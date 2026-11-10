Những đóng góp sáng tạo trong y tế

Những đóng góp của đội ngũ thầy thuốc Quảng Ninh trong nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ ngày càng được ghi nhận, với nhiều công trình, sáng kiến mang lại hiệu quả thiết thực trong khám, chữa bệnh. Trong đó, Bệnh viện Đa khoa thành phố Quảng Ninh là một trong những đơn vị tích cực nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, góp phần nâng cao chất lượng điều trị và phát triển y tế chuyên sâu.

3 thầy thuốc của ngành Y tế thành phố nhận kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp sáng tạo khoa học công nghệ” do Quỹ Hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC) trao tặng (từ phải sang).

Tháng 10/2026, 3 thầy thuốc của ngành Y tế thành phố đã được Quỹ Hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC) trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp sáng tạo khoa học công nghệ”, gồm: Bác sĩ CKII Trịnh Văn Mạnh, Phó Giám đốc Sở Y tế Quảng Ninh; bác sĩ CKII Nguyễn Bá Việt, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa thành phố Quảng Ninh và bác sĩ CKII Ngô Quang Chức, Giám đốc Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh và Điện quang can thiệp của bệnh viện. Dấu ấn của các bác sĩ được thể hiện qua những công trình có giá trị ứng dụng cao. Tiêu biểu là nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật lấy huyết khối động mạch não bằng dụng cụ cơ học có sự trợ giúp của phần mềm RAPID trong điều trị đột quỵ nhồi máu não, do bác sĩ Trịnh Văn Mạnh, Ngô Quang Chức, cùng đồng nghiệp đã đạt giải Ba Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 17 (2022-2023). Công trình số hóa phác đồ điều trị và ứng dụng hệ thống hỗ trợ ra quyết định lâm sàng (CDSS) cấp độ 3, do bác sĩ Nguyễn Bá Việt làm chủ nhiệm, đã đạt giải Nhất Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Ninh lần thứ X (2024-2025) và giải Ba Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 18.

Hoạt động sáng tạo của đội ngũ thầy thuốc còn được thể hiện qua việc nghiên cứu, ứng dụng các kỹ thuật chuyên sâu. Tại Hội nghị khoa học kỹ thuật các bệnh viện khu vực duyên hải Bắc Bộ mở rộng lần thứ VIII, diễn ra ngày 23-24/10/2026 tại Ninh Bình, Bệnh viện Đa khoa thành phố Quảng Ninh tham gia với 15 báo cáo khoa học trong tổng số 75 báo cáo của hội nghị.

Các nghiên cứu tập trung vào những lĩnh vực như hồi sức cấp cứu, can thiệp tim mạch, phẫu thuật thần kinh, chẩn đoán hình ảnh và phẫu thuật ít xâm lấn… Trong đó, nhiều nghiên cứu đề cập đến những kỹ thuật phức tạp như: Ứng dụng VA-ECMO hỗ trợ can thiệp mạch vành nguy cơ cao, phẫu thuật nội soi cắt u tuyến yên qua xoang bướm, điều trị phình động mạch não cổ rộng bằng nút coil có bóng chẹn hỗ trợ… Những báo cáo này được xây dựng từ thực tiễn điều trị, tập trung đánh giá hiệu quả các phương pháp can thiệp, phẫu thuật, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm xử trí những trường hợp bệnh lý khó.

Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa thành phố Quảng Ninh báo cáo tại Hội nghị khoa học kỹ thuật các bệnh viện khu vực duyên hải Bắc Bộ mở rộng lần thứ VIII, diễn ra ngày 23-24/10/2026 tại Ninh Bình.

Không dừng ở những kết quả đã đạt được, năm 2026 đánh dấu bước phát triển mới trong hoạt động khoa học công nghệ của Bệnh viện Đa khoa thành phố Quảng Ninh. Ngày 6/6, Bệnh viện được Sở KH&CN cấp Giấy chứng nhận đăng ký tổ chức khoa học và công nghệ, tạo cơ sở pháp lý để đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển và ứng dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật vào hoạt động chuyên môn.

Cùng với đó, phong trào nghiên cứu khoa học tiếp tục thu hút sự tham gia của đội ngũ nhân viên y tế. Trong 102 đề cương đăng ký năm 2026 được đưa ra thẩm định, Hội đồng khoa học bệnh viện đã thông qua 99 đề cương nghiên cứu cấp cơ sở, gồm 81 đề cương tại cơ sở chính và 18 đề cương tại cơ sở 2. Các nhiệm vụ nghiên cứu được triển khai ở nhiều chuyên khoa, tạo điều kiện để đội ngũ thầy thuốc chủ động tìm giải pháp cho những vấn đề phát sinh trong thực hành khám, chữa bệnh.

Ứng dụng kỹ thuật ECMO trong điều trị bệnh nhân nặng tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Quảng Ninh, một trong những lĩnh vực được đội ngũ y, bác sĩ chú trọng nghiên cứu, phát triển chuyên môn.

Đặc biệt, Bệnh viện đang mở rộng hướng nghiên cứu gắn với nâng cao năng lực điều trị tại các cơ sở y tế. Trong lĩnh vực đột quỵ, Bệnh viện tiếp tục triển khai nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp thành phố về ứng dụng kỹ thuật tiêu sợi huyết đường tĩnh mạch điều trị đột quỵ nhồi máu não cấp tại các đơn vị y tế tuyến cơ sở. Nhiệm vụ hướng tới mở rộng khả năng tiếp cận phương pháp điều trị cho người bệnh tại các địa phương, nhất là những trường hợp cần được xử trí sớm để hạn chế tổn thương não và di chứng.

Bên cạnh đó, Bệnh viện đang hoàn thiện hồ sơ tham gia tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố về ứng dụng kỹ thuật vi phẫu thuật điều trị túi phình động mạch não vỡ, thuộc danh mục nhiệm vụ được phê duyệt năm 2026. Đơn vị cũng đề xuất nghiên cứu ứng dụng công nghệ femtosecond trong phẫu thuật thay thủy tinh thể nhân tạo, nội soi cột sống cổ đường sau điều trị thoát vị đĩa đệm và hệ thống robot hỗ trợ phẫu thuật thay khớp nhân tạo. Đây là những hướng nghiên cứu nhằm từng bước tiếp cận công nghệ hiện đại, phát triển các phương pháp điều trị chính xác, ít xâm lấn.

Bác sĩ CKII Nguyễn Bá Việt, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa thành phố Quảng Ninh, cho biết: “Để thực hiện mục tiêu phát triển các trung tâm chuyên sâu, tiến tới xây dựng bệnh viện hạng đặc biệt hoặc tương đương, chúng tôi xác định nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là những nhiệm vụ trọng tâm. Bệnh viện sẽ tiếp tục khuyến khích đội ngũ y, bác sĩ nghiên cứu, ứng dụng các kỹ thuật mới, tăng cường hợp tác, chuyển giao công nghệ và đưa kết quả nghiên cứu vào thực tiễn điều trị. Qua đó, từng bước làm chủ các kỹ thuật chuyên sâu đang được thực hiện tại tuyến Trung ương, giúp người dân được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại địa phương, hạn chế chuyển tuyến”.