Nâng cao sức khỏe, phát triển tầm vóc cho trẻ

Quảng Ninh đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp từ chăm sóc sức khỏe ban đầu, phòng chống suy dinh dưỡng đến cải thiện chất lượng bữa ăn và giáo dục thể chất trong trường học, tạo nền tảng để trẻ em phát triển toàn diện.

Tại Trạm Y tế phường Hạ Long, chiến dịch bổ sung vitamin, uống thuốc tẩy giun… được triển khai nhằm bảo đảm trẻ trong độ tuổi quy định được tiếp cận với vi chất dinh dưỡng thiết yếu. Cùng với đó, trẻ dưới 5 tuổi được cân, đo để theo dõi tăng trưởng, đánh giá tình trạng dinh dưỡng và kịp thời phát hiện những trường hợp có nguy cơ suy dinh dưỡng.

Dược sĩ CKI Lưu Thị Hồng Nhung, Phó Giám đốc Trạm Y tế phường Hạ Long, cho biết: Theo kế hoạch của ngành Y tế, chiến dịch năm nay hướng tới mục tiêu trên 98% trẻ từ 6 tháng đến dưới 36 tháng tuổi được bổ sung vitamin A đúng quy định. Cùng với đó, toàn bộ trẻ dưới 5 tuổi được cân, đo để theo dõi sự phát triển và đánh giá tình trạng dinh dưỡng. Hoạt động này không chỉ góp phần bảo vệ sức khỏe trẻ em mà còn giúp phụ huynh nâng cao nhận thức về dinh dưỡng hợp lý, chủ động phòng chống thiếu vi chất cho con.

Cán bộ Trạm Y tế phường Hạ Long cho trẻ uống vitamin A.

Từ việc theo dõi cân nặng, chiều cao, các cán bộ y tế có thể tư vấn cho gia đình về chế độ ăn phù hợp với độ tuổi, cách chăm sóc trẻ và những dấu hiệu cần lưu ý. Đây là khâu quan trọng bởi suy dinh dưỡng, đặc biệt là suy dinh dưỡng thấp còi, có thể ảnh hưởng lâu dài đến sự phát triển thể chất và trí tuệ. Khi tình trạng này không được phát hiện, can thiệp kịp thời, trẻ có nguy cơ hạn chế khả năng học tập, giảm sức khỏe khi trưởng thành; đồng thời làm gia tăng chi phí chăm sóc y tế và ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực trong tương lai.

Chị Vũ Thị Thảo, phường Hạ Long, chia sẻ: Qua các hoạt động tư vấn, theo dõi sức khỏe tại trạm y tế, chúng tôi hiểu rõ hơn tầm quan trọng của việc bổ sung vi chất và xây dựng chế độ ăn phù hợp cho trẻ. Gia đình cần chú ý đến bữa ăn hằng ngày, theo dõi sự phát triển của con và phối hợp với cán bộ y tế để chăm sóc trẻ tốt hơn.

Tại Quảng Ninh, công tác chăm sóc dinh dưỡng được định hướng triển khai xuyên suốt từ giai đoạn mang thai đến những năm đầu đời của trẻ. Căn cứ thực trạng dinh dưỡng và điều kiện từng địa phương, ngành Y tế tham mưu, tổ chức các hoạt động can thiệp theo Chiến lược Quốc gia về dinh dưỡng giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Cùng với chăm sóc dinh dưỡng, nâng cao chất lượng giáo dục thể chất và thể thao trường học là một trong những nhiệm vụ quan trọng được ngành Giáo dục chú trọng.

Sở Giáo dục& Đào tạo TP Quảng Ninh yêu cầu các nhà trường được định hướng tổ chức hoạt động thể dục, thể thao phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý, thể trạng và điều kiện sức khỏe của học sinh; duy trì thể dục buổi sáng, thể dục giữa giờ và phát triển các câu lạc bộ thể thao. Học sinh được khuyến khích vận động hằng ngày, lựa chọn ít nhất một môn thể thao hoặc hình thức vận động phù hợp để rèn luyện thường xuyên, từng bước hình thành thói quen tốt ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Bên cạnh đó, việc dạy bơi an toàn, trang bị kỹ năng phòng chống đuối nước và tai nạn thương tích cũng được quan tâm.

Các em học sinh Trường Tiểu học Quang Trung (phường Uông Bí) sử dụng sữa uống tại trường học. Ảnh: Phương Lan

Một điểm nhấn trong các giải pháp chăm sóc dinh dưỡng trẻ em tại Quảng Ninh là chính sách hỗ trợ sữa uống tại trường theo Nghị quyết số 86/2025/NQ-HĐND ngày 14/11/2025 của HĐND tỉnh Quảng Ninh (nay là thành phố Quảng Ninh) về chính sách hỗ trợ sữa uống tại trường cho trẻ mầm non và học sinh tiểu học giai đoạn 2025-2030.

Đến nay, 100% cơ sở giáo dục mầm non và tiểu học trên địa bàn thành phố, không phân biệt công lập hay ngoài công lập, đã triển khai nghị quyết, với trên 200.450 trẻ em, học sinh được thụ hưởng. Việc đưa sữa vào chế độ dinh dưỡng học đường giúp bổ sung nguồn dưỡng chất cần thiết, hỗ trợ cải thiện khẩu phần ăn và tạo thêm điều kiện để trẻ phát triển thể chất.

Nâng cao sức khỏe, phát triển tầm vóc cho trẻ em là nhiệm vụ lâu dài, cần sự phối hợp đồng bộ giữa ngành Y tế, Giáo dục, gia đình và toàn xã hội. Quảng Ninh đang từng bước tạo dựng nền tảng chăm sóc trẻ em toàn diện hơn. Đầu tư cho sức khỏe và thể lực của trẻ hôm nay chính là góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo động lực cho sự phát triển bền vững của địa phương trong tương lai.