liên quan đến ký sinh trùng gây tiêu chảy Cyclospora

Bang Michigan (Mỹ) vừa ghi nhận hai ca tử vong liên quan đến đợt bùng phát ký sinh trùng Cyclospora, đánh dấu những ca tử vong đầu tiên tại Mỹ được xác nhận liên quan đến bệnh do ký sinh trùng Cyclospora gây ra.

Chuỗi nhà hàng Taco Bell tại Mỹ, nơi phục vụ rau diếp cắt nhỏ được cho là liên quan đến ổ dịch Cyclospora. Ảnh: AP.

Sở Y tế và Dịch vụ Nhân sinh bang Michigan cho biết cả hai bệnh nhân đều mắc bệnh nền, khiến tình trạng nhiễm trùng đường ruột và mất nước diễn biến nặng hơn. Cơ quan này không công bố thêm thông tin về danh tính cũng như hoàn cảnh của các nạn nhân.

Cyclospora là một loại ký sinh trùng cực nhỏ có dạng hình cầu, gây bệnh Cyclosporiasis với triệu chứng điển hình là tiêu chảy nhiều nước, đi ngoài nhiều lần trong ngày, và đôi khi gây nghiêm trọng. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), các đợt bùng phát thường xảy ra vào cuối mùa Xuân và mùa Hè. Tuy nhiên, CDC cho biết đây là căn bệnh hiếm khi gây tử vong.

Cyclospora lây truyền qua đường phân - miệng, chủ yếu khi con người ăn hoặc uống thực phẩm, nước bị nhiễm phân chứa ký sinh trùng. Trước đây, nhiều trường hợp nhiễm bệnh được xác định có liên quan đến việc sử dụng rau, củ, quả bị nhiễm nguồn nước tưới có chứa phân.

Tiến sĩ Joel Kammeyer, Trưởng khoa Bệnh truyền nhiễm thuộc Đại học Wayne State và Trung tâm Y tế Detroit, nhận định hai ca tử vong là một "bi kịch", nhưng nhấn mạnh rằng trong số hàng nghìn ca mắc bệnh, đây mới là hai trường hợp tử vong được ghi nhận.

“Với những bệnh nhân khỏe mạnh, bệnh Cyclosporiasis tương đối dễ điều trị. Tuy nhiên, ở những người có bệnh nền, tình trạng mất nước nghiêm trọng có thể dẫn đến các biến chứng nguy hiểm, thậm chí đe dọa tính mạng” - Ông Joel Kammeyer nhận định.

So với các bệnh lây truyền qua thực phẩm như nhiễm khuẩn Salmonella hay E. coli, bệnh Cyclosporiasis ít phổ biến hơn và phần lớn các ca mắc cũng khó xác định chính xác nguồn lây.

Tuy nhiên, số ca mắc tại Mỹ đã tăng mạnh trong khoảng một thập kỷ qua, đặc biệt trong giai đoạn 2018-2019. Riêng năm 2019 ghi nhận khoảng 4.700 ca, mức cao nhất từng được ghi nhận.

Theo CDC, đợt bùng phát hiện nay đã có hơn 18.000 ca được xác nhận hoặc nghi nhiễm. Trong khi đó, số liệu tổng hợp từ các bang cho thấy tổng số ca trên toàn nước Mỹ đã vượt 20.000.

Giới chức y tế liên bang xác định rau diếp nhập khẩu từ Mexico, được phục vụ tại các nhà hàng Taco Bell ở 9 bang, là một trong những nguồn lây chính của đợt bùng phát. Tính đến cuối tháng 7, đã có 1.947 ca được xác định có liên quan đến nguồn thực phẩm này, trong đó ít nhất 98 người phải nhập viện.

CDC cho biết cuộc điều tra vẫn đang được mở rộng và không loại trừ khả năng còn có các thương hiệu, nhà bán lẻ hoặc nhà phân phối khác liên quan đến đợt bùng phát.