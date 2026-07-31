Nâng chất nguồn nhân lực

Phát triển nhân lực chất lượng cao, thu hút và trọng dụng nhân tài là động lực quan trọng để thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững.

Ngày hội STEAM HALOU 2026 tổ chức tại Trường Đại học Hạ Long, mở ra một không gian khoa học, kết nối trực tiếp giữa giáo dục phổ thông và giáo dục đại học.

Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài xác định phát triển nhân lực chất lượng cao, thu hút và trọng dụng nhân tài là một trong những nhiệm vụ trọng tâm.

Trong đó, chú trọng xây dựng chương trình phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với nhu cầu của các ngành, lĩnh vực ưu tiên, các cụm liên kết ngành, khu công nghiệp, khu công nghệ cao và dự án chiến lược; đẩy mạnh liên kết giữa Nhà nước, cơ sở đào tạo, doanh nghiệp trong nước và nhà đầu tư nước ngoài…

Nghị quyết cũng xác định việc đổi mới giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học, đào tạo lại và nâng cao kỹ năng cho người lao động cần phải được quan tâm.

Trong đó, ưu tiên các ngành công nghệ, kỹ thuật, dữ liệu, tự động hóa, quản trị sản xuất, logistics, tài chính và các lĩnh vực mới có nhu cầu cao. Cùng với đó, tổ chức lại các cơ sở đào tạo nghề hiện có tại các địa phương để hình thành các trung tâm đào tạo nghề chất lượng cao tại các vùng kinh tế trọng điểm, đáp ứng yêu cầu thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài thế hệ mới…

Thời gian qua, Quảng Ninh đặc biệt chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ CBCCVC. UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 398/QĐ-UBND ngày 30/1/2026 phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC năm 2026 với 122 lớp, dành cho 10.785 lượt học viên. Đến hết tháng 6/2026, Sở Nội vụ đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức 33 lớp, bồi dưỡng cho 2.485 lượt học viên.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 252/KH-UBND ngày 4/6/2026 triển khai Đề án tăng cường bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, phường, đặc khu đáp ứng yêu cầu vận hành chính quyền địa phương 2 cấp giai đoạn 2026-2031.

Ông Đỗ Khánh Tùng, Bí thư Đảng ủy xã Quảng La, cho biết: Các lớp bồi dưỡng giúp cán bộ xã cập nhật quy định mới, nâng cao kỹ năng xử lý công việc trên môi trường số. Sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động, khối lượng công việc lớn hơn nên việc được đào tạo rất thiết thực.

Quảng Ninh đang tích cực triển khai các chính sách thu hút, hỗ trợ nhân lực chất lượng cao, nhất là nhân lực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 57/2025/NQ-HĐND ngày 17/7/2025 quy định chính sách thu hút, hỗ trợ nhân lực về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong các cơ quan của hệ thống chính trị thuộc tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2025-2030.

Qua đó, đã có 5 cơ quan, đơn vị, địa phương ban hành Quyết định phê duyệt đối với 7 trường hợp đủ điều kiện hưởng chính sách thu hút; toàn tỉnh đã có 67 trường hợp thuộc 39 cơ quan, đơn vị, địa phương được phê duyệt hưởng chính sách hỗ trợ đối với người làm công tác chuyên trách về chuyển đổi số theo quy định tại nghị quyết này.

UBND tỉnh Quảng Ninh và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) đã ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số giai đoạn 2026-2030.

Ghi nhận tại Trường Đại học Hạ Long, nơi tiên phong đào tạo nhân lực công nghệ thông tin và chuyển đổi số của tỉnh. Hiện nay, Trường đang đào tạo 3 ngành: Công nghệ thông tin Khoa học máy tính và Sư phạm Tin học ở trình độ đại học; ngành Khoa học máy tính ở trình độ thạc sĩ.

Với đội ngũ giảng viên có chuyên môn về công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI), thời gian qua, nhiều giảng viên của Trường đã trực tiếp tham gia tập huấn, bồi dưỡng về AI và chuyển đổi số cho cán bộ các xã, phường như: Hạ Long, Hoành Bồ, Cao Xanh...

Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Hạ Long, Tiến sĩ Nguyễn Đức Tiệp cho biết: Đồng hành cùng tỉnh về phát triển nguồn nhân lực số, một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn tới là xây dựng Trung tâm thực hành và ứng dụng AI để mở ra không gian kết nối giữa đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ, nơi sinh viên được thực hành, giảng viên triển khai các hướng nghiên cứu mới. Đồng thời, trường phối hợp với các sở, ngành, địa phương và doanh nghiệp nghiên cứu, thử nghiệm các giải pháp AI, khai thác dữ liệu số.

Xác định phát triển nguồn nhân lực là nhiệm vụ lâu dài, không có điểm dừng và cần tiếp tục có những giải pháp đột phá, trong thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục đổi mới công tác tuyển dụng, đánh giá, quy hoạch, sử dụng CC, VC theo chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng tập trung triển khai hiệu quả cơ chế thu hút, tuyển dụng, trọng dụng, đãi ngộ nhân tài vào làm việc trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn...