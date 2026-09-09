Nâng cao hiệu quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo từ cơ sở

Chiều 9/9, đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tình hình thực hiện Quy chế tiếp công dân trên địa bàn. Dự họp có đồng chí Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND thành phố cùng đại diện các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố chủ trì cuộc họp.

Quy chế tiếp công dân được triển khai với yêu cầu xác định rõ nguyên tắc, trình tự, trách nhiệm của các cơ quan trong tiếp nhận, xử lý và giải quyết vụ việc; đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, kết nối trực tuyến, số hóa hồ sơ và theo dõi tiến độ giải quyết. Các vụ việc phức tạp, đông người, kéo dài được rà soát, chuẩn bị hồ sơ, xác định rõ cơ quan chủ trì, phối hợp và hướng xử lý trước khi tổ chức tiếp công dân.

Việc thực hiện Quy chế tiếp công dân đã mang lại những kết quả rõ nét. Trong 8 tháng năm 2026, số vụ việc và số công dân đến các buổi tiếp định kỳ đều giảm trên 20% so với cùng kỳ; tỷ lệ giải quyết các vụ việc khiếu nại đến hạn đạt 95%. Nhiều vụ việc được tổ chức đối thoại, hướng dẫn và xử lý ngay từ cơ sở, qua đó hạn chế tình trạng công dân đi lại nhiều lần, khiếu kiện đông người, kéo dài. Công tác phân loại, chuyển đơn cũng được thực hiện chặt chẽ hơn, xác định rõ cơ quan có thẩm quyền giải quyết, tạo thuận lợi cho công dân trong quá trình thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Bùi Văn Khắng, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm Quy chế tiếp công dân, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong tiếp nhận, xử lý và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Đồng chí yêu cầu từng vụ việc phải được rà soát kỹ, xác định đúng thẩm quyền, rõ trách nhiệm, tiến độ và thời hạn xử lý; tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng, kéo dài, nhất là những vụ việc tiềm ẩn nguy cơ phát sinh khiếu kiện đông người.

Các sở, ngành, địa phương cần tăng cường phối hợp, chủ động nắm tình hình, giải quyết kiến nghị ngay từ cơ sở; không để xảy ra tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm hoặc chậm xử lý dẫn đến khiếu kiện vượt cấp. Cùng với đó, tiếp tục tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận sau tiếp công dân, cập nhật đầy đủ tiến độ xử lý từng vụ việc. Qua đó, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, góp phần xây dựng chính quyền gần dân, sát dân và phục vụ nhân dân.