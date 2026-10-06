Nâng cao năng suất lao động gắn với cải thiện thu nhập

Phong trào “Lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt” đang được các cấp Công đoàn Quảng Ninh đưa vào từng ngành nghề, doanh nghiệp. Điểm mới là thi đua không dừng ở sáng kiến, năng suất mà hướng tới mục tiêu người lao động có thu nhập, phúc lợi tốt hơn từ chính giá trị mình tạo ra.

Sản xuất tại Công ty TNHH Competition Team Technology Việt Nam.

Hiệu quả phải đo được

Tại Công ty TNHH Competition Team Technology Việt Nam, doanh nghiệp sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng, linh kiện điện tử và màn hình TV cao cấp cho các đối tác toàn cầu với hơn 1.000 lao động, phong trào thi đua gắn với từng công đoạn sản xuất, từ cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa quy trình đến thực hành 5S, nâng năng suất, chất lượng sản phẩm.

Trong không khí thi đua ấy, anh Vũ Quang Trung, Trưởng bộ phận Kho, Chủ tịch Công đoàn cơ sở, vừa trực tiếp có nhiều sáng kiến tại vị trí việc làm, vừa cùng Ban Chấp hành Công đoàn vận động đoàn viên, người lao động tích cực tham gia cải tiến, sáng tạo. Từ thực tế quản lý kho, anh Trung đề xuất quy hoạch lại mặt bằng, chuẩn hóa vị trí lưu trữ, tăng khoảng 20% khả năng lưu trữ, mà không phải mở rộng kho; cải tiến quy trình xuất, nhập, cấp phát nguyên vật liệu, thực hiện FIFO, duy trì 5S và đưa xe nâng điện vào một số công đoạn.

Các giải pháp giúp giảm khoảng 25% thời gian xử lý công việc, tăng 30% năng suất bốc xếp, giảm 30% thời gian tìm kiếm hàng hóa; độ chính xác tồn kho đạt trên 99,8%. Hiện thu nhập bình quân của người lao động Công ty TNHH Competition Team Technology Việt Nam đạt khoảng 13,5 triệu đồng/người/tháng.

Theo anh Trung, sáng kiến không nhất thiết phải bắt đầu từ những vấn đề lớn. Quan trọng là người lao động hiểu rõ công việc, thấy khâu nào còn mất thời gian, lãng phí để tìm cách xử lý. Khi quy trình gọn hơn, người lao động đỡ vất vả, doanh nghiệp giảm chi phí thì cải tiến mới thực sự có ý nghĩa.

Việc trực tiếp lao động giúp anh nhận ra những điểm còn bất hợp lý để cải tiến; hoạt động công đoàn lại giúp anh vận động đồng nghiệp cùng thi đua, sáng tạo. Từ một vị trí việc làm, tinh thần “lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt” vì thế được cụ thể hóa bằng những kết quả có thể đo đếm.

Sau lễ phát động phong trào giai đoạn 2026-2031, các cấp công đoàn đã triển khai tới 22 công đoàn xã, phường, đặc khu và công đoàn cơ sở, doanh nghiệp. Trong 9 tháng năm 2026, nhiều sáng kiến mang lại giá trị kinh tế rõ rệt, như: Phường Việt Hưng có 92 sáng kiến, đề tài, tổng giá trị làm lợi 81 tỷ đồng. Phường Yên Tử có 110 sáng kiến, làm lợi 10,325 tỷ đồng; phường Uông Bí có 29 sáng kiến, làm lợi 1,5 tỷ đồng...

Những con số trên cho thấy phong trào đã có nền tảng từ hoạt động sáng tạo ở cơ sở. Vấn đề đặt ra trong chặng đường tới là mở rộng số người tham gia, đưa nhiều sáng kiến vào thực tế sản xuất và gắn kết quả thi đua với năng suất, thu nhập của người lao động.

Thi đua lao động tại Nhà máy Ô tô Thành Công Việt Hưng.

