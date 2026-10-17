Tăng sáng kiến, giảm lãng phí trong sản xuất

Tận dụng vật tư cũ chế tạo máy móc, cải tiến quy trình, ứng dụng tự động hóa, người lao động tại nhiều doanh nghiệp đang chủ động tìm giải pháp giảm chi phí, nâng năng suất. Đây cũng là nội dung trọng tâm của cuộc vận động “3 tiết kiệm” mà các cấp Công đoàn Quảng Ninh triển khai giai đoạn 2026-2031.

Ở phòng Đo lường, Công ty TNHH Công nghiệp Chính xác ESON (VN) cán bộ, nhân viên cũng nghiên cứu cải tiến quy trình kiểm tra chất lượng sản phẩm.

Tại Công ty TNHH Công nghiệp Chính xác ESON (VN), KCN Đông Mai, tiết kiệm thể hiện trong từng công đoạn sản xuất. Doanh nghiệp khuyến khích người lao động giảm thao tác thừa, tận dụng vật tư, rút ngắn thời gian vận hành máy và sử dụng hiệu quả nhân lực. Điển hình là sáng kiến chế tạo máy quấn màng bọc bán tự động của công nhân Nguyễn Văn Công, bộ phận cơ điện.

Anh Công chia sẻ: “Trước đây, công nhân phải cầm cuộn màng đi nhiều vòng quanh thùng hàng để đóng gói thành phẩm, vừa mất thời gian, tốn sức, vừa khó bảo đảm độ đồng đều của lớp màng. Tôi đã tận dụng linh kiện, vật liệu cũ của công ty để chế tạo máy quấn màng bán tự động”. Với thiết bị này, công nhân chỉ cần đặt sản phẩm lên bàn quay, cố định màng và điều khiển máy. Hệ thống tự xoay thùng hàng, đưa màng bọc lên xuống theo chiều cao sản phẩm. Sáng kiến giúp giảm sức lao động, rút ngắn thời gian đóng gói và tiết kiệm chi phí đầu tư thiết bị.

Anh Nguyễn Văn Công, Công ty TNHH Công nghiệp Chính xác ESON (VN), KCN Đông Mai, với sáng kiến chế tạo máy quấn màng bọc bán tự động.

Ở phòng Đo lường, cán bộ, nhân viên cũng nghiên cứu cải tiến quy trình kiểm tra chất lượng sản phẩm. Anh Jia Xue Wei, kỹ sư, quản lý Phòng Đo lường, cho biết: “Trước đây, nhân viên chủ yếu dùng các dụng cụ đo thủ công để kiểm tra từng kích thước, mất nhiều thời gian và khó đáp ứng yêu cầu đối với chi tiết phức tạp. Chúng tôi đã nghiên cứu, lập trình máy đo tọa độ ba chiều (CMM) để tự động kiểm tra nhiều kích thước trong một lần vận hành, kết hợp sử dụng đồ gá chuyên dụng để cố định sản phẩm. Giải pháp giúp giảm thao tác, thời gian căn chỉnh, nâng độ chính xác và hiệu suất đo lường”.

Còn ở bộ phận sản xuất, dựa vào đề xuất của người lao động, Công ty đã triển khai tích hợp tay robot tự động đưa linh kiện vào khuôn và lấy sản phẩm sau gia công, thay thế các thao tác thủ công lặp lại, rút ngắn chu kỳ sản xuất, nâng hiệu suất thiết bị.

Chị Nguyễn Thị Nhài, Chủ tịch Công đoàn Công ty, cho biết: “Trong 9 tháng năm 2026, doanh nghiệp có 12 sáng kiến cải tiến, mang lại hiệu quả kinh tế ước tính hàng tỷ đồng. Sáng kiến xuất hiện ở nhiều vị trí, từ công nhân trực tiếp sản xuất, nhân viên kỹ thuật đến cán bộ quản lý. Công đoàn chủ động nắm bắt tình hình sản xuất, đề xuất nội dung thi đua phù hợp nên nhận được sự ủng hộ của lãnh đạo doanh nghiệp. Khi thấy sáng kiến giúp công việc nhẹ hơn, năng suất cao hơn, người lao động càng tích cực cải tiến”.

Công nhân lao động tại Công ty TNHH Công nghiệp Chính xác Eva Quảng Ninh.

Hướng dẫn số 16/HD-LĐLĐ ngày 29/8/2026 của LĐLĐ thành phố cho thấy, cuộc vận động “3 tiết kiệm” tập trung vào 3 nội dung: Tiết kiệm thời gian và sức lao động; tiết kiệm năng lượng và tài nguyên; tiết kiệm trong chi tiêu, mua sắm. Các cấp công đoàn vận động đoàn viên cải tiến kỹ thuật, giảm tiêu hao vật tư, hạn chế sản phẩm lỗi, nâng hiệu suất máy móc, tổ chức lao động khoa học. Đồng thời, đổi mới hoạt động công đoàn theo hướng thiết thực, giảm chi phí hành chính, ưu tiên nguồn lực chăm lo đoàn viên. Để cuộc vận động đạt hiệu quả, công đoàn cơ sở cần phối hợp với doanh nghiệp xây dựng chỉ tiêu tiết kiệm phù hợp từng phân xưởng, tổ đội; khuyến khích đăng ký sáng kiến, đánh giá hiệu quả và kịp thời biểu dương người lao động.

Theo bà Hoàng Thị Hồng Phấn, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Quảng Ninh, mỗi đơn vị cần lựa chọn nội dung tiết kiệm sát thực tế, có mục tiêu, kết quả cụ thể. Công đoàn chủ động phối hợp với doanh nghiệp khuyến khích, nhân rộng sáng kiến, gắn hiệu quả tiết kiệm với nâng cao thu nhập, cải thiện điều kiện làm việc và phúc lợi cho đoàn viên. Khi công nhân chủ động cải tiến thao tác, tổ sản xuất sử dụng vật tư hiệu quả, doanh nghiệp quan tâm nhân rộng sáng kiến, tiết kiệm sẽ trở thành việc làm thường xuyên. Qua đó, Cuộc vận động “3 tiết kiệm” góp phần nâng năng suất, giảm chi phí sản xuất, mang lại lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp và người lao động.