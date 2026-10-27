Phòng chống cháy rừng mùa hanh khô

Thời tiết bước vào mùa khô hanh, nắng nóng, khô hạn kéo dài, khiến nguy cơ cháy rừng gia tăng. Trước tình hình đó, các lực lượng chức năng và địa phương trên địa bàn Quảng Ninh đang chủ động triển khai nhiều giải pháp phòng ngừa, nâng cao ý thức của người dân, quyết tâm bảo vệ màu xanh trên những cánh rừng.

Quảng Ninh có diện tích rừng hơn 430.000ha, với địa bàn rộng, địa hình phức tạp, công tác quản lý, bảo vệ rừng, nhất là phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR) trong mùa hanh khô luôn đặt ra nhiều yêu cầu cấp bách. Để hạn chế nguy cơ cháy rừng, lực lượng kiểm lâm duy trì tuần tra, kiểm soát 24/7, thường xuyên rà soát, bảo dưỡng trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác PCCC.

Lực lượng kiểm lâm tăng cường tuần tra, kiểm soát các khu vực để có phương án PCCR.

Chi cục Kiểm lâm Quảng Ninh chủ động tham mưu UBND thành phố ban hành các văn bản chỉ đạo, yêu cầu địa phương và các chủ rừng lớn thực hiện nghiêm quy định về PCCCR, khẩn trương vệ sinh rừng trong những ngày nắng nóng cao điểm, khi dự báo cháy rừng từ cấp III trở lên. Các địa phương cũng được đề nghị bố trí đủ kinh phí, chuẩn bị nhân lực, phương tiện và phương án hậu cần, sẵn sàng xử lý khi có tình huống phát sinh. Công tác kiểm tra, giám sát và hướng dẫn kỹ thuật được tăng cường, bám sát địa bàn, nhất là những khu vực có nguy cơ cháy cao.

Cùng với lực lượng và phương tiện tại chỗ, thành phố đã đầu tư 7 tháp quan trắc lửa rừng và 18 thiết bị bay không người lái tại những địa bàn trọng điểm. Các thiết bị này góp phần mở rộng phạm vi giám sát, kịp thời phát hiện các dấu hiệu bất thường, hỗ trợ lực lượng chức năng chủ động xử lý nguy cơ cháy ngay từ sớm.

Tại cơ sở, công tác PCCCR được triển khai gắn với trách nhiệm của từng địa phương và chủ rừng. Tại xã Lục Hồn, diện tích tự nhiên trên 10.000ha, trong đó diện tích đất có rừng gần 8.000ha, phần lớn người dân sinh sống bằng sản xuất nông, lâm nghiệp, nên việc nâng cao ý thức bảo vệ rừng, sử dụng lửa an toàn có ý nghĩa quan trọng trong phòng ngừa cháy rừng.

Thời gian qua, xã đã phối hợp với Tổ Kiểm lâm Bình Liêu (Hạt Kiểm lâm khu vực 4) các cơ quan, đơn vị liên quan và trưởng thôn đẩy mạnh tuyên truyền trên hệ thống thông tin của xã, loa phát thanh tại các thôn. Nội dung tuyên truyền tập trung hướng dẫn chủ rừng, người dân nâng cao nhận thức, trách nhiệm, chấp hành nghiêm các quy định của Nhà nước, không để những bất cẩn trong quá trình sản xuất, sinh hoạt trở thành nguyên nhân gây cháy rừng.

Cán bộ xã Lục Hồn phối hợp với tổ Kiểm lâm Bình Liêu (Hạt Kiểm lâm khu vực 4) kiểm tra những khu rừng dễ cháy trên địa bàn để có biện pháp phòng ngừa.

Với những hộ trồng rừng, việc phòng cháy đã trở thành công việc cần làm thường xuyên, nhất là trước mùa nắng nóng.

Anh Lương Đức Tiến (thôn Nà Áng, xã Bình Liêu) hiện có 2ha rừng trồng keo và thông, cho biết: "Người dân trong thôn thường xuyên được tuyên truyền, nhắc nhở về nguy cơ cháy rừng và các biện pháp phòng ngừa. Trước mỗi mùa nắng nóng, hanh khô, gia đình tôi thường phát quang thảm thực bì, dọn dẹp những vật liệu dễ cháy, tạo khoảng trống thông thoáng và đường băng cản lửa giữa các lô rừng".

Từ những việc làm cụ thể của từng hộ dân, công tác PCCCR tại địa phương được triển khai thường xuyên hơn. Xã Lục Hồn tăng cường kiểm tra an toàn PCCCR đối với các chủ rừng là tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có diện tích rừng và đất lâm nghiệp; chủ động rà soát những khu vực có nguy cơ cháy cao, chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng phó. Những hành vi vi phạm trong quản lý, bảo vệ rừng và PCCCR cũng được kiểm tra, xử lý theo quy định. Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, đến nay, trên địa bàn xã chưa ghi nhận thiệt hại do cháy rừng, góp phần bảo vệ diện tích rừng hiện có và môi trường sinh thái địa phương.

Bà Hoàng Thị Vinh, Phó Chủ tịch UBND xã Lục Hồn, cho biết: "Trong mùa hanh khô, xã tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền để người dân nâng cao trách nhiệm bảo vệ rừng. Đồng thời, tăng cường tuần tra, kiểm tra tại những khu vực có nguy cơ cháy cao, thực hiện nghiêm quy định về sử dụng lửa trong rừng và gần rừng. Địa phương duy trì lực lượng trực, chuẩn bị phương tiện, dụng cụ chữa cháy theo phương châm “4 tại chỗ”, chủ động phát hiện sớm và xử lý kịp thời những tình huống phát sinh. Chúng tôi mong muốn mỗi người dân, mỗi hộ gia đình đều nâng cao ý thức, cùng chung tay bảo vệ rừng, không để xảy ra cháy rừng trên địa bàn".

Mùa hanh khô vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ về cháy rừng, nhất là khi thời tiết diễn biến thất thường do tác động của biến đổi khí hậu. Bởi vậy, bên cạnh sự chủ động của lực lượng chức năng và chính quyền địa phương, ý thức của mỗi người dân có vai trò quan trọng trong phòng ngừa cháy rừng.