Để năng suất trở thành thu nhập

Trước đây, “lao động giỏi”, “năng suất cao” vốn quen thuộc trong các phong trào thi đua thì nay việc đặt “thu nhập tốt” trong tên gọi phong trào giai đoạn 2026-2031 cho thấy yêu cầu rõ hơn về hiệu quả. Người lao động nâng tay nghề, sáng tạo và tạo thêm giá trị thì kết quả đó cần góp phần cải thiện thu nhập, đời sống của chính họ. Thực tế 9 tháng năm 2026, tiền lương bình quân của người lao động trên địa bàn đạt khoảng 13,7 triệu đồng/người/tháng, tăng khoảng 8% so với năm 2025.

Phong trào đặt ra những mục tiêu cụ thể: Ít nhất 65% người lao động được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng nghề; ít nhất 75% người lao động trong doanh nghiệp được tiếp cận công nghệ thông tin, kỹ năng số và thiết bị thông minh phục vụ công việc.

Hằng năm, phấn đấu có ít nhất 3.000 sáng kiến của công nhân, lao động được ứng dụng; năng suất lao động bình quân tại các đơn vị, doanh nghiệp tham gia tăng 6-8,5%; ít nhất 30% người lao động vượt định mức. Giá trị làm lợi từ sáng kiến phấn đấu tăng 10-15% mỗi năm. Thu nhập bình quân của người lao động phấn đấu tăng trên 8%/năm, phù hợp với tốc độ tăng năng suất và hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

Để đạt những mục tiêu này, các cấp công đoàn sẽ cụ thể hóa phong trào theo từng ngành, doanh nghiệp và vị trí việc làm. Công đoàn cơ sở phối hợp với doanh nghiệp xây dựng các tiêu chí có thể đo đếm như năng suất, chất lượng sản phẩm, thời gian hoàn thành công việc, mức tiết kiệm vật tư, nhiên liệu, tỷ lệ sản phẩm lỗi hay giá trị làm lợi từ sáng kiến.

Doanh nghiệp tạo điều kiện về thời gian, thiết bị, nguồn lực để người lao động nghiên cứu, cải tiến; duy trì và nhân rộng các phương pháp 5S (sàng lọc, sắp xếp, sạch sẽ, săn sóc, sẵn sàng), Kaizen (cải tiến liên tục), Lean (sản xuất tinh gọn), các tổ sáng kiến, nhóm cải tiến kỹ thuật và hội thi tay nghề.

Cơ chế khuyến khích cũng phải tạo được động lực thi đua. Theo kế hoạch của LĐLĐ thành phố, mục tiêu hằng năm ít nhất 30% người lao động có sáng kiến, giải pháp hiệu quả được khen thưởng tương xứng. Công đoàn cơ sở phối hợp với doanh nghiệp gắn tiền lương, tiền thưởng với năng suất, chất lượng, hiệu quả công việc; quan tâm thưởng sáng kiến, đào tạo nâng bậc, nâng lương và phúc lợi. Qua đó, người lao động thấy rõ lợi ích từ việc nâng tay nghề, làm chủ công nghệ hay tìm ra giải pháp giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí.

Theo bà Đặng Thị Kim Chung, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố, mỗi công đoàn cơ sở cần căn cứ đặc thù sản xuất, kinh doanh để cụ thể hóa nội dung thi đua. Doanh nghiệp sản xuất có thể tập trung vào năng suất, chất lượng, tiết kiệm nguyên vật liệu, sáng kiến kỹ thuật; lĩnh vực dịch vụ, du lịch, logistics gắn với chất lượng phục vụ, thời gian xử lý công việc và ứng dụng công nghệ. Quan trọng là doanh nghiệp có cơ chế ghi nhận, khen thưởng tương xứng để người lao động thấy rõ sáng tạo, năng suất cao vừa mang lại hiệu quả cho đơn vị, vừa góp phần cải thiện thu nhập của mình.