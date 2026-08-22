Nâng cao chất lượng dịch vụ công

Quảng Ninh đang tiếp tục đổi mới phương thức cung cấp dịch vụ công theo hướng hiện đại, chủ động và ngày càng thuận tiện. Tiếp nhận hồ sơ không phụ thuộc địa giới, khai thác và tái sử dụng dữ liệu, đưa các tiện ích số đến tận điểm giao dịch đang từng bước giảm thời gian, giấy tờ và công sức đi lại cho người dân, qua đó nâng cao chất lượng phục vụ của nền hành chính.

Trước khi đến Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Mạo Khê thực hiện thủ tục đất đai, bà Phạm Thị Thường (khu Công Nông, phường Mạo Khê) đã chủ động đặt lịch trên ứng dụng Mạo Khê Smart. Đến đúng giờ hẹn, bà Thường được tiếp nhận hồ sơ ngay mà không phải mất thời gian chờ đợi.

Bà Phạm Thị Thường (khu Công Nông, phường Mạo Khê) đã sử dụng rất nhiều tiện ích để nộp TTHC nhanh chóng.

Thửa đất bà Thường cần làm thủ tục nằm tại phường Hoàng Quế. Thay vì phải di chuyển hơn 10km đến Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai số 1 Đông Triều, bà Thường có thể nộp hồ sơ ngay tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Mạo Khê theo hình thức phi địa giới. Sau khi kiểm tra, hồ sơ được cập nhật trên hệ thống và chuyển trực tuyến đến đơn vị có thẩm quyền giải quyết.

“Công nghệ số đem lại sự thuận lợi vô cùng. Thửa đất của tôi ở phường Hoàng Quế, muốn chuyển nhượng lại cho con, với việc thực hiện TTHC phi địa giới, tôi đến Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Mạo Khê cũng làm được thủ tục và được hướng dẫn rất đầy đủ, chu đáo”- bà Thường chia sẻ.

Chuyển đổi số đã và đang góp phần thay đổi rõ nét trong cách cung cấp dịch vụ công. Việc tiếp nhận và luân chuyển hồ sơ đang được tổ chức theo hướng thuận tiện hơn cho người dân. Cùng với việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh đã được nâng cấp, bổ sung tính năng tiếp nhận hồ sơ phi địa giới. Hiện tỉnh đã cung cấp dịch vụ công trực tuyến phi địa giới đối với 2.210/2.210 TTHC (đạt 100%).

Theo Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Mạo Khê Lưu Thị Tâm, đối với hồ sơ phi địa giới, cán bộ thường xuyên theo dõi trên hệ thống thông tin của tỉnh; đối với thủ tục đất đai, các bước giải quyết tại cơ quan thuế, hay văn phòng đăng ký đất đai được cập nhật liên tục để phục vụ giải quyết hồ sơ cho người dân sớm nhất.

Cùng với giảm khoảng cách địa lý, tỉnh đang từng bước giảm cả những giấy tờ người dân phải mang theo, kê khai và cung cấp lại khi thực hiện TTHC. Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh hiện khai thác dữ liệu dân cư, doanh nghiệp, BHXH và kho dữ liệu của người dân để phục vụ giải quyết hồ sơ. Qua đó, một số thành phần hồ sơ bản giấy như căn cước công dân, giấy đăng ký kinh doanh, sổ BHXH... có thể được tái sử dụng từ dữ liệu đã có, thay vì yêu cầu người dân, doanh nghiệp tiếp tục nộp lại.

Kiosk thông minh giúp người dân tạo bản sao số giấy tờ nhanh chóng.

Nếu tiếp nhận phi địa giới giúp người dân giảm quãng đường đi lại và tái sử dụng dữ liệu giúp giảm giấy tờ, thì những công nghệ mới tại điểm giao dịch tiếp tục hướng tới rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục. Đến nay, 10 kiosk thông minh đã được triển khai tại 9 cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, hỗ trợ xác thực điện tử, tra cứu thông tin và cấp bản sao số tài liệu điện tử.

Trải nghiệm trực tiếp kiosk thông minh, chị Tạ Minh Châu (khu 4, phường Hà Tu) chỉ mất chưa đầy 3 phút để hoàn thành các thao tác cần thiết. Sau khi thực hiện, mã QR được tạo để chuyển bản sao số về điện thoại. Theo chị Châu, các thao tác trên kiosk nhanh chóng, thuận tiện, người dân có thể chủ động thực hiện và nhận bản sao ngay trên thiết bị cá nhân.

Đặt lịch trước, tiếp nhận phi địa giới, tái sử dụng dữ liệu, hay kiosk thông minh là những tiện ích khác nhau, nhưng đang cùng tác động vào toàn bộ hành trình thực hiện TTHC của người dân. Điều này cũng đặt ra yêu cầu cao hơn đối với quá trình chuyển đổi số trong giai đoạn tiếp theo. Không chỉ có thêm ứng dụng hay thiết bị mới, các nền tảng cần tiếp tục được hoàn thiện, dữ liệu phải được kết nối, chia sẻ và khai thác hiệu quả hơn, để mỗi tiện ích thực sự chuyển hóa thành chất lượng phục vụ.

Theo Giám đốc Sở KH&CN Nguyễn Mạnh Cường, khi Quảng Ninh chuẩn bị bước vào giai đoạn phát triển mới, người dân phải được thụ hưởng những nền tảng thông minh, những tiện ích do quá trình chuyển đổi số mang lại. Vì vậy, những kết quả hiện nay cần tiếp tục được đánh giá để tìm ra những giải pháp tốt hơn trong thời gian tới.

Việt Hưng