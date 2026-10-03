Nâng cao hiệu quả Tổ công nghệ số cộng đồng

Thời gian qua, các Tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn thành phố Quảng Ninh đã phát huy vai trò, đến từng khu dân cư, hỗ trợ người dân làm thủ tục trực tuyến, sử dụng các nền tảng số và những kỹ năng cơ bản trên môi trường mạng. Khi đội ngũ này tiếp tục được giao thêm nhiệm vụ, ngày càng nhiều công việc được thực hiện ở cơ sở, thành phố đang tính toán việc kiện toàn tổ chức, đồng thời tạo thêm điều kiện để các tổ hoạt động ổn định, hỗ trợ người dân tốt hơn.

Cán bộ phường Đông Triều hướng dẫn người dân khu phố Nguyễn Bình trực tiếp sử dụng các tiện ích trên ứng dụng VNeID.

Trước khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức lại thôn, bản, khu phố, thành phố Quảng Ninh duy trì 1.538 Tổ công nghệ số cộng đồng với 11.803 thành viên, phủ 100% thôn, bản, khu phố. Các tổ đã phát huy vai trò, trực tiếp hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, các nền tảng số và kỹ năng bảo đảm an toàn trên không gian mạng. Tuy nhiên, theo phương án sắp xếp thôn, bản, khu phố, thành phố dự kiến thành lập 624 Tổ công nghệ số cộng đồng, mỗi tổ tối đa 10 thành viên, với khoảng 6.240 thành viên.

Mặc dù quy mô tổ chức tổ công nghệ số cộng đồng giảm mạnh so với trước, nhưng yêu cầu đối với từng thành viên lại cao hơn khi lực lượng này phải bám địa bàn, nắm từng nhóm dân cư và hướng dẫn người dân xử lý những nhu cầu số cụ thể. Bởi từ khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, yêu cầu chuyển đổi số ở cơ sở ngày càng cao hơn. Người dân ngày càng thực hiện nhiều thủ tục trực tuyến, dữ liệu được số hóa sâu hơn, các tiện ích số được đưa vào giải quyết công việc hằng ngày. Cùng với đó, phong trào “Bình dân học vụ số” đòi hỏi việc phổ cập kỹ năng số phải đến được từng khu dân cư, từng nhóm người, nhất là những người còn hạn chế về khả năng sử dụng công nghệ. Những điều này đặt ra yêu cầu Tổ công nghệ số cộng đồng phải tiếp tục được kiện toàn, hoạt động sát cơ sở hơn, để kịp thời hỗ trợ người dân trong những việc cụ thể hằng ngày.

Trong khi đó, thực tế cho thấy hoạt động của các tổ hiện vẫn chủ yếu dựa vào tinh thần tự nguyện, trách nhiệm của thành viên. Để hướng dẫn người dân tại cơ sở, các thành viên phải sử dụng điện thoại, dữ liệu di động, đi lại giữa các khu dân cư và duy trì trao đổi thường xuyên. Nếu không có nguồn lực tối thiểu, việc duy trì hoạt động ổn định lâu dài sẽ gặp khó khăn. Để các tổ có điều kiện thực hiện nhiệm vụ thường xuyên, thành phố đang nghiên cứu, xây dựng chính sách hỗ trợ kinh phí. Theo đề xuất của Sở Khoa học và Công nghệ, mỗi tổ được khoán 2 triệu đồng/tháng để chi cho những khoản phục vụ trực tiếp công việc như xăng xe, cước điện thoại, dữ liệu di động. Khoản kinh phí này không thay thế tinh thần tự nguyện của các thành viên, mà nhằm giúp các tổ có thêm điều kiện để thực hiện công việc được giao.

Cùng với hỗ trợ kinh phí, thành phố cũng yêu cầu hoạt động của các tổ cần gắn với những việc cụ thể, sát nhu cầu của người dân. Thành viên tổ phải nắm được những vấn đề người dân còn vướng để hướng dẫn đúng việc, đúng người, tránh làm theo phong trào. Các thành viên cũng cần được cập nhật kỹ năng để có thể hướng dẫn người dân sử dụng những dịch vụ số mới. Chính quyền cơ sở cần phối hợp với các tổ, kịp thời giải đáp những vấn đề phát sinh trong quá trình người dân sử dụng dịch vụ số. Với cơ chế hỗ trợ phù hợp, cùng yêu cầu rõ về nhiệm vụ và kết quả, 624 Tổ công nghệ số cộng đồng có thể trở thành lực lượng thường xuyên đồng hành với người dân, giúp chuyển đổi số đi từ chủ trương thành những thay đổi cụ thể trong từng khu dân cư.